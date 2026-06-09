Domande ed enigmi che il 99% delle persone probabilmente non riesce a risolvere





Gli enigmi sono un ottimo modo per passare il tempo durante un viaggio noioso, o per mettere alla prova i tuoi amici e scoprire chi è il più intelligente. Gli indovinelli difficili possono assumere qualsiasi forma, da semplici domande a problemi logici lunghi un paragrafo, da risolvere meglio con carta a quadretti e una bella gomma rosa. Alcuni degli enigmi impossibili raccolti qui ti faranno andare in tilt il cervello per almeno una settimana, ma una volta risolti ti sentirai la persona più intelligente del pianeta. Se vuoi cimentarti senza aiuto, non leggere le risposte scritte sotto ogni indovinello.





1 – La peggior parola di quattro lettere Questa parola di quattro lettere si fa sempre domani. Senza tè, che tristezza infinita! Senza la “i”, mi devi dei soldi. Niente zucchero, niente nettare, niente dolcezza. Parola di quattro lettere: se la scegli non puoi mai vincere, puoi solo perdere. Qual è la parola?

Risposta: La parola è dieta. La dieta inizia sempre domani. Dieta senza la “t” fa “die” (morire in inglese), la tristezza ultima. Dieta senza la “i” suona come “debt” (debito). E se la dieta ha successo, hai perso — peso.

2 – Su per il camino Cosa può salire per un camino chiuso ma non può scendere per un camino aperto?

Risposta: Un ombrello. Chiuso può salire, aperto non ci passa.

3 – Mittente e destinatario Se mi mangi, chi mi ha mandato mangerà te. Cosa sono?

Risposta: Un amo da pesca. Se abbocchi e mangi l’esca, il pescatore — che ha lanciato (mandato) l’amo — mangerà te.

4 – Il paracadutista Jeff ha fatto paracadutismo vicino a casa sua a Portland. Di conseguenza, ha salvato la vita a suo fratello Stewart, che viveva a Charlotte e non gli parlava da dieci anni. Com’è possibile?

Risposta: Jeff non è sopravvissuto all’incidente di paracadutismo, ma aveva firmato la donazione degli organi: il suo rene ha salvato Stewart.

5 – Lunga vita al re! Un re ha davanti a sé tre bicchieri d’acqua: uno pieno, uno mezzo pieno e uno vuoto. Come si chiama il re?

Risposta: Si chiama Re Filippo III — in inglese “fill up three” significa “riempi tre”, che suona come “Phillip III”.

6 – “New door” uguale? Come puoi riorganizzare le lettere di “new door” per formare una sola parola?

Risposta: Le lettere di “new door” sono un anagramma di “one word” — una parola. La risposta è già nella domanda.

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