



I sanitari gli hanno negato la possibilità di disputare l’ultima gara con Ducati. Un suo eventuale impiego nei test dipenderà dagli esami in arrivo e dall’assorbimento dell’ematoma.





A Valencia Francesco Bagnaia non disputerà il Gran Premio. I medici, dopo aver individuato una commozione cerebrale e un sanguinamento cranico di lieve entità, gli hanno indicato di osservare riposo. Per ora non potrà prendere parte nemmeno alle prove successive. Il pilota ha spiegato che la situazione sarà rivalutata con altri esami e che non vuole forzare il recupero. Il rientro in moto richiederà il consenso dello staff sanitario. La notizia è stata comunicata il 26 novembre, nell’incontro con i media organizzato da Ducati. Bagnaia avrebbe dovuto salutare squadra e sostenitori girando in pista, ma ciò non avverrà.

Il problema alla testa deriva dalla caduta nella Sprint del Gran Premio del Qatar, a Losail, dopo il contatto con Fermin Aldeguer. L’incidente era avvenuto al primo giro: Bagnaia era finito a terra e, secondo il resoconto ufficiale della MotoGP, gli esami avevano evidenziato due fratture al piede destro, ai metatarsi del quarto e del quinto dito. In seguito è emerso anche il trauma cranico, che ora pesa sulla valutazione dei medici. Bagnaia ha riferito che il sangue presente nella testa si sta riassorbendo e che il quadro è lieve, ma comporta possibili conseguenze che rendono necessaria la prudenza.

Il forfait a Valencia è diventato inevitabile, pur dopo gli sforzi compiuti da Bagnaia per rimettersi in condizioni di correre. Davanti ai giornalisti ha spiegato che desiderava partecipare e aveva insistito per recuperare, ma ha scelto di attenersi alle indicazioni sanitarie quando gli sono stati illustrati i rischi. Le sessioni estese che caratterizzano un Gran Premio, ha osservato, possono favorire la disidratazione e peggiorare il problema alla testa. La lesione al piede, al contrario, è quasi guarita e non costituiva il fattore che lo fermava. Le stampelle viste durante la conferenza rendevano però evidente che, dopo la caduta in Qatar, la sua condizione fisica non era ancora del tutto ristabilita. Bagnaia ha quindi privilegiato la cautela prescritta dai medici.

Sui test fissati per martedì non è stata ancora presa una decisione conclusiva. Per ora i sanitari non autorizzano Bagnaia, che tuttavia confida nel possibile assorbimento dell’ematoma entro i cinque giorni a venire. Il pilota ha sottolineato che nulla è certo e che, se arrivasse il consenso, affronterebbe le prove con cautela. Soltanto nuove visite chiariranno se potrà guidare. L’attenzione non riguarda esclusivamente il recupero del piede: anche il carico delle sessioni va considerato. Nessuna data per il rientro è stata stabilita; la presenza eventuale dipenderà dai progressi clinici e dalla valutazione medica.

L’assenza assume un peso: a Valencia Bagnaia avrebbe disputato l’ultima corsa da pilota Ducati. Il 26 novembre il team ha mostrato un filmato che ripercorreva la loro esperienza; durante la visione il campione si è lasciato coinvolgere dall’emozione. Gigi Dall’Igna, alla guida di Ducati Corse come direttore generale, era presente e ha richiamato l’importanza del legame con Bagnaia. La partnership, iniziata otto anni fa, è prossima a terminare. Sky Sport riferisce che dal 2027 il pilota vestirà i colori Aprilia. Il congedo si è quindi consumato senza poter condividere con Ducati l’ultima prova valenciana.

Con Ducati Bagnaia ha conquistato due titoli mondiali consecutivi, nel 2022 e nel 2023. Nel corso della conferenza ha ricordato anche i risultati ottenuti insieme alla squadra: 31 vittorie e 63 podi. Ha definito difficili gli ultimi due anni, ma ha distinto quel periodo dal resto della sua esperienza con la casa italiana, sottolineando i successi e il lavoro condiviso. Dall’Igna ha spiegato che la separazione non rende semplice il saluto, pur augurando al pilota il meglio per il futuro. Per ora, però, il congedo dalla pista e i test restano subordinati alle condizioni di salute di Bagnaia.



