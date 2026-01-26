Enrica Bonaccorti aggiorna i fan: «Le cure non sono andate come sperato, si continua con la chemio»





Enrica Bonaccorti è tornata a parlare della sua battaglia contro il tumore al pancreas durante un’intervista a «Verissimo», dove ha fornito aggiornamenti sulle sue attuali condizioni di salute. La conduttrice aveva rivelato di avere questa malattia lo scorso settembre e, ora, ha condiviso con il pubblico che ha dovuto riprendere le sedute di chemioterapia. «Speravo di stare meglio. Ho ripreso la chemioterapia perché non era cambiato molto. Un giorno stai benissimo e poi due giorni non stai bene, purtroppo funziona così», ha spiegato, evidenziando l’alternanza di alti e bassi che caratterizza la sua situazione.





Durante l’intervista, Bonaccorti ha parlato anche della reazione delle persone dopo l’annuncio della sua malattia. «Sento veramente un sacco di affetto. Io speravo di operarmi. Tra tre mesi si faranno tutte le indagini per poter essere operato», ha aggiunto, mostrando un certo ottimismo riguardo al futuro. La conduttrice ha descritto la sua attuale fase del trattamento, affermando: «Ho già cominciato la chemioterapia. Faccio gli esami dopo e vediamo cosa mi dicono». Queste parole riflettono la sua determinazione a combattere e a cercare di migliorare la propria condizione.

Un altro aspetto toccante dell’intervista è stato il racconto del rapporto con sua figlia Verdiana. Bonaccorti ha condiviso che la figlia è molto presente e attenta alla sua salute, tanto da rimproverarla per le sue scelte alimentari. «Mi rimprovera in continuazione. Non posso mangiare i dolci. Ha fatto una scenata al mio assistente», ha rivelato, sottolineando il legame speciale che le unisce. La conduttrice ha anche accennato al fatto che sta scrivendo delle cose e le fa leggere a Verdiana. «Racconto quasi tutto, tutta la mia vita. Non voglio far soffrire mia figlia. Vorrei darle tutte le cose belle», ha concluso, esprimendo il desiderio di proteggere la figlia da eventuali sofferenze legate alla sua malattia.

La condivisione di Bonaccorti sulla sua esperienza non è solo un modo per tenere informati i suoi fan, ma anche un gesto di apertura che potrebbe incoraggiare altre persone a parlare delle proprie difficoltà. La sua sincerità ha toccato molti, generando un’ondata di solidarietà e supporto da parte del pubblico. La conduttrice ha dimostrato di affrontare questa sfida con coraggio, cercando di mantenere un atteggiamento positivo nonostante le difficoltà.

In un periodo così delicato, il supporto della famiglia e degli amici si rivela fondamentale. Bonaccorti ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto e per la presenza costante di chi le sta vicino, un aspetto che contribuisce a rendere più sopportabile il peso della malattia. L’intervista a «Verissimo» ha rappresentato un momento importante non solo per Bonaccorti, ma anche per tutti coloro che seguono la sua storia e si sentono ispirati dalla sua forza.



