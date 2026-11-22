



Il tablet era freddo tra le mie mani. Mi sedetti sul bordo del letto, dove non dormivo da una settimana, e premetti play.





Isabelle apparve sullo schermo. Era nella stessa camera da letto; alle sue spalle, la luce aveva il grigio uniforme di un pomeriggio coperto.

Indossava il cardigan di cashmere che avevo notato mancare dall’armadio. Aveva i capelli raccolti come quando lavorava. Non sorrideva.

«Gabriel», disse. «Se stai guardando questo video, hai aperto le scatole nell’ordine giusto, oppure no. Non importa. Non ti chiedo di capire l’ordine. Ti chiedo solo di ascoltare una volta.»

Abbassò lo sguardo, poi lo rialzò verso l’obiettivo.

«Ho smesso di aspettare delle scuse dopo il vestito. Sai già quale. Ho smesso di aspettarmi che tornassi a casa dopo la terza volta che mi hai detto che il calendario non si poteva modificare. Ho smesso di credere alla versione di te che avevo inventato da qualche parte tra la seconda e la terza scatola.

Quella versione continuava a fare schizzi al tavolo della cucina e mi chiedeva cosa ne pensassi prima di mostrarli a chiunque altro. Non esiste più da molto tempo. Ho tenuto le forbici perché sono mie. Ho tenuto la fotografia perché è una testimonianza, non una promessa.

Ho tenuto la domanda perché conosco già la risposta. Hai smesso di vedermi il giorno in cui hai deciso che la collezione contava più della persona che era rimasta sveglia a tagliare i cartamodelli quando non potevamo permetterci un modellista.»

La sua voce rimase calma. L’avevo sentita usare quel tono solo due volte prima: la mattina dopo il suo compleanno e la sera in cui mi aveva chiesto sette giorni.

«Non prenderò la metà di niente di ciò che hai costruito dopo i primi tre anni», continuò. «L’accordo prematrimoniale che i tuoi avvocati hanno insistito perché firmassimo è ancora nella cassaforte.

Ho lasciato una copia al mio avvocato. Quello che ho guadagnato in quei primi anni l’ho già portato via. Il resto è tuo.

La casa è tua.

Il personale è stato pagato fino alla fine del mese e sollevato da ogni obbligo di riservatezza che gli avrebbe impedito di parlare con me. Hanno scelto di non farlo. È stata una loro decisione.»

Sollevò una mano, poi la posò di nuovo in grembo.

«Camille Arden mi ha scritto due sere fa. Voleva sapere se avevo intenzione di rendere difficile la situazione.

Le ho detto di no. Sembrava sollevata. Se vuoi, puoi dirle lo stesso. Non la contatterò.

Non contatterò nemmeno te. L’unico numero al quale potrai ancora raggiungermi è quello dell’avvocato il cui biglietto da visita si trova nella settima scatola.

Se ci sono documenti da firmare, mandali lì. Non mandarli qui. Io non sarò qui.»

L’immagine rimase ferma sul suo viso per altri tre secondi. Poi lo schermo diventò nero.

Posai il tablet sul letto. La settima scatola era ancora chiusa. La aprii. Dentro c’era un solo biglietto bianco, con un nome, quello di uno studio legale e un numero di telefono stampati in caratteri piccoli.

Sotto il biglietto c’era una chiave di casa che riconobbi: la chiave originale dell’appartamento la cui ricevuta d’affitto era nella seconda scatola.

I denti erano consumati. Un breve pezzo di filo rosso era annodato all’anello. Nessun biglietto spiegava il perché.

Chiamai quel numero. Una donna rispose al secondo squillo.

«La questione Laurent», dissi. La mia voce mi suonò estranea nella stanza vuota.

«Signor Laurent. La signora Moreau attende la sua chiamata. Un momento.»

L’avvocata di Isabelle si mise in linea senza preamboli. «L’accordo è pronto per essere esaminato. Possiamo inviarlo questo pomeriggio.

La signora Moreau ha già firmato la propria copia.

Mi ha chiesto di confermarle che non desidera discutere i termini, le tempistiche o questioni personali. Se il suo avvocato ha domande sull’elenco dei beni, può rivolgerle a me. Ogni altra comunicazione dovrà cessare.»

«Dov’è?»

«Non sono autorizzata a rispondere.»

«È al sicuro?»

«Sì.»

La chiamata terminò. Rimasi seduto sul letto con la chiave in mano. Fuori, la luce del tardo pomeriggio cominciava ad abbandonare il prato. La valigia che avevo portato dall’aeroporto era ancora sulla soglia. Non l’avevo aperta.

Andai in ufficio in macchina, perché in casa era diventato troppo silenzioso per riuscire a pensare. Il receptionist di notte parve sorpreso di vedermi.

Gli dissi che sarei stato nella sala archivio e che non volevo essere disturbato. I primi schizzi erano ancora archiviati per anno.

Estrassi il cassetto con l’etichetta della stagione in cui Isabelle aveva tagliato tutto a mano. I cartamodelli erano lì, sottili come carta velina, con le sue annotazioni a matita sui margini, nei punti in cui la trama del tessuto aveva opposto resistenza alle forbici.

Una nota, nell’angolo di un pezzo del corpetto, diceva soltanto: «Questo bordo si arriccerà se non lo segui fino in fondo». Io non l’avevo seguito fino in fondo. La settimana dopo, una giovane stilista aveva ritagliato il pezzo e il modello era entrato in produzione senza quella nota.

Camille chiamò mentre ero ancora in archivio. Lasciai squillare. Richiamò un’ora dopo. La seconda volta risposi.

«Sei tornato», disse. «Pensavo che potessimo cenare insieme. Ci sono delle foto della cena a Roma che l’addetto stampa vuole—»

«Stasera no.»

Rimase in silenzio per un momento. «Isabelle lo sa.»

«Creerà problemi?»

«No.»

«Allora possiamo smettere di fingere», disse Camille. «Avevi detto che avremmo deciso dopo Roma.»

Guardai il cartamodello che avevo in mano. Il tratto di matita era sbiadito là dove si era posato il pollice di Isabelle mentre tagliava. «Stasera non c’è niente da decidere. Ti chiamerò domani.»

Non la chiamai il giorno dopo. Invece incontrai i miei avvocati. Esaminarono l’accordo che aveva inviato l’avvocato di Isabelle.

Era più breve di quanto si aspettassero. Aveva rinunciato al mantenimento coniugale, a qualsiasi rivendicazione sull’aumento di valore dell’azienda successivo al matrimonio e chiedeva soltanto la restituzione degli effetti personali che erano già stati portati via e che la clausola di riservatezza valesse per entrambe le parti.

I miei avvocati lo definirono insolitamente semplice. Lo firmai quello stesso giorno.

Il personale rimasto in casa non fece domande.

La governante lasciò un biglietto la mattina del terzo giorno, dicendo che la consegna della spesa era stata annullata e che sarebbe passata due volte a settimana, a meno che non preferissi diversamente. Le dissi che due volte a settimana andava bene.

Il giardiniere continuò a seguire i suoi orari. Nessuno pronunciò il nome di Isabelle.

Il quinto giorno volai a Milano per una riunione già in calendario prima di quella di Roma. L’albergo era lo stesso in cui soggiornavamo da anni.

Alla reception mi proposero la solita suite. Scelsi una camera più piccola. La sera raggiunsi a piedi la piazza dove Isabelle e io avevamo cenato la sera in cui il primo grande acquirente aveva fatto un ordine. Il ristorante era ancora lì.

Non entrai. A un tavolo vicino una donna rise per qualcosa che aveva detto il suo accompagnatore; la risata si diffuse nell’aria, poi si spense. Tornai in albergo e risposi alle e-mail finché lo schermo non si fece sfocato.

Camille arrivò a Milano due giorni dopo senza avvertirmi. Mi aspettava nella hall quando scesi per una colazione di lavoro. Indossava un cappotto della collezione attuale. Diverse persone nella hall si accorsero di lei.

«Dobbiamo parlare», disse.

«Dopo la riunione.»

Aspettò. Quando tornai, era ancora lì. Ci sedemmo in un angolo del salotto, dove la luce era fioca.

«La gente si chiede perché Isabelle non sia alle sfilate», disse. «Ho detto che era in viaggio. Non funzionerà ancora a lungo.»

«Allora di’ loro che ci siamo separati. È già così.»

«E noi?»

«Non c’è nessun “noi” che richieda una dichiarazione.»

Le si irrigidì la bocca. «Hai detto che il momento era l’unico problema.»

«Il momento era uno dei problemi. Non era l’unico.»

Si alzò. «Non sarò la ragione per cui, a cose fatte, sembrerai premuroso. Se vuoi che la versione pubblica dei fatti sia pulita, avresti dovuto mantenerla tale.»

Se ne andò. Più tardi, quel pomeriggio, la mia addetta stampa mi chiamò per dirmi che il team di Camille aveva diffuso una breve dichiarazione, parlando di «un’amicizia professionale giunta al termine». La dichiarazione non menzionava Isabelle.

In serata, su due siti del settore, le prime fotografie di Camille e me a Roma furono affiancate a immagini più vecchie di Isabelle alle stesse cene. Nessuno del mio ufficio mi chiese come rispondere. Dissi loro di non dire nulla.

Tornai a casa alla fine della settimana. Le sette scatole erano ancora sul pavimento della camera da letto.

Le portai, una alla volta, nella stanza che era stata lo studio di Isabelle prima che smettesse di usarlo. Posai le forbici sul tavolo da lavoro. Lasciai i biglietti del treno e la ricevuta dell’affitto nelle loro scatole.

Misi la fotografia del matrimonio a faccia in giù. Riposi la chiave col filo rosso nel cassetto superiore della scrivania che aveva usato. Non chiusi a chiave il cassetto.

Quella notte riaprii il tablet. Il video era ancora nella cartella. Non lo riprodussi. Invece scorsi il rullino fotografico finché non trovai l’ultima foto che le avevo scattato.

Era della settimana prima di Roma. Era in piedi al bancone della cucina, di spalle all’obiettivo, con una mano appoggiata al bordo del lavandino, e guardava il giardino.

Avevo avuto intenzione di mandargliela e me n’ero dimenticato. L’ora indicata era le 19:14. Alle 19:40 ero già in macchina, diretto all’aeroporto.

Misi da parte il tablet e spensi la luce. La casa produceva i piccoli rumori che fanno le case quando al loro interno nessuno parla.

La mattina avrei incontrato il team di design. C’erano delle prove da approvare e un acquirente in arrivo da Seoul.

Nessuno di quei fatti richiedeva la presenza di Isabelle.

Era da tempo che non la richiedevano. Un tempo, però, avevano avuto bisogno della persona che restava accanto al bordo della stoffa finché non si appiattiva.

Quella persona non era più in casa. Le scatole erano rimaste dove le avevo portate. La chiave era ancora nel cassetto.

L’accordo, debitamente sottoscritto, era nella cassaforte accanto ai documenti prematrimoniali che lei aveva lasciato.

Avevo ciò che, secondo i documenti, avevo diritto di tenere. Chiusi gli occhi e ascoltai il silenzio, senza allungare la mano verso il telefono.



