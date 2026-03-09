Dopo vari tentativi falliti, il detenuto muore in carcere dopo due settimane di sofferenze





Ian Huntley, noto come il pedofilo assassino più infame della Gran Bretagna, è deceduto a seguito di un brutale attacco subito in carcere. Huntley, condannato nel 2002 per l’omicidio di due bambine di dieci anni, è spirato all’età di 52 anni a causa delle ferite riportate durante l’aggressione avvenuta due settimane prima.





L’attacco mortale sarebbe stato perpetrato da un altro detenuto, Anthony Russell, 43enne già condannato per tre omicidi. Secondo le prime ricostruzioni, Russell avrebbe colpito Huntley con un oggetto contundente durante un turno di lavoro collettivo il 26 febbraio scorso. L’ex collaboratore scolastico è stato immediatamente trasportato in ospedale in condizioni critiche, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Ian Huntley, considerato uno dei detenuti più odiati del sistema carcerario britannico, era stato vittima di ripetute aggressioni fisiche, lanci di acqua bollente e persino di un tentativo di sgozzamento nel 2010, dal quale era sopravvissuto miracolosamente con 21 punti di sutura. La vicenda di Huntley risale all’agosto del 2002, quando Holly Wells e Jessica Chapman, due amiche del cuore, scomparvero a Soham, nei pressi di Cambridge. Le due bambine erano uscite di casa dopo un barbecue per acquistare dei dolci. L’immagine delle due bambine che sorridono con la maglia del Manchester United è rimasta impressa nella memoria collettiva come simbolo di una tragedia nazionale. Huntley le attirò nel suo appartamento, le uccise e ne occultò i corpi in un fossato vicino a una base aerea nel Suffolk, dove furono ritrovati due settimane più tardi.

Cronologia degli Eventi:

– 4 agosto 2002: Le bambine lasciano casa Wells alle 18:05 per acquistare caramelle; passano davanti a casa di Huntley (5 College Close), che le attira all’interno fingendo la presenza della fidanzata Maxine Carr (che era assente).

Nel corso delle ore successive, l’individuo Huntley ha commesso l’omicidio delle vittime mediante asfissia, come confermato dall’esame autoptico. Alle ore 18:46, ha disattivato il telefono cellulare della signora Chapman, ha provveduto alla pulizia della propria abitazione e ha dato alle fiamme gli indumenti delle vittime, in particolare delle maglie della squadra di calcio Manchester United, all’interno di un hangar scolastico. Successivamente, ha trasportato i corpi con il proprio veicolo a una distanza di 16 chilometri, nei pressi della base aerea di RAF Lakenheath.

Il 17 agosto, un guardiacaccia ha rinvenuto i corpi carbonizzati e in avanzato stato di decomposizione all’interno di un fosso. Nello stesso giorno, Huntley e Carr sono stati tratti in arresto a seguito del ritrovamento degli indumenti incriminati.

Le forze dell’ordine hanno mobilitato oltre 400 agenti e volontari per le operazioni di ricerca e indagine. Nonostante Huntley si fosse mostrato collaborativo durante le interviste televisive, sono emersi sospetti a suo carico a causa dell’eccessiva pulizia della propria abitazione, di graffi sul viso e della presenza di fibre dei vestiti delle vittime all’interno della sua autovettura e sui tappeti. Le prove forensi hanno rivelato la presenza di impronte digitali di Huntley sul bidone contenente gli indumenti bruciati, di capelli della signora Chapman in prossimità dei corpi e di polvere di mattoni compatibile con il sito di smaltimento. Carr ha inizialmente fornito un alibi falso, ma ha successivamente confessato il proprio coinvolgimento dopo il ritrovamento dei corpi.

Il processo si è aperto il 5 novembre 2003 presso l’Old Bailey. Huntley ha negato l’intenzionalità del reato, sostenendo che le morti fossero avvenute per incidente, a seguito di annegamento e soffocamento accidentale. Tuttavia, la giuria lo ha dichiarato colpevole il 17 dicembre per omicidio doppio, con un verdetto a maggioranza di 11 voti favorevoli e 1 contrario. Huntley è stato condannato all’ergastolo con un minimo di 40 anni di reclusione, senza possibilità di scarcerazione prima del 2042. Carr è stata condannata a una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi per falso alibi e ostruzione alla giustizia. Il giudice Moses ha definito il crimine commesso da Huntley “tra i peggiori”.

L’immagine di Holly Wells, ritratta durante il carnevale di Soham nel 2001, è divenuta un simbolo dell’innocenza delle vittime.



