Dopo mesi passati a sborsare affitto, spesa e persino a pulire dopo il mio coinquilino, finalmente mi sono liberato di lui. Pensavo di essermene sbarazzato, finché il mio telefono non ha iniziato a squillare all’impazzata. Ho capito subito che la sua vendetta era appena iniziata





La chiamata arrivò un lunedì mattina, poco prima delle dieci.





Io ero già esasperato, quindi risposi con la voce di uno che si aspetta l’ennesimo colloquio per una posizione inventata in qualche magazzino a tre ore da casa.

“Pronto?”

Dall’altra parte una donna disse: “Buongiorno, chiamo dalla Casa Editrice Lanterna per confermare il colloquio di mercoledì per la posizione di assistente editoriale.”

Per un secondo stavo quasi per chiudere.

Poi qualcosa nella sua voce mi fece fermare.

Non suonava come le altre. Non parlava leggendo uno script usa-e-getta. Sembrava una persona vera, stanca ma attenta.

“Guardi,” dissi, “deve esserci stato un errore. Io non ho mandato nessuna candidatura.”

Ci fu una pausa.

“Davvero?”

“Sì. Sto avendo un problema personale con qualcuno che ha usato i miei dati in giro. Mi dispiace.”

Lei esitò ancora.

Poi disse: “Mi dispiace per lei. Però… visto che ho comunque il suo numero, posso farle una domanda un po’ strana?”

Io restai zitto.

“Lavora già nell’ambito editoriale?”

Risi. Non per divertimento. Per assurdità.

“No. Faccio amministrazione in uno studio tecnico. Ma scrivo, ogni tanto. E revisiono testi per amici, per hobby.”

Lei sembrò interessata.

“Se vuole, mi mandi lo stesso il suo curriculum. Magari non per questa selezione, ma lo guardiamo.”

Normalmente avrei detto no.

Normalmente avrei pensato che fosse solo una formula educata per chiudere la conversazione.

Ma avevo passato gli ultimi giorni a scrivere, a leggere centinaia di storie di altri, a scoprire che quello che mi veniva naturale — osservare, raccontare, mettere ordine nel caos — forse non era solo un passatempo per notti storte.

Così mandai il curriculum.

Due giorni dopo ero seduto in un ufficio piccolo, pieno di libri, davanti a una donna con gli occhiali tondi e una scrivania invasa da bozze stampate. Si chiamava Serena. Mi disse subito che la candidatura originaria non era la mia, ma che avevano letto la mail che avevo allegato al CV e avevano apprezzato il tono.

“Sa raccontare in modo pulito anche quando è arrabbiato,” mi disse. “Non è comune.”

Mi fecero domande sul mio lavoro, su cosa leggevo, su come revisionavo i testi degli altri, sul post che avevo scritto sul coinquilino e sui commenti che aveva ricevuto. Io risposi cercando di non sembrare troppo entusiasta, perché temevo di sembrare uno che si sta aggrappando a un’occasione nata da un errore.

Il fatto è che era esattamente così.

Eppure, per la prima volta da tempo, non mi sentivo ridicolo.

Mi sentivo a posto.

Quando uscii da lì, camminai per quasi mezz’ora senza cuffie e senza guardare il telefono.

Tre giorni dopo mi offrirono il lavoro.

Non era una cifra da ricchi, ma era stabile. Creativo. Vivo. E soprattutto mi spostava fuori da una stanchezza professionale che non avevo nemmeno avuto il coraggio di nominare finché qualcuno, per puro caso o per puro sabotaggio mal riuscito, non mi ci aveva sbattuto contro.

Accettai subito.

Il blog, intanto, cresceva.

All’inizio era solo una pagina semplice, quasi improvvisata. Un titolo ironico. Un primo pezzo sulla convivenza tossica e sui segnali da non ignorare quando la gentilezza comincia a trasformarsi in sfruttamento. Poi arrivarono altri testi. Storie inviate dai lettori. Piccoli consigli pratici. Interviste a psicologi, avvocati, amministratori di condominio. Mi accorsi che la gente non cercava solo aneddoti divertenti. Cercava linguaggio. Cercava qualcuno che mettesse parole su quel miscuglio di vergogna, fastidio e senso di colpa che ti resta addosso quando sei stato usato da qualcuno che all’inizio avevi accolto per aiutarlo.

Scrivevo la sera e nei weekend.

Leggevo tutto.

Modificavo.

Rispondevo ai commenti.

La cosa più assurda era che le chiamate moleste continuavano ancora, ma non avevano più lo stesso potere. Non ero più soltanto uno assediato dal telefono. Ero uno che stava trasformando l’assedio in materia.

Poi, lentamente, le chiamate diminuirono.

Le mail tossiche iniziarono a scendere di numero grazie ai filtri, ai blocchi e al nuovo indirizzo che usavo per il lavoro vero. La mia vita ricominciò a respirare. E proprio quando stavo quasi smettendo di pensare a Luca, arrivò un messaggio.

Molto semplice.

“Ciao. Sono Luca. So che probabilmente mi odi. Però volevo dirti che mi dispiace.”

Lo fissai per un po’.

Nessun romanzo.

Nessuna spiegazione infinita.

Solo tre righe e una proposta finale:

“Se te la senti, ti offro un caffè. Altrimenti capisco.”

Per due giorni non risposi.

Non perché non sapessi cosa fare, ma perché sapevo benissimo che non gli dovevo nulla e volevo essere sicuro che qualunque scelta facessi fosse mia, non dettata dall’abitudine di sistemare sempre tutto.

Alla fine accettai.

Ci incontrammo in un bar vicino alla stazione.

Quando arrivò, quasi non lo riconobbi.

Non perché fosse diventato improvvisamente un santo o un altro uomo. Semplicemente, sembrava più piccolo. Come se la vita, stavolta, lo avesse costretto a vedere sé stesso senza il filtro dell’ironia. Mi disse che aveva trovato lavoro in un’altra città, duecento chilometri più a sud. Che all’inizio pensava davvero di potersi “arrangiare” ovunque, con chiunque. Che quando gli avevo messo un limite si era sentito umiliato e aveva reagito come un ragazzino vendicativo. Che quelle iscrizioni e quelle mail gli si erano ritorte addosso in parte, tra termini oscuri, profili usati male e piattaforme discutibili che avevano iniziato a tempestare anche lui.

“Karma?” gli chiesi.

Lui fece una smorfia.

“Più o meno.”

Poi mi guardò.

“Ti ho usato. E quando hai smesso di permettermelo, ho provato a punirti per non sentirmi una nullità. Non c’è una versione elegante da raccontare.”

Quella frase, proprio per la sua bruttezza, suonò onesta.

Gli raccontai del blog.

Del lavoro.

Del fatto che una delle chiamate false era finita per portarmi esattamente dove non sapevo di voler andare.

Luca restò in silenzio un momento, poi rise piano.

“Quindi la mia vendetta ti ha trovato un futuro migliore.”

“Più o meno,” risposi.

“È quasi offensivo.”

Per la prima volta da mesi, ridemmo insieme senza veleno.

Non diventammo di nuovo amici all’istante. Non sarebbe stato realistico. Ma in quel caffè successe una cosa importante: smisi di aver bisogno di vederlo come il cattivo totale della mia storia. Era stato meschino, sì. Infantile, sì. Ma non era il mostro che giustificava tutto il mio rancore futuro. Era un uomo che aveva approfittato della mia disponibilità, poi si era vergognato troppo per ammetterlo in tempo, e infine aveva scelto la vendetta quando gli era stato chiesto di diventare adulto.

Perdonarlo non significò cancellare quello che aveva fatto.

Significò che non volevo più continuare a portarmelo addosso.

Intanto il blog arrivò ai primi mille lettori.

Facemmo una diretta online per festeggiare. Una sessione di domande e risposte sulle convivenze tossiche, i limiti, le piccole vendette, il modo in cui certe relazioni sbagliate ti obbligano a capire finalmente che dire no non è crudeltà, è igiene mentale. Tra i commenti, a un certo punto, apparve anche Luca.

Non scrisse niente di teatrale.

Solo: “Confermo. A volte essere buttati fuori dal salotto di qualcuno è l’unico modo per smettere di vivere come un parassita.”

I lettori risero.

Io pure.

Col tempo, quella storia diventò il pezzo che tutti mi chiedevano.

Non per il fastidio in sé delle telefonate o delle mail. Ma per il modo in cui il caos aveva aperto una porta che non sapevo nemmeno di voler attraversare. Avevo perso la tranquillità per settimane, certo. Avevo cambiato numero, impostato filtri, imparato a distinguere tra fastidio e invasione vera. Ma avevo anche trovato una comunità, un lavoro più adatto a me, e una parte di me che forse sarebbe rimasta addormentata ancora a lungo se qualcuno non avesse cercato di farmi a pezzi nel modo più stupido possibile.

Oggi, quando qualcuno mi scrive chiedendomi come si gestisce un coinquilino tossico, una vendetta da ex amico o quel tipo particolare di caos che ti lascia addosso il senso di essere stato usato, rispondo sempre la stessa cosa.

Prima di tutto: metti un limite.

Non aspettare che la tua gentilezza venga completamente spolpata solo per poter dire di essere stato paziente.

Secondo: documenta tutto.

Le persone infantili contano sul fatto che tu ti sentirai troppo stanco o troppo imbarazzato per dare un nome a quello che fanno.

Terzo: non lasciare che l’assedio diventi la tua identità.

Anche se ti tocca cambiare numero, filtrare mail, bloccare contatti, fai tutto quello che serve. Ma ricordati che il tuo compito non è solo sopravvivere al fastidio. È restare intero.

E infine: non sottovalutare il caso.

Perché a volte le cose peggiori arrivano come una frana, sì. Ma nella frana può aprirsi anche un sentiero che da solo non avresti mai cercato.

Il mio telefono mi ha fatto impazzire.

Il mio ex coinquilino ha provato a sommergermi.

Eppure, in mezzo a tutto quel rumore, una chiamata giusta ha trovato il modo di passare.

Forse è questa la lezione vera.

Non che tutto accade per una ragione, perché certe persone fanno schifo e basta.

Ma che anche dalle ragioni peggiori può nascere qualcosa di utile, se smetti di chiederti solo come vendicarti e inizi a chiederti che cosa puoi costruire con il casino che ti hanno lasciato.

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