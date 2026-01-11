Dagli Stivali Gotici al Giorno della Laurea





Non ho mai voluto figli.

Poi ho conosciuto mia moglie… e la sua bambina.

Mi ha rubato il cuore in un istante.





Sono stato suo padre in tutto e per tutto: nelle lacrime, nei sorrisi, nei giorni difficili.

Ora è un’adolescente con un’anima ribelle e un gusto deciso per la moda gotica.

Mia moglie la detesta. Così tanto che, un giorno, le ha nascosto tutti i vestiti, il trucco, perfino gli stivali che aveva comprato con i risparmi estivi.

Quando l’ho affrontata, mi ha guardato dritto negli occhi e ha detto:

«Sono sua madre. Sto solo cercando di salvarla dal diventare una stramba.»

Rimasi senza parole.

«Pensi che nascondendole i vestiti cambierà qualcosa?» le chiesi.

«Va in chiesa con i guanti a rete e il rossetto nero!» rispose, convinta di aver detto la frase più sensata del mondo.

In quel momento ho pensato a tutte le volte in cui avevo tenuto quella bambina tra le braccia quando cadeva.

A quando correva verso di me, gridando “Papà!” appena tornavo a casa.

E ora?

Era cresciuta. Con le sue idee, la sua musica, la sua forza.

Ma sotto tutto quel nero, era ancora la mia dolce ragazza.

«Si sta solo esprimendo,» dissi piano. «E non fa male a nessuno.»

«Fa male a me,» ribatté mia moglie. «Non la riconosco più.»

Quella notte, sentii dei singhiozzi provenire dalla sua stanza.

Bussai.

«Vai via!» mormorò, con la voce strozzata.

«Sono io,» dissi. «Papà.»

Ci mise un minuto, poi aprì la porta.

Era seduta sul letto, con gli occhi gonfi e le mani tremanti.

«Ha preso tutto,» sussurrò. «Anche gli stivali… li avevo comprati con i miei soldi.»

Le presi la mano. «Lo so. E mi dispiace. Non è giusto.»

Mi guardò stupita. «Tu… non odi tutto questo?»

Sorrisi. «Capirlo, no. Amarlo, neanche. Ma amo te. E se questo è ciò che ti fa sentire te stessa, allora io sono dalla tua parte.»

Le scivolò una lacrima, ma stavolta era diversa.

Il giorno dopo trovai la scatola nascosta in garage e le restituii ogni cosa.

Lei abbracciò quegli abiti come vecchi amici.

Quella sera, io e mia moglie parlammo a lungo. Lei confessò di avere paura.

Paura di perderla. Di essere giudicata.

Di non capire più sua figlia.

Le dissi che l’amore non è controllo. È accettazione.

Anche quando non ti somiglia. Anche quando ha le unghie nere e gli anfibi ai piedi.

Col tempo, qualcosa cambiò.

Le tensioni si sciolsero.

Un pomeriggio le trovai insieme in cucina, a tingere della stoffa nera.

Mia moglie aveva il naso arricciato per l’odore, ma sorrideva.

Lì ho capito che stavamo guarendo.

Poi arrivò la lettera.

Mia figlia aveva fatto domanda a un’accademia d’arte, tre stati più in là.

Senza dirlo a nessuno.

L’avevano ammessa.

Mia moglie restò in silenzio. Io sentivo il cuore battere come un tamburo.

«Hai fatto domanda da sola?» chiese mia moglie.

«Pensavo non mi avreste appoggiata,» rispose piano. «Ma papà dice sempre di seguire ciò che mi accende dentro.»

Quelle parole mi colpirono come un fulmine.

Quella sera, mia moglie pianse.

«Non sono pronta,» sussurrò.

«Nemmeno io,» risposi. «Ma è arrivato il suo momento.»

L’accompagnammo al campus in autunno.

Nel piccolo dormitorio, appese le sue tende nere e i suoi poster.

Mi abbracciò forte:

«Grazie, papà. Per avermi vista, quando nessun altro lo faceva.»

Sul viaggio di ritorno, il silenzio era pieno d’amore e malinconia.

Mia moglie iniziò a cambiare.

Sfogliava album di foto, si unì a un gruppo online per mamme di ragazzi alternativi.

Un giorno entrò in salotto con un maglione nero in mano.

«Pensi che le piacerebbe per Natale?»

Sorrisi. «L’hai comprato tu?»

«È sempre nostra figlia,» disse. «Anche se sembra uscita da un film sui vampiri.»

Era un inizio.

Poi, una notte, la telefonata.

C’era stato un incendio nell’edificio dell’accademia.

«Stai bene?» chiesi.

«Sì… ma la mia coinquilina no,» singhiozzò.

Partimmo subito.

Quando la trovai, mi si gettò addosso tremando.

Il fuoco non l’aveva toccata, ma la paura sì.

Cominciò a dubitare di tutto.

«Forse mamma aveva ragione,» disse un giorno. «Forse sono solo strana. Forse tutto questo non vale niente.»

Le sorrisi piano.

«Ricordi quando volevi dipingere la tua stanza di nero?»

Annuì.

«Tua madre quasi svenne, ma io dissi di sì. Non perché ami il nero, ma perché vidi la luce nei tuoi occhi quando ne parlavi.»

Lei abbassò lo sguardo.

«Hai sempre saputo chi sei,» continuai. «E il mondo ha bisogno di persone così.»

Non disse nulla, ma si accoccolò accanto a me sul divano, come quando era bambina.

Poco a poco, la luce tornò.

Primavera, poi estate.

E un’altra lettera.

Era stata nominata per una borsa di studio artistica nazionale.

Non ci credeva. Io dovetti leggerla tre volte.

Volò a New York.

La vedemmo sul palco, in un abito di velluto nero, le braccia coperte da tatuaggi.

Parlava di identità, dolore, guarigione.

Di essere diversi.

Di essere amati lo stesso.

Concluse così:

«Devo molto ai miei genitori. Ma soprattutto a mio padre. È rimasto al mio fianco anche quando io non sapevo di averne bisogno.»

Applausi. Lacrime. Orgoglio.

Dopo, mia moglie sussurrò:

«Non è più la bambina che ho cresciuto.»

«No,» dissi. «È la donna che abbiamo aiutato a diventare.»

L’anno dopo, la laurea.

Sfilava col tocco in testa e gli anfibi sotto la toga.

Alla fine mi porse un pacchetto.

Dentro, un disegno incorniciato: io, seduto sul pavimento, fuori dalla sua stanza, quella notte di anni fa.

«Hai conservato questo?» chiesi, commosso.

«Certo,» rispose. «Quella notte ha cambiato tutto.»

Mi guardò, col sorriso di chi ha trovato sé stessa.

«Grazie per avermi lasciata essere strana.»

«Io non ti ho lasciata,» dissi. «Ti ho solo amata così com’eri.»

Rideva. Anche mia moglie rideva.

Quella sera cenammo insieme, senza discussioni, senza giudizi.

Solo noi, la nostra famiglia, e tanto amore.

Ora ha aperto un suo studio d’arte.

Aiuta ragazzi che si sentono “diversi” a esprimersi senza paura.

Un giorno mi mostrò un messaggio di una sua studentessa:

«Sei la prima persona che mi ha fatto sentire che essere me andava bene.»

Mi guardò e disse:

«Come hai fatto tu con me.»

E io capii che, dopotutto, non serve capire tutto per amare qualcuno.

A volte, l’amore ha l’eyeliner, gli anfibi e la musica a tutto volume.

E va bene così.

Non volevo figli.

Ma alla fine, ho avuto la figlia migliore che potessi immaginare. ❤️



