Durante il funerale di mio padre ho scoperto che la bara era vuota… e che mio marito sapeva perché





La stanza 20 era quasi completamente buia quando entrai. La porta si chiuse lentamente dietro di me con un piccolo rumore metallico che sembrò rimbombare nel corridoio vuoto. Per qualche secondo rimasi immobile vicino all’ingresso, cercando di abituare gli occhi alla luce debole della lampada accanto al letto. Il cuore mi batteva così forte che avevo la sensazione di non riuscire a respirare.





Poi lo vidi.

Il letto non era vuoto.

Una figura era sdraiata sotto le lenzuola bianche, immobile.

Le gambe mi tremarono mentre mi avvicinavo lentamente. Ogni passo sembrava incredibilmente pesante, come se il pavimento stesse cercando di trattenermi. Continuavo a ripetermi che era impossibile, che doveva esserci un errore, che mio padre era morto e che io avevo assistito al momento in cui il medico aveva dichiarato la sua morte.

Eppure…

Quando arrivai vicino al letto, vidi chiaramente il suo volto.

Era mio padre.

Non respirava profondamente, ma il suo petto si muoveva lentamente, come se fosse immerso in un sonno molto profondo. Aveva un tubo dell’ossigeno vicino al viso e alcune macchine silenziose monitoravano i suoi parametri vitali. Non era morto.

Era vivo.

Sentii le ginocchia cedere e mi aggrappai al bordo del letto per non cadere. La mente cercava disperatamente di mettere insieme i pezzi. Il funerale. La bara vuota. Daniel che organizzava tutto. Il becchino che mi fermava.

All’improvviso capii.

Qualcuno aveva voluto far credere a tutti che mio padre fosse morto.

E quel qualcuno era probabilmente l’uomo che in quel momento stava stringendo mani al funerale.

Mio marito.

Sentii un rumore dietro di me.

La porta si aprì lentamente.

Mi voltai di scatto.

Era il becchino.

Entrò nella stanza e chiuse la porta dietro di sé. Per un momento rimase in silenzio, poi si tolse il cappello.

“Non avevo molto tempo,” disse piano. “E non potevo dirti tutto al cimitero.”

Lo guardai confusa.

“Cosa sta succedendo?” sussurrai.

L’uomo fece un passo avanti e indicò mio padre.

“Tuo padre non è morto tre giorni fa.”

Sentii lo stomaco stringersi.

“È stato dichiarato morto.”

Quelle due parole mi fecero gelare il sangue.

“Daniel ha insistito perché il corpo venisse trasferito immediatamente,” continuò. “Ma qualcosa non mi convinceva. Ho lavorato trent’anni nei cimiteri… e so riconoscere quando qualcosa non torna.”

“Perché?” chiesi con voce tremante.

Il becchino mi guardò negli occhi.

“Perché tuo padre aveva appena cambiato il testamento.”

Il mondo sembrò fermarsi.

“Due settimane fa,” disse lentamente, “tua padre ha trasferito quasi tutta la sua eredità a te. Non a Daniel. Non alla tua famiglia. Solo a te.”

Il cuore iniziò a battere ancora più forte.

“Daniel lo ha scoperto.”

Il silenzio riempì la stanza.

“E ha capito che finché tuo padre era vivo… non avrebbe mai potuto toccare quei soldi.”

Le parole mi colpirono come un pugno.

“Stai dicendo che Daniel ha cercato di…”

Non riuscivo nemmeno a finire la frase.

Il becchino annuì lentamente.

“Qualcosa è andato storto. Tuo padre non è morto davvero… è entrato in coma. Ma Daniel ha approfittato della situazione. Ha fatto dichiarare il decesso troppo in fretta e ha organizzato il funerale prima che qualcuno potesse fare altri controlli.”

Guardai mio padre sdraiato nel letto.

Vivo.

Respirava ancora.

Le lacrime iniziarono a scendermi sul viso.

“Perché mi hai aiutata?” chiesi.

Il becchino sospirò.

“Perché ho visto tuo marito sorridere al funerale.”

Quelle parole mi fecero venire la pelle d’oca.

In quel momento sentimmo un rumore nel corridoio.

Passi veloci.

Il becchino guardò verso la porta.

“Probabilmente si è accorto che non sei al cimitero.”

Sentii il sangue gelarsi.

Daniel.

Stava arrivando.

Guardai mio padre.

Poi la porta.

Poi il becchino.

E in quel momento capii una cosa che mi fece tremare più di tutto il resto.

Daniel pensava che mio padre fosse morto.

Non sapeva che io avevo scoperto la verità.

E quando la porta della stanza 20 iniziò lentamente ad aprirsi…

capì che il vero funerale di quel giorno non sarebbe stato quello di mio padre.

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