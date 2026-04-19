Diceva di non avere soldi per una babysitter… ma aveva sempre i soldi per farsi le unghie





Quella frase mi rimase impressa. Così smisi di essere sempre disponibile. Non fui scortese, non litigai con lei, semplicemente smisi di dire sempre sì. Non rispondevo immediatamente ai messaggi, non cancellavo i miei piani per fare da babysitter. Dopo circa un mese mi scrisse di nuovo, ma il tono era diverso: “So che ultimamente ti ho chiesto troppo. Mi rendo conto di aver approfittato della tua gentilezza. Mi dispiace davvero”. Rimasi a guardare il messaggio per un po’ prima di rispondere. Poi scrissi: “Va tutto bene. Avevo solo bisogno di ricordarmi che anche il mio tempo ha valore”.





Qualche settimana dopo mi mandò una foto dei bambini che disegnavano con i gessetti sul marciapiede. Sotto scrisse: “Abbiamo trovato una babysitter vicino casa. È bravissima e i bambini la adorano”. E per la prima volta non provai rabbia. Solo sollievo. Avevo imparato qualcosa che prima non capivo: aiutare gli altri è bello, ma non quando qualcuno scambia la tua gentilezza per un servizio gratuito.

Un sabato pomeriggio, mentre uscivo dal supermercato, una signora anziana fece cadere una borsa di arance nel parcheggio. Le raccolsi e le aiutai a caricare le buste in macchina. Mi ringraziò e prima di andare via mi disse: “Le persone gentili sono rare. Non smettere mai di esserlo, ma ricordati di essere gentile anche con te stessa”.

Quella frase mi fece sorridere. Perché era esattamente la lezione che stavo imparando. La gentilezza è un dono, ma se la offri a chi la considera uno sconto invece che una benedizione, prima o poi ti esaurisci. I confini non sono muri: sono porte che decidi tu a chi aprire. E a volte il modo migliore per insegnare agli altri a rispettare il tuo tempo… è smettere di regalarlo.

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