Un agente di polizia viene promosso dopo aver allattato al seno un bambino affamato





La poliziotta argentina era di servizio al Sor María Ludovica quando udì piangere il bambino. Una fotografia del gesto circolò sui social.





Celeste Jaqueline Ayala, agente della polizia argentina, fu promossa dopo aver allattato un neonato che piangeva nell’ospedale pediatrico Sor María Ludovica. Era in servizio di guardia nella struttura di Buenos Aires quando sentì il pianto e andò a cercarne la provenienza. Il bambino era stato condotto lì dalla polizia. Ayala notò che il personale sanitario era impegnato con altri pazienti e chiese di poterlo tenere in braccio. Secondo il racconto pubblicato dalla fonte, alcuni operatori lo avevano descritto come sporco e maleodorante; l’agente insistette comunque per occuparsi di lui.

Ayala si accorse che il piccolo si portava una mano alla bocca e pensò che avesse fame. Chiese quindi di poterlo abbracciare e allattare. In una dichiarazione riportata dalla fonte, spiegò che vedere il bambino in quelle condizioni l’aveva addolorata. La ricostruzione non aggiunge particolari sulle sue condizioni né sulle circostanze che avevano portato il neonato in ospedale. I materiali disponibili riferiscono soltanto che era stato preso in carico dalla polizia e che, in quel momento, il pianto aveva richiamato l’attenzione dell’agente. Non è quindi possibile precisare ulteriormente il contesto senza andare oltre le informazioni documentate.

Marcos Heredia, presente sul posto, fotografò Ayala mentre teneva e allattava il bambino. Condivise poi l’immagine sui social, accompagnandola con parole di apprezzamento per il gesto e osservando che l’agente non si era lasciata fermare dalle condizioni del piccolo. La fotografia si diffuse rapidamente online. La fonte principale riferisce che la divisione di sicurezza dell’agente decise in seguito di promuoverla, presentandola come un esempio del tipo di polizia di cui essere orgogliosi. Il provvedimento fu dunque comunicato dopo la circolazione dell’immagine, ma i materiali disponibili non indicano la data precisa della promozione né specificano qui il nuovo grado assegnato.

Un approfondimento del Guardian colloca l’episodio il 14 agosto 2018 e riferisce che Ayala fu promossa da agente a sergente. La notizia fu annunciata da Cristian Ritondo, allora Ministro della Sicurezza della provincia di Buenos Aires, che la incontrò per ringraziarla personalmente. In un messaggio pubblico, Ritondo attribuì al gesto la capacità di calmare il pianto del bambino e definì Ayala un esempio positivo per la polizia. La fonte principale riprende anche il messaggio dell’amministrazione, secondo cui l’agente incarnava il tipo di polizia che l’istituzione voleva rappresentare. Queste dichiarazioni sono valutazioni dei responsabili, distinte dai fatti documentati sull’intervento in ospedale.

Secondo il Guardian, Marcos Heredia, collega di Ayala, diffuse la fotografia sui social; il contenuto superò le 100.000 condivisioni. Nel colloquio con il sito Cronica, riferì l’agente, aveva capito che il neonato poteva avere fame osservando che portava una mano alla bocca. Il Guardian aggiunge che media locali descrissero il bambino come uno dei sei fratelli di una famiglia in cui i piccoli erano malnutriti. Questi elementi sono attribuiti a quelle fonti giornalistiche e non risultano confermati dal resoconto principale. La loro provenienza va quindi esplicitata: il dato sulle condivisioni e le dichiarazioni riferite non vanno confusi con le informazioni documentate sull’annuncio della promozione, né con la ricostruzione dell’intervento avvenuto in ospedale da Ayala.

Un altro resoconto, pubblicato da Cadena 3 nel 2018, descrive Ayala come appartenente alla polizia della provincia di Buenos Aires e volontaria nei vigili del fuoco di Berisso. Il testo riferisce che al centro medico erano arrivati sei fratelli senza i genitori e attribuisce ad Ayala la preoccupazione per le condizioni dei bambini. Un articolo di Berisso Ya documenta invece un successivo incontro con il sindaco Jorge Nedela, insieme ad altri rappresentanti comunali, nel quale la poliziotta ripercorse l’accaduto. Questi sono precedenti distinti dall’annuncio della promozione: aiutano a ricostruire il contesto riportato dai media, ma non modificano i fatti essenziali dell’episodio ospedaliero.



