Forti esplosioni avvertite a Gerusalemme, Tel Aviv, Abu Dhabi, Doha e Dubai nell’escalation del conflitto





Le tensioni in Medio Oriente hanno raggiunto un nuovo apice a seguito della morte dell’ayatollah Ali Khamenei. Gli attacchi aerei condotti da Israele e dagli Stati Uniti contro obiettivi in Iran hanno innescato una serie di reazioni violente nella regione. Il conflitto si è esteso anche al Libano, dove i missili lanciati da Hezbollah hanno colpito il territorio israeliano, mentre le forze israeliane hanno risposto con bombardamenti che hanno causato decine di morti.





Il IDF (Forze di Difesa Israeliane) ha annunciato una massiccia campagna contro le milizie filo-iraniane, intensificando le operazioni militari nella regione. Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, ha commentato la situazione affermando: “Ho preso Khamenei prima che lui prendesse me. Guerra per 4-5 settimane, possibili molte vittime. Ora i nuovi leader vogliono parlare”. Tuttavia, Teheran ha smentito qualsiasi possibilità di trattativa, dichiarando che non ci sono attualmente negoziati in corso.

In un contesto di crescente violenza, si sono verificate esplosioni in tutto il Golfo, con attacchi segnalati a Abu Dhabi, Doha e Dubai. Anche Cipro è stata colpita da droni, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza nella regione. Inoltre, l’Iran ha abbattuto un caccia statunitense in Kuwait, mentre una colonna di fumo è stata avvistata dall’ambasciata statunitense, segnalando la gravità della situazione.

Nella mattinata di lunedì, gli abitanti degli stati del Golfo si sono svegliati con il rumore di nuove esplosioni, a seguito di una notte di attacchi che hanno coinvolto anche Hezbollah. Forti esplosioni sono state avvertite a Gerusalemme, Tel Aviv, Abu Dhabi, Doha e Dubai, generando paura tra la popolazione. A Dubai, i giornalisti hanno riportato di aver sentito esplosioni seguite dal passaggio di aerei militari. A Doha, sono stati uditi boati, mentre ad Abu Dhabi è stata segnalata una grande esplosione. Sirene d’allarme hanno risuonato anche in Bahrain, dove il ministero dell’Interno ha esortato i cittadini a “mantenere la calma e dirigersi verso il luogo sicuro più vicino”.

Un’altra notizia preoccupante è giunta da Kuwait City, dove una colonna di fumo è stata vista alzarsi dall’ambasciata statunitense. Secondo un corrispondente dell’AFP, i vigili del fuoco e le ambulanze sono stati avvistati nella zona. L’ambasciata aveva recentemente diffuso un avviso ai cittadini americani, esortandoli a rifugiarsi all’interno dell’edificio a causa delle continue minacce di attacchi missilistici e droni nella regione. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha avvertito: “C’è una continua minaccia di attacchi missilistici e con droni sul Kuwait. Non recatevi all’Ambasciata. Riparatevi nella vostra residenza, al piano più basso disponibile e lontano dalle finestre. Non uscite”.

La situazione in Medio Oriente continua a deteriorarsi, con conseguenze devastanti per la popolazione civile e preoccupazioni crescenti riguardo alla sicurezza regionale. Le autorità internazionali stanno monitorando da vicino gli sviluppi, mentre le tensioni tra Iran, Israele e gli Stati Uniti rimangono elevate. Con le recenti esplosioni e le minacce di ulteriori attacchi, la comunità internazionale è in allerta, temendo che il conflitto possa espandersi ulteriormente, coinvolgendo altri attori regionali e globali.



