Due fratelli sono gemelli Prova a risolvere questo indovinello intelligente

I rompicapi possono assumere molte forme diverse: dai cruciverba agli indovinelli ingegnosi, fino ai problemi matematici.





I puzzle esistono da quando esiste l’umanità.

Per risolverne uno, è fondamentale pensare in modo creativo, cioè concentrarsi e osservare le cose da una prospettiva diversa.

Come è possibile?

Ecco la sfida di oggi: la troverai nell’immagine qui sotto.

Risolvi questo…

Due fratelli sono gemelli e sono nati lo stesso giorno.

Un giorno, un uomo chiede loro quanti anni hanno.

Uno dei due dice:

«Io ho vent’anni»

e l’altro gemello risponde:

«Io ho ventidue».

Com’è possibile?

Che domanda interessante! Riesci a indovinare la risposta?

Se non ci riesci, guarda qui sotto.

RISPOSTA:

Ecco la spiegazione corretta.

Se conoscevi già la risposta, complimenti!

Se invece non ci eri arrivato, eccola:

Il trucco è che i numeri non si riferiscono entrambi agli anni di età.

L’inganno sta nel modo in cui il secondo gemello risponde:

uno dice «Ho vent’anni» (cioè ha 20 anni),

mentre l’altro in realtà dice «Ho venti anche io» (“I am twenty, too”), non «ventidue».

È un gioco di parole in inglese: “twenty two” in questo indovinello significa “twenty, too”, ovvero “venti anche io”.