Far West a Milano: risorsa accoltella due poliziotti, il terzo costretto a sparargli alle gambe. Ora attendiamo il giudice rosso





Ieri sera, Milano è stata teatro di un episodio di violenza che ha visto coinvolti due agenti della Polizia di Stato. L’incidente è avvenuto in un’abitazione alla periferia ovest della città, dove un uomo ha aggredito gli agenti durante un intervento. Un poliziotto è rimasto ferito da due coltellate, mentre l’aggressore è stato disarmato e bloccato solo dopo che un secondo agente ha esploso un colpo di pistola, colpendolo a una gamba. Questo evento ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza pubblica, data la gravità della situazione.





L’episodio si è verificato poco dopo le 21 in via Cascina Barocco. Le Volanti della polizia erano state chiamate a intervenire a seguito delle segnalazioni dei condomini riguardo la presenza di un uomo molesto e aggressivo all’interno di un appartamento. All’arrivo degli agenti, si sono trovati di fronte a un 24enne di origine egiziana, senza fissa dimora e con precedenti penali, che appariva in evidente stato di alterazione.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, il giovane brandiva un coltello e pronunciava frasi sconnesse. Gli agenti hanno tentato inizialmente di calmarlo attraverso il dialogo, ma la situazione è rapidamente degenerata. Improvvisamente, l’uomo si è scagliato contro uno degli agenti, dando vita a una violenta colluttazione. Durante l’aggressione, il 24enne ha colpito il poliziotto con due fendenti, uno al torace e uno alla scapola sinistra. Grazie all’intervento tempestivo di un secondo agente, la forza dei colpi è stata attenuata, e i fendenti hanno lacerato il giubbotto dell’uniforme senza riuscire a penetrare sotto la divisa.

Nonostante il tentativo di dissuaderlo, l’aggressore ha continuato a mantenere un atteggiamento minaccioso, rifiutando di arrendersi e rappresentando un pericolo per gli operatori. Per fermarlo definitivamente, l’agente intervenuto in difesa del collega ha esploso un colpo di arma da fuoco, mirando alla coscia del giovane. Una volta colpito, il 24enne è stato disarmato e immobilizzato.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato l’aggressore in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate critiche e non è in pericolo di vita. Dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Per quanto riguarda il poliziotto ferito, è stato medicato per le coltellate ricevute. Grazie alle protezioni indossate, le ferite non hanno avuto conseguenze gravi, ma l’episodio ha messo in evidenza i rischi che gli agenti affrontano quotidianamente nel loro lavoro. La violenza contro le forze dell’ordine è un tema di crescente preoccupazione, e questo episodio rappresenta un triste promemoria della necessità di garantire la sicurezza degli operatori di polizia.



