Forte terremoto avvertito in Calabria e Sicilia: tanta paura a Reggio e Messina, a Cosenza e Ragusa fino in Puglia 

Un terremoto è stato avvertito in Calabria e Sicilia questa mattina alle 05:53, con numerose segnalazioni da Reggio Calabria ma anche a Messina e nel Cosentino, con segnalazioni persino in Puglia e nel Siracusano e Ragusano (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Secondo l’INGV si è trattato di un forte terremoto magnitudo ML 5.1, localizzato sulla Costa Calabra sudorientale, con ipocentro ad una profondità di 65 km. Seguiranno aggiornamenti.

I terremoti nel Mar Ionio

La sismicità del Mar Ionio, in prossimità della Calabria, è dovuta principalmente alla complessa interazione tra la placca Africana e quella Eurasiatica. Il fenomeno chiave è la subduzione: la vecchia crosta oceanica ionica (parte della placca africana) scivola sotto l’Arco Calabro, inabissandosi nel mantello terrestre. Questo processo, attivo da milioni di anni, accumula enormi tensioni nelle rocce. Quando queste tensioni superano la resistenza della crosta, si generano terremoti, spesso molto profondi. Inoltre, la regione è attraversata da un fitto sistema di faglie attive superficiali che frammentano il suolo, rendendo l’area una delle più instabili e sismicamente pericolose dell’intero Mediterraneo.