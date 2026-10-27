



Il giornalista contesta le nuove misure repressive del governo e analizza il disagio giovanile dopo i fatti di Milano





Massimo Giannini interviene sulle violenze avvenute nelle piazze italiane e critica la risposta scelta dal governo Meloni. Ospite della trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio sul Nove, il giornalista discute gli episodi di devastazione urbana e i saccheggi registrati nei negozi. Secondo la sua analisi, la condanna dei responsabili risulta necessaria ma del tutto insufficiente per comprendere le reali ragioni che spingono i giovanissimi a partecipare a simili episodi di violenza.

Nel corso del confronto televisivo, Giannini respinge con forza le accuse rivolte a chi prova ad analizzare il fenomeno, chiedendo pubblicamente chi stia effettivamente giustificando quanto accaduto nelle strade. Nessun esponente politico, intellettuale o giornalista avrebbe infatti sostenuto la bontà di tali atti vandalici. Il dibattito pubblico non deve limitarsi alla ripetizione di formule di condanna, ma deve affrontare la complessità del disagio sociale e culturale sottostante.

Il giornalista richiama direttamente le parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha definito inaccettabili le violenze e ha richiesto un approfondimento rigoroso del fenomeno analizzato. Cercare di comprendere le cause profonde non significa in alcun modo assolvere chi commette reati, stabilendo una netta separazione tra l’analisi delle dinamiche sociali e la giustificazione dei comportamenti illegali compiuti dai facinorosi. La discussione si sposta rapidamente sul piano politico in merito al nuovo decreto sicurezza, approvato dal Consiglio dei ministri il venti ottobre duemilaventisei in seguito agli scontri urbani discussi ampiamente nel corso della trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio sul canale televisivo Nove con la partecipazione straordinaria di Massimo Giannini ospite in studio

Giannini contesta la rapidità della decisione governativa, accusando l’esecutivo di privilegiare una logica esclusivamente repressiva e di ordine pubblico. Tale impostazione contrasta nettamente con la posizione ufficiale del governo, che ritiene le nuove misure indispensabili per tutelare i cittadini, i commercianti, i manifestanti pacifici e le forze dell’ordine. Il provvedimento in questione introduce un rafforzamento degli strumenti di contrasto durante le manifestazioni e un maggiore presidio del territorio, tra cui l’invio di cinquecento militari aggiuntivi nella città di Milano.

Nella parte conclusiva del suo intervento televisivo, Giannini focalizza l’attenzione sui ragazzi coinvolti negli assalti ai negozi, invitando a riflettere sul profondo valore simbolico assunto da specifici beni di consumo per gli adolescenti emarginati. Citando l’esempio delle scarpe sportive sottratte durante i saccheggi, il giornalista sostiene che il possesso di determinati oggetti costituisca una distorta forma di riconoscimento sociale all’interno del gruppo. Questa interpretazione sociologica descrive una dinamica comportamentale senza rappresentare una motivazione accertata per ciascun individuo coinvolto.

Il rischio concreto evidenziato nello studio riguarda l oscuramento delle rivendicazioni avanzate dai numerosi giovani che manifestano pacificamente e chiedono attenzione alle proprie condizioni di vita. La questione economica degli scontri emerge infine da un atto parlamentare di ottobre, che riporta stime preliminari pari a circa un virgola tre milioni di euro di danni complessivi, di cui ottocentosessantamila concentrati unicamente a Milano, cifre ancora provvisorie soggette a verifica e aggiornamento continuo per valutare ogni singola conseguenza materiale registrata durante i gravi episodi di devastazione urbana segnalati nelle scorse settimane in varie città italiane, comprese le zone commerciali colpite dai saccheggi notturni organizzati dai gruppi di facinorosi isolati rispetto alla stragrande maggioranza dei manifestanti pacifici che protestavano regolarmente nelle piazze della penisola secondo le autorità competenti e le forze dell ordine impegnate nel rigoroso presidio del territorio nazionale previsto dalle nuove disposizioni normative urgenti deliberate dall esecutivo in carica dopo i disordini registrati ovunque nel paese durante le manifestazioni pubbliche organizzate dai vari movimenti studenteschi e sociali nelle scorse settimane piene di tensioni politiche molto forti tra maggioranza ed opposizione istituzionale italiana attuale



