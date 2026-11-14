The Voice Senior, il momento più emozionante: Antonella Clerici svela chi ha vinto, pubblico in delirio





Nella finale guidata da Antonella Clerici, il trevigiano del team Arisa ha prevalso nella votazione del pubblico.





Nella finale della settima stagione di The Voice Senior, il verdetto del pubblico ha assegnato la vittoria a Giovanni Scribano. Sessant’anni, cantante e musicista nato a Treviso, ha raccolto più voti di tutti gli altri concorrenti nell’ultima consultazione telefonica. L’appuntamento del talent di Rai 1, riservato agli artisti sessantenni, si è svolto con Antonella Clerici alla conduzione. Il trionfo è andato al team guidato da Arisa; per Scribano comprende inoltre l’occasione di incidere canzone per Warner Music Italia. Questo esito corona un cammino la passione musicale si è intrecciata a una pausa imposta da una malattia.

Dodici artisti si sono presentati all’ultima puntata dopo aver superato le fasi precedenti. In seguito alla prima tornata di esibizioni, la competizione è proseguita con quattro finalisti. La rosa comprendeva Anna Cuomo e Sabrina Brodosi, allieve di Fiorella Mannoia, e Cristina Orsi, che aveva Nek al suo fianco. La descrizione disponibile non rivela chi fosse il quarto interprete, mentre chiarisce che il titolo è andato a Scribano. La classifica non spettava agli allenatori: il pubblico ha espresso la propria preferenza con il televoto. Le canzoni scelte dai partecipanti hanno messo in risalto voci, personalità e percorsi musicali differenti.

La finale ha alternato le esibizioni ai racconti dei concorrenti, con Clerici a condurre il pubblico attraverso le diverse tappe della serata. Sono emersi i loro progetti, le difficoltà affrontate e le occasioni avute negli anni, oltre alle interpretazioni musicali. Per i quattro arrivati all’ultimo confronto, essere ancora in gara costituiva un obiettivo raggiunto; restava da conoscere l’esito della votazione. Anche gli allenatori avevano contribuito alla preparazione degli artisti durante le settimane precedenti. Al termine del voto, il numero di preferenze raccolto da Scribano gli ha consentito di vincere. Arisa, che lo aveva accompagnato nel programma, ha condiviso la soddisfazione per il risultato.

La chitarra arrivò nella vita di Scribano quando aveva dodici anni: fu uno zio a regalargliela. La fonte ricostruisce da quel momento una presenza costante della musica, attraverso il canto e lo strumento. Nel tempo il rock ha contribuito a plasmare il suo modo di essere artista. La sua attività, però, non è proseguita senza interruzioni: una malattia lo ha costretto a fermarsi temporaneamente. Tornare a cantare in pubblico grazie a The Voice Senior ha segnato una ripartenza. Il risultato ottenuto nel talent rappresenta la conclusione della competizione per lui e porta con sé la possibilità di registrare una nuova canzone.

La prima tappa di Scribano nel talent fu l’audizione al buio: scelse “Più su”, canzone di Renato Zero. La prova spinse Arisa e il duo Rocco Hunt–Clementino a voltarsi verso di lui. Il concorrente affidò quindi il proprio cammino alla coach lucana e continuò la competizione nella sua squadra. In seguito affrontò anche generi diversi dal rock. Durante la semifinale propose “Questo piccolo grande amore”, brano di Claudio Baglioni, scegliendo un’interpretazione romantica e più tenue rispetto al repertorio che preferisce. Quel passaggio, secondo la fonte, evidenziò come sapesse far emergere registri vocali differenti.

La finale della settima stagione di The Voice Senior ha consacrato Giovanni Scribano come vincitore, dopo che il televoto del pubblico gli ha attribuito il consenso decisivo. Il risultato gli consente di entrare nell’albo d’oro della trasmissione di Rai 1. Tra i premi associati al successo figura anche la possibilità di incidere un brano per Warner Music Italia. Si tratta di una prospettiva, poiché non sono stati annunciati né il pezzo né i tempi previsti per la pubblicazione. La vittoria è accertata, mentre l’eventuale seguito discografico resta da definire. Per Scribano, il percorso si chiude con il primo posto.



