Giulia Presutti dice no alla conduzione di Report: non sarà lei a prendere il posto di Sigfrido Ranucci





Giulia Presutti ha rinunciato alla conduzione di Report. La decisione è maturata nella serata di mercoledì 2 settembre, al termine di una giornata segnata dal confronto tra i giornalisti della trasmissione di Rai3 e i vertici della Rai. La giornalista era stata indicata dall’azienda, insieme a Daniele Piervincenzi, per prendere il posto di Sigfrido Ranucci alla guida del programma d’inchiesta.





Il passo indietro arriva dopo giorni di forti tensioni interne. La redazione di Report aveva contestato apertamente la soluzione individuata dalla Rai e aveva manifestato la disponibilità ad arrivare anche a iniziative di protesta qualora la scelta fosse stata confermata. Tra le ipotesi emerse c’era anche quella di un abbandono collettivo del programma.

La situazione ha subito un’accelerazione durante l’assemblea che ha coinvolto i giornalisti della trasmissione e il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini. Il confronto aveva l’obiettivo di trovare una soluzione alla crisi apertasi dopo la decisione dell’azienda di sostituire Ranucci.

Anche l’ex conduttore aveva espresso una posizione fortemente critica nei confronti dei nomi indicati per la successione. Parlando di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, Ranucci li aveva definiti “mediocri”, sostenendo inoltre che una simile scelta avrebbe finito per penalizzare le professionalità presenti da anni all’interno della redazione.

Le dichiarazioni avevano ulteriormente acceso il confronto intorno al futuro di uno dei programmi d’inchiesta più conosciuti del servizio pubblico. La nuova edizione dovrebbe tornare su Rai3 nel mese di novembre, con l’8 novembre indicato come obiettivo per la ripartenza. A poche settimane dall’inizio previsto, tuttavia, resta ancora da definire chi sarà alla guida della trasmissione.

La crisi nasce dalla decisione della Rai di non confermare Sigfrido Ranucci alla conduzione. Il giornalista ha già annunciato l’intenzione di affrontare la questione anche sul piano legale. La sua posizione è legata alle conseguenze della vicenda giudiziaria relativa all’attentato di cui è stato vittima e all’inchiesta che coinvolge Valter Lavitola.

Secondo Ranucci, la scelta dell’azienda finirebbe per penalizzare proprio chi ha subito l’attentato, attribuendogli di fatto conseguenze professionali per una vicenda nella quale figura come parte offesa. Saranno però gli eventuali sviluppi giudiziari a chiarire il contenzioso tra il giornalista e la Rai.

Alla fine di agosto l’azienda aveva comunicato i nomi individuati per la nuova conduzione: Giulia Presutti, già inviata di Report, e Daniele Piervincenzi. La scelta aveva immediatamente incontrato la contrarietà di una parte consistente della redazione.

I giornalisti avevano contestato soprattutto il metodo seguito dall’azienda, sostenendo di non essere stati coinvolti nella decisione. Nel corso della protesta erano emersi anche dubbi sull’eventuale presenza di motivazioni politiche dietro la sostituzione, circostanza non dimostrata e oggetto delle contestazioni avanzate dalla redazione.

Tra le persone intervenute pubblicamente sulla vicenda c’era stata anche Giulia Innocenzi, che aveva chiesto ai due giornalisti indicati dalla Rai di rinunciare all’incarico. Nella serata del 2 settembre, Presutti ha infine deciso di non assumere la conduzione.

Prima del suo passo indietro si era svolto il confronto tra la redazione e Paolo Corsini. L’inviato Danilo Procaccianti, al termine dell’incontro, aveva spiegato che la priorità condivisa dai giornalisti era riuscire a riportare Report in onda l’8 novembre salvaguardando autonomia e indipendenza editoriale.

Il dialogo ha segnato un cambiamento rispetto alle tensioni dei giorni precedenti. In una prima fase, infatti, la Rai aveva assunto una posizione più rigida di fronte alla possibilità che alcuni componenti della redazione decidessero di lasciare il programma per protesta, prospettando la possibilità di procedere con eventuali sostituzioni.

L’assemblea del 2 settembre sembra invece avere aperto uno spazio per una nuova trattativa. Secondo quanto emerso al termine dell’incontro, i nomi dei due conduttori inizialmente indicati dall’azienda non sarebbero stati al centro della discussione. Presutti e Piervincenzi, inoltre, non erano presenti durante la prima parte del confronto.

I due giornalisti sarebbero arrivati soltanto successivamente, quando diversi inviati stavano già lasciando l’assemblea. In quell’occasione Daniele Piervincenzi avrebbe spiegato di avere precedentemente chiesto un confronto diretto con la redazione di Report, senza riuscire a ottenerlo.

Il futuro di Piervincenzi resta dunque uno degli aspetti ancora da chiarire. Il passo indietro di Presutti modifica infatti la soluzione annunciata dalla Rai a fine agosto, ma non determina automaticamente quale sarà il nuovo assetto della trasmissione.

Redazione e vertici aziendali hanno deciso di concedersi un breve periodo di riflessione prima di riprendere il confronto. L’intenzione emersa dall’assemblea sarebbe quella di tornare al tavolo entro ventiquattro ore, nel tentativo di individuare una soluzione condivisa che consenta alla trasmissione di rispettare la data prevista per il ritorno in onda.

Il nodo non riguarda soltanto il nome del futuro conduttore. I giornalisti chiedono garanzie sul mantenimento dell’autonomia della redazione e sulla continuità del metodo di lavoro che ha caratterizzato Report negli ultimi anni. La scelta della nuova guida viene quindi considerata parte di una discussione più ampia sull’identità editoriale della trasmissione.

L’uscita di scena di Sigfrido Ranucci, protagonista per anni del programma, rappresenta del resto un cambiamento rilevante per Report. La sua sostituzione ha aperto un confronto che coinvolge contemporaneamente l’azienda, la redazione e i giornalisti individuati per raccoglierne l’eredità.

La rinuncia di Giulia Presutti costituisce ora un nuovo passaggio nella vicenda. Non significa, tuttavia, che la questione della conduzione sia stata risolta. Resta da conoscere la posizione definitiva di Daniele Piervincenzi e soprattutto la nuova proposta che sarà formulata dalla Rai.

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