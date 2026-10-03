Fine di un’era alla guida del TgLa7, Mentana pronta la sua scelta definitiva





Da 16 anni la direzione del TgLa7 è stata saldamente nelle mani di Enrico Mentana, uno dei giornalisti televisivi più riconoscibili della scena italiana. Quel volto, familiare al grande pubblico per lunghi speciali e maratone dall’impronta personale, ha segnato un capitolo importante per l’emittente, contribuendo a costruirne la credibilità informativa.





Negli anni la sua capacità di restare concentrato per ore, seguendo in diretta elezioni, crisi politiche e grandi eventi internazionali, ha consolidato un legame forte con gli spettatori. Mentana non è solo un volto, ma una figura emblematica del racconto televisivo della realtà. Per questo le voci che si sono rincorse sul suo futuro hanno suscitato grande attenzione.

Al centro delle ultime settimane ci sono indiscrezioni che dipingono un possibile addio da La7, un vero terremoto nel mondo dell’informazione italiana. Il rapporto fra il giornalista e l’editore Urbano Cairo, ormai da tempo incrinato, sembra arrivato a un punto di non ritorno. La scadenza del contratto, prevista per la fine dell’anno, apre un bivio definitivo per una delle firme più autorevoli del giornalismo televisivo.

Da mesi la relazione tra Mentana e Cairo appare segnata da tensioni non superate, aggravate dalle contese sul rinnovo contrattuale. Il confronto si è trasformato in una vera e propria partita a scacchi, nella quale nessuna delle due parti sembra intenzionata a cedere terreno. Il futuro di un telegiornale amato e seguito dal pubblico, capace di costruire un’identità precisa grazie al lavoro del suo Direttore, comincia a essere incerto.

Mentana ha lasciato intendere almeno privatamente di aver già preso una decisione. A confermarlo è stato lo stesso giornalista in una conversazione con Massimo Giletti, sulle frequenze di RTL 102.5. “Io ho letto che avrei fatto diverse interviste, ma la realtà è che non ho rilasciato nulla a nessuno”, ha precisato. Si è riferito alle voci riportate da Il Foglio su un suo possibile interesse verso Rai o Mediaset.

In realtà, ha spiegato Mentana, quei contatti sono stati informali e casuali: “Ho incontrato l’autore del pezzo, abbiamo chiacchierato mentre portavo fuori il cane, ma nulla di ufficiale o programmato”. Quando Giletti ha insistito chiedendo se avrebbe lasciato La7, Mentana ha risposto con chiarezza: “Ho preso le mie decisioni, le comunicherò a tempo debito. Il mio contratto termina a dicembre, punto”.

Non c’è quindi ancora un annuncio ufficiale, ma il messaggio sembra inequivocabile: il Direttore si prepara a separarsi dalla rete che lo ha ospitato così a lungo. Anche da parte di Urbano Cairo non sono arrivate aperture concrete in merito a un rinnovo. Le sue parole su una possibile prosecuzione sono state sintetiche e fredde: “Rinnovo? Bisogna volerlo in due”. Un chiaro segnale che l’accordo tra le parti non è più scontato.

Nel frattempo, il nome di Mentana continua a essere al centro di un interesse che va oltre La7. Negli ultimi mesi si sono fatti i primi passi di dialogo con altri gruppi editoriali. Un incontro in particolare, riportato da Lettera43 e TvBlog, avrebbe visto al tavolo il giornalista e i vertici del Gruppo Gedi, in una discussione dai contorni più concreti di una semplice chiacchierata.

Anche Rai e Mediaset sono entrate in gioco, e si racconta che dall’azienda di Viale Mazzini Pier Silvio Berlusconi stia lavorando discretamente per riportare Mentana in casa, proprio dove tutto ebbe inizio per lui. L’ipotesi di chiudere il cerchio professionale tornando alle origini è suggestiva, ma per ora nulla è certo.

Mentana ha ormai acquisito una posizione di forza inedita: non è più un professionista che deve cercare visibilità o incarichi, ma un nome di spicco che le grandi aziende cercano per i loro progetti. Questo gli consente di dettare i tempi della sua prossima avventura, aspettando la proposta giusta senza fretta.

Nel clima attuale sembra chiaro che la situazione fra Mentana e La7 non si risolverà con una semplice riconferma. La rete finora è rimasta in silenzio sulle indiscrezioni, un mutismo che dice più di tante parole. Ma il destino del telegiornale e del suo storico direttore si stanno incrociando in modo irreversibile.

Per i telespettatori e per le redazioni si avvicina probabilmente la fine di un ciclo, con l’uscita di scena di chi ha contribuito a disegnarne il volto e lo stile. Il 2024 si prepara a essere un anno di grandi cambiamenti nel panorama giornalistico italiano, con il futuro di Enrico Mentana pronto a diventare uno dei temi più seguiti.

Qualsiasi decisione verrà presa, il nome del giornalista rimane un punto di riferimento imprescindibile per l’informazione televisiva italiana, testimone di una stagione di notizie e di racconti che hanno segnato anni di vita pubblica e politica.

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