Dopo che l’ho tradito, mio marito non mi ha più toccata.





Solo dopo la pensione, durante una visita medica di routine, un medico disse qualcosa che fece crollare tutto ciò che avevo costruito attorno al mio senso di colpa.





«Dottoressa Bennett, come sono i risultati?» chiesi, cercando di sembrare calma mentre le dita attorcigliavano il cinturino della borsa.

Lo studio era sterile e troppo luminoso. La luce del sole filtrava dalle persiane, tracciando linee nette sulle pareti.

La dottoressa Bennett fissò lo schermo più a lungo del necessario.

«Signora Parker, quest’anno compie cinquantotto anni, giusto?»

«Sì. Sono appena andata in pensione dal distretto scolastico.»

Si tolse gli occhiali e li ripiegò tra le mani.

«Devo farle una domanda personale. Lei e suo marito avete avuto una vita intima normale negli ultimi anni?»

Mi sentii avvampare.

«No», ammisi piano. «Non siamo più stati intimi da diciotto anni.»

Annui lentamente, poi girò lo schermo verso di me.

«Non è questo il problema. Vedo del tessuto cicatriziale sull’utero, compatibile con un intervento chirurgico avvenuto molti anni fa.»

«È impossibile», dissi subito. «Ho avuto solo un parto naturale, quando è nato mio figlio.»

«La scansione è chiara. Questo tipo di cicatrice è tipico di una dilatazione e raschiamento.»

La stanza sembrò inclinarsi.

«Io… non ricordo niente del genere.»

«Non è un errore. Dovrebbe parlare con suo marito.»

Uscii dalla clinica stordita.

Poi, all’improvviso, riaffiorò un ricordo del 2008.

Dopo lo scandalo della mia relazione, ero caduta in depressione e avevo preso troppe pastiglie per dormire. Ricordavo solo il buio… poi mi ero risvegliata in ospedale, con un dolore al basso ventre.

Daniel mi aveva detto che era solo per via della lavanda gastrica.

Gli avevo creduto.

Presi un taxi e tornai a casa con le mani tremanti.

Daniel era seduto in salotto a leggere il giornale.

«Daniel», dissi con voce tremante. «Nel 2008, quando ero in ospedale… mi hanno operata?»

Il giornale gli scivolò dalle mani.

«Di che intervento parli?»

«La dottoressa dice che ho delle cicatrici dovute a una procedura.»

Si voltò dall’altra parte.

«Vuoi davvero sapere la verità?»

«Sì.»

«Quella notte ti portarono al pronto soccorso. Mentre eri incosciente, ti fecero degli esami.»

Fece una pausa.

«E scoprirono che eri incinta.»

La parola mi colpì come un pugno.

«Incinta?»

«Di tre mesi. Non stavamo insieme da sei mesi… quindi sapevo che il bambino non era mio.»

«Che cosa è successo al bambino?» chiesi, tremando.

«Ho autorizzato l’aborto.»

«COSA?»

«Eri incosciente. Ho firmato io, come tuo marito. Non avrei permesso che portassi in grembo il figlio di un altro uomo.»

«Non ne avevi alcun diritto!»

«Ne avevo tutto il diritto! Ho protetto la nostra reputazione. Ho protetto nostro figlio.»

«Ti odio», sussurrai, crollando a terra.

«Ora sai come mi sono sentito ogni giorno, da allora.»

Proprio in quel momento squillò il telefono.

Daniel rispose.

La sua espressione cambiò all’istante.

«Che cosa è successo? Dove?»

Riattaccò.

«Era la polizia. Tyler ha avuto un incidente d’auto.»

In ospedale trovammo sua moglie Megan con il loro bambino.

«Un camion lo ha investito mentre cercava di evitare un bambino in strada!»

Il chirurgo spiegò che Tyler aveva perso molto sangue e aveva bisogno di una trasfusione immediata.

«Sono 0 positivo», disse Daniel. «Anch’io», aggiunsi.

Il medico controllò la cartella.

«È strano. Il paziente è B negativo.»

Il silenzio fu glaciale.

«Due genitori con gruppo sanguigno 0 non possono avere un figlio B.»

Megan intervenne subito:

«Sono B negativo. Usate il mio sangue.»

La portarono dentro.

Ore dopo, le condizioni di Tyler si stabilizzarono.

Quando entrammo in terapia intensiva, aprì gli occhi.

«Mamma… papà…»

«Siamo qui», disse Daniel.

Tyler li guardò con tristezza.

«Ho sentito le infermiere parlare del gruppo sanguigno. C’è una cosa che devo dirvi.»

Daniel scosse la testa.

«Non importa, adesso.»

«Lo so già. Ho fatto un test del DNA quando avevo diciassette anni.»

Daniel sembrò crollare.

«Sei comunque mio padre», disse Tyler. «Sei stato tu a crescermi.»

Daniel emise un suono strozzato.

«Chi è?» chiese, guardandomi.

La mia mente tornò alla notte dell’addio al nubilato.

Ero ubriaca. Kevin Turner, il migliore amico di Daniel, mi aveva accompagnata a casa.

Poi era partito per l’estero.

«Kevin», sussurrai.

Daniel si raddrizzò lentamente.

«Per quasi trent’anni ho cresciuto il figlio del mio migliore amico.»

«Non lo sapevo… Pensavo che non fosse successo niente.»

«Vattene.»

«Daniel…»

«VATTENE!»

Passai una settimana in un motel vicino all’ospedale.

Quando Tyler fu dimesso, insistette perché restassi con loro a Chicago per aiutarli con il piccolo Caleb.

Daniel era lì, ma non mi rivolgeva la parola.

Una notte lo trovai sul balcone.

«La settimana prossima me ne vado», disse.

«Dove?»

«Anni fa ho comprato una baita in Colorado. Pensavo che avremmo trascorso lì insieme la pensione.»

«Portami con te. Possiamo sistemare tutto.»

Mi guardò.

«Non c’è più niente da sistemare. Tutto quello che avevamo era costruito su una bugia.»

«E l’amore che abbiamo condiviso?»

«Era reale. Ma apparteneva a persone che non esistono più.»

Partì pochi giorni dopo, senza salutarmi.

Ora vivo da sola nella casa che un tempo era nostra.

Tyler mi chiama spesso. Mi chiama ancora mamma, con lo stesso affetto.

Ma ogni volta che chiedo di Daniel, la risposta è sempre la stessa.

«Sta bene. Ma non chiede mai di te.»

Resto seduta in silenzio in salotto, ad ascoltare il ticchettio dell’orologio.

E ho capito una cosa.

Questa solitudine non mi è capitata.

È qualcosa che ho creato io.



