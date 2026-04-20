Fermato un minorenne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro: accoltellato a morte in un parcheggio senza motivo





Uno sguardo di troppo, forse una parola non gradita, mentre con i suoi due amici tornava alla sua auto, nel parcheggio dell’area Cattaneo. Le pizze comprate da poco, ancora in mano.

Poi l’aggressione, vicino alla colonnina del parcheggio. Un colpo alla gola con un oggetto appuntito, un piccolo coltello o un cacciavite.





Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara, in provincia di Agrigento, ma da sette mesi a Pavia per lavoro e con un contratto a termine nel centro logistico delle Poste di Stradella, è stato ucciso così, nella notte tra sabato 18 e domenica 19, mentre la città dormiva ma nella zona attorno a viale Matteotti, a due passi dal parcheggio, c’erano ancora ragazzi a far baldoria.

Gli aggressori si sono dileguati subito dopo il ferimento mortale: le indagini della squadra mobile di Pavia e della polizia scientifica sono ancora in corso, ma ieri sera sono stati portati in questura tre giovani, due italiani e un ragazzo, minorenne, di origine egiziana. Sono stati a lungo interrogati e la loro posizione ieri sera era ancora al vaglio.

Nella notte, è arrivato il fermo per il sedicenne (inizialmente era stata indicata una età di 17 anni, ce ne scusiamo con i lettori ndr).

Il sedicenne era già stato denunciato per porto abusivo di armi. Altri due giovani, nell’interrogatorio, hanno detto di avere solo assistito all’aggressione, senza intervenire e che a sferrare il colpo sarebbe stato il 16enne. Ci sono le posizioni di altri due ragazzi ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, in totale quattro oltre al 16enne.

Un delitto che va ancora chiarito anche per dinamica e movente: il giovane è rimasto vittima di un’aggressione che per ora non ha spiegazioni. «Futili motivi», si limitano a dire gli investigatori. Nell’agguato è rimasto ferito anche l’amico della vittima, Christian Giallombardo, ora ricoverato al San Matteo, mentre il terzo giovane è stato tenuto in osservazione per ore perché sotto choc.

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