Diritti e Delitti: Il Controverso Dibattito di Botteri sui Criminali Uccisi

La compagna Giovanna Botteri parlando del caso Roggero ci regala un fantastico delirio sui criminali tipico di chi non ha mai lavorato in proprio, vedendo distruggere in pochi minuti tutto quello che ha costruito in una vita di sacrifici. Roba da far accapponare la pelle: “Un’opinione pubblica che ha visto quel video, ha visto quel video e il gioielliere che li insegue. L’idea sempre che perché il Paese è giustizialista, il Far West, non è questo. Il Paese sa che il ladro continua ad avere diritti” (VIDEO)
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