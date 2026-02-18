Gara di sci alle Olimpiadi interrotta da un Cane Lupo Cecoslovacco: la reazione degli atleti lascia tutti a bocca aperta





Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono entrate nel vivo, regalando emozioni e momenti indimenticabili. Tra questi, un episodio surreale ha colpito gli spettatori durante le qualificazioni della sprint a squadre femminile di sci di fondo. Un video che ha rapidamente fatto il giro del web mostra un inatteso intruso: un cane lupo cecoslovacco, di nome Nazgul, che ha fatto irruzione sulla pista, interrompendo la competizione.





Le immagini catturano il momento in cui Nazgul si avventura lungo il tracciato innevato, camminando tranquillamente tra i segnali blu, mentre il tabellone dei risultati visualizza i tempi delle squadre di Svezia, Stati Uniti, Finlandia e di altre nazioni. Questo episodio, pur risultando surreale, non ha sorpreso più di tanto gli atleti in gara.

🐺 Increíble. ¡Un perro lobo suelto en #MilanoCortina2026!



😵⛷️ Impresionantes imágenes del precioso animal asaltando la recta de meta del esquí de fondo pic.twitter.com/6UDasqhrJD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 18, 2026

Le due atlete coinvolte nella competizione non si sono lasciate intimidire dalla presenza del cane. A prima vista, Nazgul potrebbe sembrare un lupo vero, il che avrebbe potuto generare un attimo di tensione o sorpresa. Tuttavia, le sciatori hanno continuato senza alcuna reazione di paura. Il cane ha tagliato il traguardo insieme a loro, dopo averle inseguite con apparente intento giocoso, fermandosi poi sotto lo sguardo incredulo del pubblico presente.

L’episodio si è verificato sulla pista di Lago di Tesero, in Val di Fiemme. Nonostante l’iniziale spavento dovuto alla somiglianza dell’animale con un lupo, si è poi chiarito che si trattava di un cane lupo cecoslovacco sfuggito al suo proprietario. Fortunatamente, né le atlete né l’animale hanno subito conseguenze, sebbene la gara abbia vissuto un breve momento di caos logistico.

Questo incidente ha, in un certo senso, alleggerito la tensione agonistica tipica di tali competizioni. Dopo l’interruzione, le qualificazioni sono riprese normalmente, mentre il proprietario di Nazgul è riuscito a recuperare il suo cane, ricomparendo tra il pubblico presente all’evento.

L’episodio ha suscitato un misto di divertimento e sorpresa, dimostrando come anche in un contesto competitivo come le Olimpiadi ci sia spazio per momenti inaspettati. La presenza del cane ha creato un ricordo unico per gli atleti e per il pubblico, che difficilmente dimenticheranno questo strano e divertente imprevisto.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina continuano a riservare emozioni e storie, dimostrando che, anche in un evento di grande importanza come questo, la vita può riservare sorprese e momenti di leggerezza. La manifestazione sportiva, oltre a rappresentare un palcoscenico per le migliori atlete e atleti del mondo, si conferma anche come un contesto in cui la comunità si riunisce, condividendo esperienze e ricordi indimenticabili.



