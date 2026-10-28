Giorgia Meloni critica la decisione giudiziaria sul fermo di Youssef Siher a Milano





La presidente del Consiglio contesta la mancata convalida del fermo per il ricercatore trentenne accusato di istigazione a delinquere





Un video, parole durissime e una polemica che in poche ore ha acceso il dibattito politico nazionale attorno a una decisione giudiziaria presa a Milano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha nascosto la propria rabbia per la mancata convalida del fermo di Youssef Siher, un ricercatore trentenne di origini marocchine. Il giovane era stato indicato dagli inquirenti come l’amministratore della chat Telegram e della pagina Instagram del Movimento 17 ottobre.

Le reazioni istituzionali non si sono fatte attendere, evidenziando una spaccatura evidente nella valutazione degli eventi recenti legati alle proteste. La premier ha posto l’accento sulla necessità di difendere il lavoro svolto dalle forze dell’ordine sul territorio milanese. Questo episodio dimostra quanto sia difficile trovare un equilibrio tra il diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero e la tutela della sicurezza dei cittadini. La discussione continua a coinvolgere cittadini e rappresentanti istituzionali in un clima di forte tensione e di continuo confronto politico.

La polizia aveva eseguito il fermo con accuse molto pesanti, tra cui l’istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dalla violenza organizzata in occasione di manifestazioni pubbliche. L’indagine della Procura si concentra proprio sul presunto ruolo del trentenne nella promozione delle mobilitazioni e nell’organizzazione delle proteste attraverso i canali social attribuiti al movimento. La Procura aveva chiesto formalmente la convalida del fermo e il mantenimento della misura cautelare in carcere per l’indagato.

Tuttavia la gip Tiziana Landoni ha deciso diversamente, ritenendo che non emergessero né un concreto pericolo di reiterazione del reato né un rischio di fuga. Secondo quanto emerso dal provvedimento, la giudice ha valutato l’attività del trentenne come una promozione di una mobilitazione collettiva di protesta contro le politiche del governo. Questo passaggio separa la promozione del dissenso dalle condotte che potrebbero assumere un rilievo penale, sebbene le accuse restino comunque al vaglio degli accertamenti in corso da parte degli inquirenti.

La difesa ha comunicato che il giovane sarà scarcerato in seguito a questa decisione. È a quel punto che è arrivata la reazione della leader di Fratelli d’Italia, che ha affidato ai social un messaggio dai toni molto accesi definendo vergognosa la mancata convalida del fermo. Nel suo intervento la premier ha richiamato quanto sarebbe avvenuto durante alcune manifestazioni milanesi, che hanno causato danni ad alcuni esercizi commerciali presenti sul territorio.

Penso che questa sia una mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell’ordine, degli inquirenti, del ministero dell’Interno, ha dichiarato Meloni, fotografando la tensione politica esplosa attorno al caso. La presidente del Consiglio ha espresso il proprio sostegno agli operatori impegnati nella gestione dell’ordine pubblico e ha allargato il discorso al rapporto tra governo e magistratura. Davvero non so come possa uno Stato normale difendere le persone perbene di fronte a queste decisioni di certa magistratura, ha affermato, alimentando ulteriormente il confronto istituzionale e politico.

Da una parte si trova la valutazione della gip Tiziana Landoni sui requisiti cautelari, che non rappresenta affatto un assoluzione nel merito delle accuse contestate dalla Procura contro l indagato. Dall altra parte emerge chiaramente il giudizio politico espresso dalla premier Giorgia Meloni sulle pesanti ricadute di una simile decisione giudiziaria per i cittadini, i commercianti e le forze dell ordine milanesi. Si tratta di due piani differenti che sono inevitabilmente destinati a scontrarsi ancora nel dibattito pubblico nazionale.

Intanto il giovane Youssef Siher si prepara a lasciare il carcere mentre l inchiesta prosegue regolarmente il suo corso. Sullo sfondo restano le domande più divisive sulla questione aperta: dove finisce il diritto costituzionale di manifestare liberamente e dove comincia la responsabilità per eventuali episodi di violenza urbana registrati nelle piazze?



