Giovane sconosciuto ritrova il mio portafoglio perduto e gira il quartiere per trovarmi





Lo sentivo dietro di me, il rumore della porta che si richiudeva, eppure nella stanza restava un’aura di qualcosa di indefinito, quasi un ponte acceso tra due mondi. Simone aveva appena varcato la soglia e io mi ero ritrovata seduta al tavolo della cucina, con ancora in mano quel panino intiepidito. Il silenzio era pieno, carico di una presenza invisibile che non sapevo spiegare.





Il pensiero di Elisa, la sua voce stratificata di preoccupazione, spingeva dentro di me un po’ di quella tensione che avevo faticato a lasciare andare. Avevo paura di deluderla, ma allo stesso tempo non volevo rinunciare a quello che avevo sentito nel gesto di Simone. Sorridevo a fatica: chissà se anche lei, con i suoi figli, avrebbe mai conosciuto un giovane capace di tanta pazienza.

Mentre mi alzavo per mettere il piatto in cucina, il cellulare vibrò di nuovo. Era Elisa. Sospirai e risposi.

«Mamma, mi sono informata…» cominciò, la voce ferma ma non priva di esitazione. «Ho parlato con il Comune, i documenti sono ancora intestati al vecchio indirizzo.»

«Sì, lo so,» dissi piano. «Non l’ho fatto per dimenticanza, è complicato. Cambiare tutto è una fatica…»

«Può essere pericoloso, mamma. E se qualcuno avesse usato quei documenti?»

Chiusi gli occhi perché quella possibilità, così concreta nel suo timore, mi schiacciava. «Elisa, Simone ha trovato tutto. È andato personalmente da Franco, Carla, ha cercato ogni traccia. Io sono qui, e nessuno ha fatto male a nulla.»

«Lo so, mamma, ma io resto preoccupata. Torino è cambiata, le persone sono cambiate.»

«Anche la città cambia, ma cambia anche chi ci vive.» La mia voce si fece più decisa. «Simone è un tipo in gamba e ha dimostrato che certe cose hanno ancora senso.»

Mia figlia non replicò, forse non aveva altro da dire. Riagganciai e rimisi il telefono sul tavolo. Il biglietto con i numeri di telefono suo e mio era ora ben visibile sul portafoglio.

Il giorno dopo, il quartiere sembrava ancora più vivo. Nel mercato, Franco mi squadrò con un misto di affetto e curiosità, appoggiando sul banco un mazzo di basilico fresco. «Simone ci ha raccontato tutto. Quando ho detto ‘via Madama Cristina’ non ci credeva – sogghignò –, pensando che fosse un’ingiuria.»

Anche Carla, la farmacista, mi salutò con un sorriso di complicità. «Sai, è strano: voi anziani cambiate casa e nessuno legge più i cartellini o aggiorna gli elenchi.»

Lo sguardo di Carla si fece serio. «Ma Simone è stato bravo. No, più che bravo: ha fatto quello che nella vita non si vede spesso.»

Quella frase mi mise un nodo alla gola. «Sei orgogliosa di lui?» chiesi.

Lentamente aprì un cassetto dietro il bancone e tirò fuori una scatola di biscotti. «Sì, e volevo chiederti se ti va di venire un pomeriggio a fare due chiacchiere con noi.»

Bevevo quelle parole come un sorso d’acqua fresca. Poi presi un po’ di respiro e dissi: «Sì, volentieri.»

Il pomeriggio successivo, spinta da una forza sottile, varcai la soglia della farmacia accompagnata da Carla. Simone era lì, intento a sistemare degli scaffali, e qunado mi vide, un sorriso emozionato gli illuminò il volto.

«Signora Rossi!» disse con quella spontanea allegria dei ventenni che sorprendono chi li scambia per distaccati. «Bentornata.»

Tra una parola e l’altra, raccontammo di quella mattina al mercato, di come si fosse messo in moto l’intero quartiere e di come la ricerca fosse stata quasi un gioco, un puzzle da risolvere. Eppure c’era qualcosa che non quadrava: la mia ricostruzione del mio stesso indirizzo era incompleta.

«Vorrei parlarti di una cosa che mi ha detto Carla», disse Simone, accennando quel lieve nervosismo che spesso accompagna la verità appena scoperta ma difficile da ammettere.

«Dai» risposi, sorseggiando un caffè tiepido.

«I tuoi dati sono aggiornati fino a un certo punto. La farmacia non sapeva del tuo trasloco. Così, quando sono andato lì, sono stato indirizzato a cercarti in un posto che non era più il tuo.»

Sorrisi debolmente, come perché mi sentivo colpevole ma non mi andava di giustificarmi. «Sì, me ne assumo la responsabilità. Ho pensato fosse un passaggio secondario, e invece no.»

Simone si fece serio. «Nonostante tutto, ha funzionato: la farmacia, il banco di Franco, persino quella signora che mi ha riconosciuto. È come se il quartiere ti avesse tenuta in una rete invisibile.»

Parlammo a lungo di quel sentimento di appartenenza che attraversava generazioni e che poteva unire persone così diverse. Era un tema caldo, capii allora, che Simone coltivava troppo dentro per essere solo un ragazzo di ventuno anni.

«Sai, Giuseppina,» disse più tardi, mentre il sole calava e il cielo prendeva il colore della sera, «penso che dietro ognuno di noi ci sia una storia che merita di essere portata avanti, anche quando sembra tanto difficile.»

Guardandolo, mi resi conto che quella ragazza di nome Elisa, pur inserita nella modernità e nella distanza di Milano, non aveva affatto torto nel temere per me. Ma io volevo trovare dentro quel caos una forza nuova.

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