



Mi chiamo Eugene e ho 68 anni.





Questa fotografia è stata scattata stasera, nel mio letto d’ospedale, poche ore prima dell’intervento.

Per 41 anni ho consegnato la posta.

Ho camminato sotto la pioggia, la neve, nei gelidi inverni e in innumerevoli splendide giornate estive.

Non mi sono mai preoccupato di mettere la crema solare. Ho sempre creduto che servisse ai bambini, non ai vecchi come me.

Poi, la primavera scorsa, mi è comparso un minuscolo puntino sul naso.

Non guariva.

All’inizio l’ho ignorato.

Alla fine sono andato dal medico.

La diagnosi è stata un tumore della pelle.

Ora si è esteso sul naso e fin dentro la guancia.

I medici dicono che devono rimuovere tutte le zone colpite.

Ricostruiranno il mio viso il più possibile, ma l’intero processo potrebbe durare mesi.

E anche quando sarà tutto finito, non tornerò mai più ad avere esattamente lo stesso aspetto.

Guardate la mia fotografia. La benda.

Il gonfiore.

Quegli occhi stanchi, che sembrano molto più vecchi di quanto fossero solo pochi mesi fa.

Stasera continuo a guardarmi allo specchio, cercando di imprimermi nella memoria ogni dettaglio del mio viso.

Per ogni evenienza.

Mia moglie, Doris, mi tiene la mano da 45 anni.

Stasera me l’ha stretta più forte che mai e mi ha sussurrato:

«Ho sposato il tuo cuore, Gene. Non il tuo naso.»

Ma mia nipote Katie ha solo sei anni.

Ogni sera abbiamo la nostra piccola tradizione.

I baci eschimesi.

Naso contro naso.

La settimana scorsa mi ha sfiorato delicatamente il naso e mi ha detto:

«Nonno, è la parte che preferisco di te.»

Non le ho detto cosa succederà domani.

Sinceramente, non so come spiegarglielo.

E se si mette a piangere quando mi vede?

E se si nasconde dietro sua madre?

E se smette di riconoscermi come suo nonno e vede soltanto un estraneo spaventoso coperto di bende?

Ho chiesto all’infermiera di portarmi un pennarello e ho scritto un messaggio su un piccolo cartello:

«Vi prego, pregate perché non si spaventi di me.»

Non chiedo a nessuno di dispiacersi per me.

Chiedo soltanto un po’ di forza.

Per un vecchio che non desidera altro che restare lo stesso nonno amato agli occhi di una bambina.

Mi porteranno in sala operatoria alle 7 del mattino.

E se mi svegliassi e riuscissi a malapena a riconoscere la persona che mi guarda dallo specchio?

E cosa farà Katie quando vedrà per la prima volta il mio viso cambiato?

L’infermiera è entrata nella mia stanza poco dopo mezzanotte.

Si chiamava Melissa.

Era passata a controllarmi per tutta la sera, ma stavolta si è fermata accanto al letto e ha guardato il piccolo cartello appoggiato sulla coperta.

L’ha letto in silenzio.

Poi mi ha guardato.

«Signor Eugene, fa fatica a dormire?»

Ho provato a sorridere.

«Faccio fatica a pensare ad altro.»

Ha avvicinato una sedia.

«È preoccupato per l’intervento?»

Ho scosso la testa.

«Non particolarmente. Sono già abbastanza i medici che mi hanno spiegato la procedura. So cosa faranno.»

«Allora cos’è che la tiene sveglio?»

Ho guardato la fotografia di Katie sul comodino.

«Sono preoccupato per mia nipote.»

Melissa ha seguito il mio sguardo.

«Sembra una bambina dolcissima.»

«Lo è. Ogni sera mi corre tra le braccia e mi chiede il suo bacio eschimese. A volte ride così tanto che per poco non cade.»

Mi sono fermato.

«Ho paura che smetta di farlo.»

Melissa mi ha sistemato delicatamente la coperta.

«I bambini capiscono l’amore in modi che a volte gli adulti dimenticano.»

L’ho guardata.

«Ha sei anni. Si accorge di tutto.»

«Allora lasci che si accorga che lei è ancora lì.»

Volevo crederle.

Ma la paura non sempre dà ascolto alla ragione.

Per 68 anni avevo conosciuto il volto che vedevo allo specchio.

Era il volto che aveva guardato i miei figli crescere.

Il volto che mia moglie aveva baciato il giorno delle nozze.

Il volto che aveva sorriso a Katie quando aveva mosso i primi passi.

Conoscevo ogni ruga.

Ogni macchia dell’età.

Ogni linea intorno agli occhi.

Conoscevo perfino quel piccolo punto storto sul naso per cui Doris mi prendeva in giro.

Domani i medici mi avrebbero asportato una parte del viso.

E nessuno poteva promettermi con esattezza che aspetto avrei avuto dopo.

Melissa si è accorta che mi si stavano riempiendo gli occhi di lacrime.

Ha preso il cartello e l’ha messo dove potessi vederlo.

«Forse dovrebbe aggiungere qualcos’altro.»

«Cosa?»

«Vi prego, pregate anche per la bambina. Domani avrà bisogno di un po’ di coraggio.»

L’ho fissata.

Poi ho annuito.

Mi ha passato il pennarello.

Sotto il messaggio originale, ho scritto:

E aiutate Katie a capire che il nonno è sempre il nonno.

Ho posato il pennarello.

Per la prima volta quella sera, mi sono sentito un po’ meno solo.

Alle 5:30 del mattino seguente, Doris è arrivata con due tazze di caffè.

Aveva dormito pochissimo.

Me ne sono accorto da come si stropicciava gli occhi e da come le tremavano le dita quando ha posato la mia tazza sul tavolo.

Si è seduta accanto a me.

«Sei riuscito a riposare un po’?»

«Un po’.»

Ha guardato il cartello.

Poi mi ha preso la mano.

«Gene, ho bisogno che tu mi ascolti.»

Mi sono girato verso di lei.

«Che succede?»

«Non succede niente. Voglio solo che tu ricordi una cosa.»

Ha fatto un respiro profondo.

«Quando ci siamo sposati avevi i capelli castano scuro, una testa piena. Ti credevi bello.»

«Ero bello.»

Ha riso tra le lacrime.

«Ne eri assolutamente convinto.»

«Avevo le prove.»

Ha scosso la testa.

Poi il suo volto si è addolcito.

«Sai qual è il ricordo che ho più caro di quel matrimonio?»

Ci ho pensato un momento.

«La torta?»

«No.»

«Il ballo?»

«E allora cosa?»

«Eri così nervoso che continuavi ad asciugarti le mani sui pantaloni. E quando mi sono avvicinata a te, mi hai guardata come se fossi l’unica persona in tutta la sala.»

Ho sorriso.

«Me lo ricordo.»

Si è avvicinata.

«Quando ti guardo, vedo ancora quell’uomo.»

Le ho stretto la mano.

«Anche con questo?»

«Soprattutto con questo.»

Mi ha sfiorato delicatamente la guancia, evitando la zona dell’intervento.

«Tu non sei il tuo naso, Gene. Non lo sei mai stato.»

Alle 6:15 è arrivata mia figlia Rachel.

Aveva con sé un piccolo zainetto rosa.

Dietro di lei c’era Katie.

Mia nipote indossava un maglioncino giallo, delle scarpette da ginnastica bianche e la sua fascia per capelli rosa preferita.

Appena mi ha visto, è corsa verso il letto.

«Nonno!»

Ho aperto le braccia.

È salita con cautela sul bordo del letto e mi ha stretto il collo con le sue braccine.

«Buongiorno, tesoro.»

Guardò la benda sul mio naso.

«Che cosa è successo?»

Mi si strinse il cuore.

Rachel mi lanciò un’occhiata.

Avevamo deciso di spiegarle le cose nel modo più sincero possibile, senza spaventarla.

Presi la manina di Katie.

«Ti ricordi quel punto sul naso del nonno?»

Annuì.

«Quello che ti ho fatto vedere?»

«Sì.»

«Ecco, i dottori hanno scoperto che non è un punto buono. Fa ammalare il nonno, così lo toglieranno.»

Mi studiò il viso.

«Farà male?»

«I dottori mi daranno una medicina, così non sentirò l’intervento.»

«Ti metteranno un naso nuovo?»

Sorrisi appena.

«Cercheranno di sistemare tutto quello che possono.»

Katie ci pensò su.

Poi chiese:

«Sarai ancora il mio nonno?»

Non riuscii a rispondere subito.

Mi si era chiusa la gola.

Doris mi accarezzò dolcemente la spalla.

Alla fine riuscii a dire:

«Tesoro, niente di quello che faranno i dottori potrà cambiare questa cosa.»

Katie mi guardò negli occhi.

Poi si sporse in avanti.

Appoggiò la sua piccola fronte contro la mia.

«Va bene.»

Chiusi gli occhi.

Per un prezioso momento, dimenticai l’intervento.

Poi sussurrò:

«Ti terrò da parte il tuo bacio per quando tornerai.»

Le tenni la mano contro la guancia.

«Promesso?»

«Promesso.»

Alle sette del mattino vennero a portarmi in sala operatoria.

Doris camminò accanto al mio letto fino alle porte.

Rachel teneva Katie in braccio.

Mia nipote mi salutò con la mano.

«Ciao, nonno! Ti voglio bene!»

Alzai la mano.

«Io te ne voglio ancora di più, tesoro!»

Poi le porte si chiusero.

Il ricordo successivo che ho nitido è di quando mi sono svegliato nella sala risveglio.

Avevo la bocca secca.

La testa mi pesava.

Sentivo una pressione sulla guancia e sul naso.

Provai a sollevare la mano, ma un’infermiera me lo impedì con gentilezza.

«Piano, signor Eugene. È in sala risveglio. L’intervento è finito.»

Sbattere le palpebre mi costò uno sforzo.

«È andato tutto bene?»

«Il chirurgo verrà a parlarle tra poco. Per ora, cerchi solo di riposare.»

Per un po’ sprofondai in un sonno leggero, risvegliandomi a tratti.

Quando mi svegliai di nuovo, Doris era seduta accanto a me.

Aveva gli occhi rossi.

Ma sorrideva.

«Ehi, bello.»

Provai a ridere.

«Quanto è grave?»

Mi prese la mano.

«Non preoccuparti di questo, per ora.»

«Doris.»

Capì.

«Sei qui. Sei sveglio. È questo che conta.»

Poco dopo, il chirurgo venne a parlarci.

Ci spiegò che l’intervento era andato come previsto.

Il tessuto interessato era stato rimosso e la ricostruzione era iniziata.

Sarebbero serviti altri risultati degli esami istologici per stabilire se il tumore fosse stato eliminato del tutto.

Ci sarebbero state altre visite, medicazioni e, forse, ulteriori terapie.

Ci sarebbe voluto del tempo.

Ma avevo superato l’intervento.

Ascoltai con attenzione.

Poi feci la domanda che mi tormentava dalla sera prima.

«Dottore, mia nipote mi riconoscerà?»

Sorrise con dolcezza.

«Signor Eugene, non posso prevedere esattamente come reagirà. Ci saranno dei cambiamenti e il recupero richiederà pazienza. Ma la sua famiglia può aiutarla a capire che cosa è successo.»

Annuii.

Era tutto quello che potevo fare.

Vidi il mio riflesso per la prima volta due giorni dopo.

Un’infermiera mi portò un piccolo specchio.

Fino ad allora l’avevo evitato.

Mi dicevo che aspettavo che il gonfiore diminuisse.

Ma la verità era che ero terrorizzato.

Alla fine presi lo specchio.

E guardai.

Per alcuni secondi non riuscii a parlare.

Avevo il naso coperto di medicazioni.

La guancia era gonfia. C’erano punti e zone di tessuto ricostruito.

Il mio viso mi sembrava estraneo.

Spostai leggermente lo specchio.

Poi lo spostai di nuovo.

Cercai quei piccoli dettagli che avevo imparato a memoria la sera prima dell’intervento.

Alcuni erano ancora lì.

I miei occhi.

Le mie sopracciglia.

La ruga familiare vicino alla fronte.

Ma il centro del viso era così diverso che faticavo a riconoscere nel riflesso l’uomo che conoscevo da 68 anni.

Posai lo specchio.

Doris mi prese subito la mano.

«Gene?»

«Non sembro più me stesso.»

Si avvicinò.

«Guardami.»

Lo feci.

«Sai chi sono?»

«Certo che lo so. Sei la donna che mi ha rubato l’ultima fetta della torta di compleanno.»

Rise.

«E tu sai chi sei?»

Distolsi lo sguardo.

Mi strinse la mano.

«Sei Eugene. Mio marito. Il nonno di Katie. L’uomo che ha passato 41 anni a consegnare la posta a tutti gli altri e si dimentica ancora di controllare la propria cassetta.»

Risi debolmente.

Poi cominciai a piangere.

Doris si sporse in avanti e mi baciò sulla fronte.

«Sei ancora qui, Gene.»

Per la prima volta dopo l’intervento, mi permisi di crederle.

Katie venne a trovarmi tre giorni dopo.

Avevo chiesto a Rachel di prepararla.

Le spiegò che il nonno aveva subito un intervento importante e che, durante la guarigione, il suo viso sarebbe apparso diverso.

Disse anche a Katie che non era obbligata a baciarmi o ad abbracciarmi se si sentiva a disagio.

Lo apprezzai.

Non volevo che si sentisse sotto pressione.

Volevo che venisse perché lo desiderava.

Quando la porta si aprì, Rachel entrò per prima.

Katie era dietro di lei, con in mano un coniglietto di peluche.

Il suo sguardo si posò sul mio letto.

Poi si fermò.

Mi accorsi subito della sua esitazione.

Guardò le bende.

Poi i miei occhi.

Poi di nuovo le bende.

Il cuore cominciò a battermi più forte.

«Ciao, tesoro.»

Non rispose.

Rachel si accovacciò accanto a lei.

«Ti ricordi di cosa abbiamo parlato?»

Katie annuì.

Con il gonfiore, il mio aspetto era strano.

«Sono il nonno.»

Fece un piccolo passo avanti.

Poi un altro.

«Ti fa male?»

«Oggi non troppo.»

«Riesci a vedermi?»

«Benissimo.»

Si avvicinò al letto.

Poi posò il suo coniglietto sulla coperta.

«Bunny è venuto a trovarti.»

Guardai il giocattolo.

«Sono molto contento di conoscerlo.»

Mi fissò il viso a lungo.

«Dov’è il tuo naso?»

Il cuore quasi mi si fermò.

Inspirai.

«I dottori hanno dovuto togliere la parte che mi faceva ammalare. Continueranno ad aiutarmi a guarire.»

Aggrottò la fronte.

«Ricrescerà?»

«Non proprio uguale, tesoro. Ma i dottori stanno facendo del loro meglio per aiutarmi.»

Abbassò lo sguardo sul coniglietto.

Poi tornò a guardarmi.

«Sei ancora il nonno?»

Sentii le lacrime riempirmi gli occhi.

«Sì, Katie. Per sempre.»

Salì lentamente sulla sedia accanto al mio letto.

La tenni con delicatezza.

Mi guardò il viso un’altra volta.

E poi fece una cosa che ricorderò per il resto della mia vita.

Si sporse in avanti.

Non verso il mio naso.

Non verso la mia guancia.

Mi posò un bacino proprio in mezzo alla fronte.

«Questo è un bacio da nonno», sussurrò.

Cominciai a piangere.

Rachel si coprì la bocca.

Doris si voltò verso la finestra.

E Katie, evidentemente confusa da tutte quelle lacrime, mi guardò.

«Ti ho fatto male?»

«No, tesoro.»

«E allora perché piangi?»

Le tenni la manina sul petto.

«Perché hai appena reso molto felice il nonno.»

Sorrise.

Poi prese il suo coniglietto.

«Bunny dice che ti vuole bene anche lui.»

Risi tra le lacrime.

«Di’ a Bunny che gli voglio bene anch’io.»

Le settimane successive non furono facili.

Il viso richiedeva una pulizia accurata e il cambio regolare delle medicazioni.

Il gonfiore impiegò tempo a diminuire.

Certi giorni il fastidio era più forte che in altri.

Ci furono momenti in cui mi sentii frustrato.

Mi mancava potermi lavare il viso senza dover badare a ogni movimento.

Mi mancava guardarmi allo specchio senza dovermi preparare.

E a volte mi mancavano le cose più semplici.

Come chinarmi per dare un bacio sul naso a Katie.

Come strofinarmi il viso con l’asciugamano dopo la doccia.

Come entrare in una stanza senza chiedermi se la gente mi stesse fissando.

Ma cominciai a notare anche qualcos’altro.

La gente mi guardava in modo diverso.

Alcuni cercavano di non fissarmi.

Altri distoglievano lo sguardo troppo in fretta.

Qualcuno mi faceva domande senza rendersi conto che potevano ferire.

Un pomeriggio, mentre aspettavo una visita di controllo, sentii due persone parlare del mio aspetto.

Finsi di non sentire.

Ma avevo sentito.

E mi ferì più di quanto mi aspettassi.

Quando tornai a casa, dissi a Doris che per un po’ non volevo andare da nessuna parte.

«Perché?»

«La gente mi fissa.»

«Alcune persone non sanno come reagire a qualcosa che non conoscono.»

«Non voglio dovermi giustificare ogni volta che esco di casa.»

«Non sei obbligato.»

Continuò:

«Puoi dire alla gente quanto vuoi, o non dire niente. Ma non lasciare che la loro curiosità decida se puoi vivere la tua vita.»

Ci pensai a lungo.

Aveva ragione.

Per 41 anni avevo camminato per i quartieri, salutato sconosciuti e consegnato lettere a persone che spesso non sapevano nemmeno come mi chiamavo.

Non avrei permesso che un viso cambiato mi togliesse il diritto di godermi il mondo.

Circa due mesi dopo l’intervento, ricevetti il primo aggiornamento importante sull’esame istologico.

Il chirurgo mi spiegò che i primi risultati erano incoraggianti, ma che avrei dovuto continuare a sottopormi a controlli regolari.

Mi aspettava ancora una lunga convalescenza.

La ricostruzione avrebbe richiesto altre fasi e il mio aspetto sarebbe continuato a cambiare.

Gli chiesi se sarei mai tornato ad avere il viso di prima.

Il medico mi rispose con sincerità.

«Probabilmente non proprio identico. Ma possiamo continuare a lavorare per ottenere il miglior risultato funzionale ed estetico possibile.»

Lo ringraziai.

Quando tornai a casa, mi sedetti in cucina con Doris.

Mi mise davanti una tazza di tè.

«Allora?»

Le raccontai che cosa aveva detto il medico.

Poi bevve un sorso di tè.

«Sai cosa penso?»

«Cosa?»

«Penso che abbiamo passato abbastanza tempo a preoccuparci di come sarà il tuo viso.»

Alzai un sopracciglio.

«E di cosa dovremmo preoccuparci, invece?»

«Se domani ti ricorderai di comprare il latte.»

Risi.

Poi allungò una mano sopra il tavolo.

«Gene, siamo sposati da 45 anni. Ti ho visto giovane, vecchio, stanco, malato, arrabbiato, felice e, ogni tanto, insopportabile.»

«Ogni tanto?»

«Spesso.»

Risi di nuovo.

«Non ho bisogno che ti torni il vecchio viso per sapere chi ho davanti.»

E capii che cercava di dirmi la stessa cosa fin dalla sera prima dell’intervento.

L’amore non era una fotografia.

Non era una raccolta di tratti familiari.

Era la persona che restava quando tutto ciò che conoscevi cambiava.

Le visite di Katie entrarono a far parte della mia convalescenza.

All’inizio, ogni volta che entrava nella stanza, continuava a guardarmi il viso con attenzione.

Ma pian piano smise di badare alle bende.

Ricominciò a raccontarmi della scuola.

Mi parlava dei suoi disegni, dei suoi amici e della bambina che le prendeva sempre in prestito i pastelli viola.

Un pomeriggio portò un disegno della famiglia.

C’erano quattro persone.

Rachel.

Katie.

Doris.

E io.

Notai che mi aveva disegnato il naso in modo diverso.

Era più piccolo e leggermente storto.

«Sono io, il nonno?»

«Perché mi hai disegnato il naso così?»

Fece spallucce.

«Perché quello è il tuo naso nuovo.»

«Giusto.»

Salì sulla sedia accanto a me.

Poi indicò il disegno.

«Guarda. Ho fatto sorridere tutti.»

Osservai il disegno.

«Hai fatto un lavoro meraviglioso.»

Mi guardò.

«Nonno?»

«Sì?»

«Possiamo ancora fare i bacini esquimesi?»

Il mio viso stava ancora guarendo.

I medici mi avevano consigliato di evitare pressioni sulla zona ricostruita finché non mi avessero dato il permesso.

Le spiegai che avremmo dovuto aspettare che i medici dicessero che era sicuro.

Katie annuì seria.

«Va bene. Aspetterò.»

Poi si sporse in avanti e mi baciò la fronte.

«Fino ad allora, ti toccano questi.»

«Credo che questi mi piacciano ancora di più.»

Tre mesi dopo l’intervento tornai in ospedale per un altro appuntamento per la ricostruzione.

Il gonfiore era diminuito.

Le medicazioni erano più piccole.

Il viso cominciava ad assestarsi, anche se i cambiamenti si notavano ancora.

Il chirurgo esaminò la zona ricostruita e parlò della fase successiva del trattamento.

Era soddisfatto dei progressi della guarigione.

Gli chiesi se potevo riprendere a fare più attività quotidiane.

Mi spiegò quali attività fossero sicure e quali avrei dovuto continuare a evitare.

Prima di andarmene, lo ringraziai.

Sorrise.

«Hai seguito bene il programma di recupero.»

«Mia moglie si è assicurata che lo facessi.»

Quando tornai a casa, Katie mi aspettava in salotto.

Aveva una scatolina in mano.

«Nonno! Ti ho fatto una cosa!»

Me la porse.

Dentro c’era una medaglia di carta.

Era attaccata a un nastro giallo.

Sul davanti c’erano scritte le parole:

IL NONNO PIÙ CORAGGIOSO DEL MONDO.

«Perché sarei il più coraggioso?»

Rispose senza esitare.

«Perché sei andato in ospedale anche se avevi paura.»

Fissai la medaglia.

Poi guardai Doris.

Sorrideva.

Mi misi il nastro al collo.

«Grazie, tesoro. È la medaglia più bella che abbia mai ricevuto.»

Katie annuì con fierezza.

Poi indicò la cucina.

«La mamma dice che stasera possiamo mangiare i pancake.»

«Pancake di sera?»

«La nonna dice che le regole cambiano quando il nonno sta guarendo.»

Doris rise dalla cucina.

«Non ho mai detto una cosa del genere!»

Katie ridacchiò.

E per la prima volta dopo mesi, la casa risuonò proprio come la ricordavo.

Sei mesi dopo l’intervento, finalmente mi fu dato il via libera per riprendere quasi tutte le mie normali attività quotidiane.

Avevo ancora degli appuntamenti.

Dovevo ancora sottopormi a controlli regolari della pelle.

E avevo imparato a prendere sul serio la protezione dal sole.

Indossavo un cappello a tesa larga.

Usavo la crema solare ogni giorno.

Ne tenevo un flacone in macchina e un altro accanto alla porta d’ingresso.

Doris mi prendeva in giro ogni volta che mi vedeva metterla.

«Ma guarda un po’. Dopo 41 anni passati a rifiutare la crema solare, sei diventato l’esperto del quartiere.»

Alzai le spalle.

«Meglio tardi che mai.»

Un sabato mattina, Katie venne a trovarci con un flaconcino di crema solare.

Lo sollevò con aria fiera.

«Nonno, ti sei dimenticato qualcosa.»

Guardai il flacone.

«La crema solare.»

«Grazie, tesoro.»

Mi osservò mentre la mettevo.

Poi mi toccò il braccio.

«Adesso ti piace il tuo viso?»

Ci riflettei.

La verità era complicata.

C’erano giorni in cui sentivo ancora la mancanza del mio vecchio aspetto.

C’erano mattine in cui lo specchio mi coglieva di sorpresa.

C’erano momenti in cui avrei voluto che non fosse successo niente di tutto questo.

Ma non sentivo più di aver perso me stesso.

Guardai Katie.

«Mi ci sto abituando.»

«Va bene.»

Poi disse qualcosa che non dimenticherò mai.

«Non ti voglio bene perché il tuo naso è bello. Ti voglio bene perché è tuo.»

Deglutii a fatica.

«E anche se dovesse cambiare ancora, saprei comunque che sei tu.»

La strinsi in un abbraccio delicato.

Doris ci guardava dalla porta.

Aveva gli occhi pieni di lacrime.

Katie si ritrasse.

«Posso darti un bacio eskimo, adesso?»

Chiesi il permesso a sua madre e le ricordai di fare piano.

Poi mi sporsi con cautela.

I nostri nasi si toccarono per un istante.

«Visto? Funziona ancora!»

«Sì, tesoro. Funziona ancora.»

Un anno dopo l’intervento, tornai in ospedale per un controllo di routine.

I medici erano soddisfatti dei miei progressi.

La ripresa era durata più del previsto e il mio viso era ancora diverso.

Ma ero abbastanza in salute da godermi quei momenti di ogni giorno che un tempo davo per scontati.

Fare una passeggiata con Doris.

Fare colazione con Rachel.

Leggere le storie della buonanotte a Katie.

E ricevere quei bacetti che un tempo mi erano sembrati la cosa più normale del mondo.

Quella sera, Katie si sedette accanto a me sul divano.

Stava disegnando di nuovo.

Diedi un’occhiata al foglio.

C’era una casetta con un giardino, un sole giallo brillante e due persone in piedi fuori.

Una era una bambina.

L’altro era un uomo anziano con un cappello.

«Chi sono?»

«Siamo io e te.»

«Dove stiamo andando?»

Alzò lo sguardo.

«Da nessuna parte. Siamo semplicemente insieme.»

Sentii il petto stringersi.

Tornò al suo disegno.

Poi disse:

«Nonno, posso dirti un segreto?»

«Certo.»

«Quando eri in ospedale, avevo paura.»

«Davvero?»

«Pensavo che forse non saresti tornato a casa.»

Le presi la mano.

«Mi dispiace che ti sia spaventata.»

«La mamma mi ha detto che i medici ti stavano aiutando.»

«È vero.»

«Ma mi mancavi lo stesso.»

Le baciai la sommità della testa.

«Anche tu mi mancavi.»

Poi sorrise.

«Penso che il tuo viso sia diverso, ma i tuoi baci sono sempre baci da nonno.»

E allora piansi.

Non perché avessi ancora paura.

Non perché rimpiangessi il viso che avevo perso.

Ma perché una bambina mi aveva dato qualcosa di cui non sapevo quanto avessi bisogno.

Il permesso di non avere più paura di essere visto.

Quella notte, dopo che Katie se ne fu andata, rimasi davanti allo specchio del bagno.

Guardai il mio viso.

Le cicatrici.

Il tessuto ricostruito.

Le rughe intorno agli occhi.

L’espressione familiare che era sopravvissuta a un anno che un tempo temevo di non saper affrontare.

Non cercai più di imprimermi nella memoria il volto dell’uomo che mi guardava dallo specchio.

Mi limitai a guardarlo.

Poi Doris mi raggiunse alle spalle.

Mi cinse la vita con le braccia.

«A cosa stai pensando?»

Sorrisi al nostro riflesso.

«Ti ricordi quel cartello che avevo scritto prima dell’intervento?»

Doris annuì.

Continuai:

«Ho passato così tanto tempo a preoccuparmi che Katie non mi avrebbe riconosciuto. Non mi è mai passato per la testa che forse sarebbe stata lei ad aiutarmi a riconoscere di nuovo me stesso.»

Doris appoggiò la testa sulla mia spalla.

«Ha sempre saputo che eri tu, Gene.»

«Ora lo so.»

Ed è così.

Domani avrò ancora le cicatrici.

Avrò ancora gli appuntamenti.

Avrò ancora bisogno di crema solare, controlli e pazienza.

Il mio viso non sarà mai più esattamente come prima.

Ma ogni sera, quando Katie viene a trovarci, mi corre ancora incontro.

Mi cinge ancora il collo con le sue braccine.

E quando mi chiede un bacio eskimo, non mi preoccupo più che il mio viso sia abbastanza perfetto.

Mi limito a sporgermi verso di lei.

Perché finalmente ho capito una cosa.

PENSAVO CHE AVREI PERSO IL VISO CHE MIA NIPOTE AMAVA.

MA LEI MI HA INSEGNATO CHE NON AVEVA MAI AMATO IL MIO VISO.

AMAVA IL NONNO CHE CI VIVEVA DIETRO.

E a volte il dono più grande che si possa ricevere non è riavere esattamente ciò che si è perso.

È scoprire che le persone che ci vogliono davvero bene non se ne sarebbero mai andate per questo.

Se stai leggendo queste righe e una persona a cui vuoi bene sta affrontando un tumore della pelle, non ignorare una macchia che non guarisce. Falla controllare, proteggi la tua pelle e incoraggia anche chi ti sta intorno a fare lo stesso. Per 41 anni ho consegnato lettere nelle case degli altri.

Ora so che il messaggio più importante che abbia mai ricevuto mi è arrivato da una bambina di sei anni.

Erano solo cinque parole:

«Nonno, so ancora chi sei.»



