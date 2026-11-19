



Il medico critica il possibile impatto sui ragazzi del racconto di Pellegrini; i suoi legali chiedono di fermare contenuti e confronti giudicati fuorvianti.





Il confronto tra Federica Pellegrini e Matteo Bassetti è scaturito da un incontro con i giovani della Fede Academy. Nel filmato del 12 ottobre, la nuotatrice ha ricordato ai ragazzi episodi della carriera: una volta era entrata in vasca con 40 di febbre e una spalla bloccata. Il tema era la tenuta psicologica necessaria nello sport e gli ostacoli che precedono una gara. Pellegrini spiegava che l’atleta non affronta sempre le prove in perfetta salute e sottolineava il valore della volontà e dell’allenamento mentale, come parte della preparazione atletica prima delle competizioni più impegnative.

La scuola di nuoto Fede Academy è stata creata da Pellegrini con il marito Matteo Giunta. Parlando agli allievi, l’ex nuotatrice aveva chiesto loro se avrebbero preso parte a una competizione con il mal di pancia; per rispondere aveva ricordato il proprio percorso sportivo. Stando alla ricostruzione della vicenda, la campionessa ha poi specificato che descriveva una sua esperienza e non raccomandava ai ragazzi di fare sport da malati. Il video è stato notato da Matteo Bassetti, infettivologo, che ha criticato il possibile senso delle frasi pronunciate nel corso dell’incontro.

Bassetti ha concentrato la sua obiezione sull’influenza che una personalità conosciuta può esercitare sui ragazzi, portati a imitarla. Ha ricordato che fare attività fisica intensa mentre si ha un’infezione, soprattutto con 40 gradi di febbre, comporta rischi e non è compatibile con una normale gara. Il dissenso non investe soltanto le intenzioni attribuite a Pellegrini: secondo l’infettivologo, gli allievi potrebbero ricavare dal racconto l’idea di dover trascurare i sintomi del proprio organismo. La campionessa ribatte invece che le sue parole sono state separate dalla situazione in cui erano state pronunciate.

Nel suo intervento, Bassetti ha portato nella discussione anche Matteo Giunta, richiamando una sua precedente critica rivolta ai genitori. Giunta aveva preso posizione contro chi accompagna all’asilo i figli con sintomi febbrili. L’infettivologo ha accostato quel tema al ricordo di Pellegrini, che aveva raccontato di aver affrontato gare con la febbre. La difesa della nuotatrice ha giudicato improprio il collegamento e lo ha definito fuorviante.

I suoi legali hanno spiegato che il racconto riguarda un’esperienza vissuta durante la carriera agonistica, mentre le parole di Giunta riguardavano le scelte dei genitori davanti alla malattia dei figli. Secondo la contestazione, mettere sullo stesso piano i due episodi confonde circostanze diverse. Il richiamo alle dichiarazioni del marito è dunque diventato un ulteriore punto di disaccordo tra Bassetti e i rappresentanti di Pellegrini nel dibattito sorto attorno alla vicenda

Una lettera dello studio legale Munari & Partners è Giunta il 10 novembre allo studio di Bassetti per conto di Pellegrini e della Fede Academy. Non conteneva una domanda ufficiale di scuse, ma chiedeva di fermare la circolazione di versioni giudicate fuorvianti, cancellare entro 48 ore i contenuti già diffusi e astenersi da nuovi collegamenti fra le parole della campionessa e quelle del marito. Il pubblico ha appreso della vicenda il 17 novembre: Selvaggia Lucarelli ha illustrato su Substack il contenuto della diffida, facendo conoscere i termini della contestazione.

Bassetti ha fatto sapere che non intende cancellare i contenuti già diffusi. A suo avviso, vanno criticate le affermazioni che, anche se rivolte indirettamente a ragazzi, possono indurli a ignorare i segnali di malessere. I legali di Pellegrini contestano invece la versione data del suo intervento e il collegamento con quanto dichiarato da Giunta. Al centro del confronto ci sono quindi tanto il senso di un’esperienza sportiva raccontata in pubblico quanto il dovere di chi affronta temi sanitari davanti ai giovani. Non è escluso che la disputa finisca in tribunale, ma la diffida non significa che una causa sia già partita.



