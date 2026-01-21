Funerali del padre di Stefano De Martino: le parole di Giovanni Esposito, Peppe Lanzetta e la presenza di Emma





Ieri, la chiesa di San Michele a Torre del Greco ha accolto amici e familiari per dare l’ultimo saluto a Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. L’ex ballerino professionista, la cui carriera ha influenzato profondamente il figlio, è stato commemorato in una cerimonia privata, come richiesto dalla famiglia. L’accesso era riservato esclusivamente a persone autorizzate, creando un ambiente intimo per un momento così delicato.





Tra i partecipanti, si sono distinti diversi volti noti del mondo dello spettacolo italiano, tra cui Antonio Ricci, che ha abbracciato a lungo Stefano, e altri amici come Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Alessandro Siani, Herbert Ballerina, il direttore della Rai di Napoli Antonio Parlati e Peppe Lanzetta. Quest’ultimo ha reso omaggio a Enrico immaginandolo “lassù con Lucio Dalla che gli canta La sera dei miracoli“. Durante il rito funebre, Giovanni Esposito ha letto una poesia scritta da Enrico, evocando la sua presenza come “un soffio di vento, in un battito del cuore”.

Anche Belen Rodriguez ed Emma Marrone hanno voluto essere presenti per supportare la famiglia De Martino in questo momento di lutto. Belen, nonostante i rapporti con la famiglia del suo ex marito si fossero raffreddati negli ultimi anni, ha accompagnato Santiago, il figlio nato dalla sua relazione con Stefano, al funerale del nonno. Emma, invece, è arrivata a Napoli nei giorni precedenti al funerale, desiderosa di salutare il suo ex suocero, Enrico De Martino.

Il dolore di Stefano è stato palpabile durante la cerimonia. Nonostante indossasse occhiali scuri, il suo stato d’animo era evidente. Accanto alla madre Maria Rosaria e ai fratelli Davide e Adelaide, Stefano ha condiviso il silenzio con la sua famiglia in un momento di profonda sofferenza. Al termine della cerimonia, mentre portava in spalla il feretro, ha pronunciato a fatica le parole: “È stato il miglior papà”, accolte da un lungo applauso da parte dei presenti.

La scomparsa di Enrico De Martino ha colpito non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità di Torre del Greco e il panorama televisivo italiano. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella vita di coloro che lo conoscevano, e i ricordi condivisi durante i funerali hanno evidenziato l’affetto e il rispetto che molti nutrivano nei suoi confronti.



