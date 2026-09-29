Forbidden Fruit: Şahika sposa Hasan Ali, ma è solo l’inizio di una nuova battaglia di potere





Nelle puntate italiane di “Forbidden Fruit” in onda dal 5 all’11 ottobre 2026, i telespettatori assisteranno a un sorprendente colpo di scena: Şahika convola a nozze con Hasan Ali. Tuttavia, questo matrimonio non rappresenta un ritorno di fiamma tra i personaggi, ma è piuttosto una mossa studiata a tavolino come parte di una complessa strategia di vendetta e potere all’interno della holding.





Un piano nato dalla finta morte di Şahika

Dopo aver simulato la propria morte per mettere Hasan Ali in difficoltà, Şahika ritorna sulla scena e coinvolge Ender e Caner nella sua nuova trama. L’obiettivo principale è colpire Hasan Ali anche dal punto di vista economico e societario, cambiando gli equilibri all’interno dell’azienda della famiglia.

Questo colpo di scena nasce proprio dallo scontro in atto tra Şahika, Ender e Hasan Ali: la scelta di sposarsi, quindi, non è dettata da motivi sentimentali, ma da ragioni strettamente strategiche, come confermato dagli sviluppi delle puntate. Ender e Şahika riescono a recuperare le azioni della holding, celebrando il risultato raggiunto in chiave di nuovo equilibrio di potere.

Hasan Ali anticipa il divorzio

Il matrimonio, tuttavia, si rivela subito una tregua brevissima. Hasan Ali, infatti, prepara i documenti per il divorzio prima che siano trascorse 24 ore dalle nozze, mostrandosi determinato a porre fine al legame appena contratto. Accompagnato dal suo avvocato, attende che Şahika firmi le carte, rendendo evidente quanto sia fragile e strategica questa unione.

“Il matrimonio tra Şahika e Hasan Ali è un tassello nella loro guerra di interessi, non il segno di un sentimento ritrovato”

Nonostante le intenzioni del marito, Şahika non abbandona il proprio piano e si prepara persino a trasferirsi nella casa di Hasan Ali, trasformando ogni aspetto del matrimonio in un nuovo campo di battaglia personale e societaria.

Sospetti e segreti: la verità su Şahika

Mentre la strategia matrimoniale prende forma, Yildiz ed Emir iniziano a sospettare che Şahika sia ancora viva e che Ender le stia coprendo le spalle. Il segreto della sua rediviva presenza diventa sempre più difficile da mantenere nascosto proprio nel momento in cui il piano delle nozze giunge alla sua fase più delicata.

Le puntate della settimana approfondiscono non solo le mosse dei protagonisti principali, ma anche il coinvolgimento di altri personaggi come Yildiz, Emir e l’intricato recupero delle azioni societarie, offrendo una panoramica completa della situazione in corso.

Cosa aspettarsi dopo le nozze?

L’unione tra Şahika e Hasan Ali non è la fine della rivalità, ma piuttosto l’avvio di una nuova stagione di conflitti. Hasan Ali vuole uscire subito dal matrimonio ricorrendo al divorzio, ma Şahika utilizza la nuova posizione per rafforzare il suo potere nell’azienda. La storia, quindi, si infiamma ancora di più nelle puntate successive.

Per chi vuole restare aggiornato sulle vicende della soap opera turca più seguita e sugli sviluppi della trama, gli episodi e i contenuti ufficiali sono disponibili sulla pagina dedicata di Forbidden Fruit su Mediaset Infinity.

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