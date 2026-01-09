​​


Due fratelli sono gemelli Prova a risolvere questo indovinello intelligente

Emanuela B.
09/01/2026
I rompicapi possono assumere molte forme diverse: dai cruciverba agli indovinelli ingegnosi, fino ai problemi matematici.



I puzzle esistono da quando esiste l’umanità.

Per risolverne uno, è fondamentale pensare in modo creativo, cioè concentrarsi e osservare le cose da una prospettiva diversa.

Come è possibile?
Ecco la sfida di oggi: la troverai nell’immagine qui sotto.

Risolvi questo…
Due fratelli sono gemelli e sono nati lo stesso giorno.
Un giorno, un uomo chiede loro quanti anni hanno.
Uno dei due dice:
«Io ho vent’anni»
e l’altro gemello risponde:
«Io ho ventidue».

Com’è possibile?

Che domanda interessante! Riesci a indovinare la risposta?

Se non ci riesci, guarda qui sotto.

RISPOSTA:
Ecco la spiegazione corretta.

Se conoscevi già la risposta, complimenti!

Se invece non ci eri arrivato, eccola:

Il trucco è che i numeri non si riferiscono entrambi agli anni di età.
L’inganno sta nel modo in cui il secondo gemello risponde:
uno dice «Ho vent’anni» (cioè ha 20 anni),
mentre l’altro in realtà dice «Ho venti anche io» (“I am twenty, too”), non «ventidue».

È un gioco di parole in inglese: “twenty two” in questo indovinello significa “twenty, too”, ovvero “venti anche io”.



