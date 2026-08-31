È morta Marta, dipendente Mediaset, dopo essere precipitata dal quarto piano degli studi di Cologno Monzese. Aveva 27 anni.





Nella serata di lunedì 31 agosto, Marta, una giovane dipendente della Mediaset, è deceduta dopo essere caduta dal quarto piano di un edificio situato negli studi di Cologno Monzese, in provincia di Milano. La notizia della sua morte è stata confermata durante la puntata serale di Zona Bianca da Giuseppe Brindisi, conduttore e giornalista, che ha voluto commemorare la giovane collega.





Marta, 27 anni, è stata immediatamente trasportata in ospedale in condizioni critiche, dove è stata portata in sala operatoria nel tentativo di salvarle la vita. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduta nella serata di lunedì. Brindisi ha espresso il cordoglio della redazione: “Questa sera, nell’anteprima di Zona Bianca, voglio parlarvi di Marta, una nostra giovane collega che oggi ci ha lasciato. Per questo sono insieme a questi giovani colleghi che vogliono ricordarla insieme a me. Marta era qui a Mediaset tutti i giorni. Lavorava con noi e ci regalava la sua umanità e la sua dolcezza. Per tutti questi motivi, permettimi, a nome della squadra di Zona Bianca, a nome di VideoNews e di tutta Mediaset, di salutarla per l’ultima volta. Tutta la nostra azienda si stringe intorno alla sua famiglia che oggi sentiamo come la nostra famiglia.”

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, le condizioni di Marta erano apparse subito disperate al momento del suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Dopo la caduta, la giovane era rimasta infilzata in una ringhiera e, una volta intubata sul posto, era stata trasportata in codice rosso al vicino ospedale. Nonostante i tentativi di salvarla, è deceduta nella serata di lunedì.

L’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità, e i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni stanno conducendo un’indagine per chiarire le circostanze della caduta. Gli inquirenti cercheranno di stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione e tristezza tra i colleghi di lavoro e i familiari di Marta, che la ricordano come una persona gentile e dedicata.

Marta lavorava come segretaria di redazione per il gruppo Mediaset dal 2021. Durante il suo breve ma significativo percorso professionale, ha dimostrato di essere una risorsa preziosa per il team, contribuendo con la sua professionalità e il suo spirito collaborativo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi, che hanno voluto esprimere il loro dolore e la loro solidarietà alla famiglia.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’importanza di garantire un ambiente protetto per tutti i dipendenti. La comunità di Cologno Monzese e il mondo del lavoro in generale si uniscono al cordoglio per la prematura scomparsa di Marta, una giovane donna che aveva ancora tanto da offrire.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente anche il pubblico, che ha seguito con attenzione le notizie riguardanti l’incidente. La memoria di Marta vivrà nei cuori di chi l’ha conosciuta e apprezzata, e il suo impegno professionale sarà un esempio per le generazioni future.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, mentre la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a una giovane donna che ha lasciato un’impronta significativa nel suo ambiente di lavoro e nella vita di chi l’ha circondata.

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