Gli diedi l’indirizzo di una casa vuota. Lui conosceva già il mio nome





La busta conteneva un mazzo di chiavi e una copia stampata di una conversazione. Non era una confessione, né una minaccia. Erano messaggi brevi, appuntamenti fissati e cancellati, domande sull’annuncio della villetta. In fondo, una frase di Imogen era cerchiata a penna: «Se Nadia gli dà l’indirizzo, capirò se mi sta seguendo». Rimasi in piedi, con la carta fra le dita.





«Hai usato il mio profilo?» «No». «Hai fatto in modo che Gareth ricevesse quell’indirizzo?» Imogen non rispose. Si sedette, appoggiando entrambe le mani sul tavolo. Aveva la pelle pallida e un piccolo tremito al polso. «Sì», disse. «Gli ho detto che quella casa era collegata a te». Mi sembrò di non aver capito. «Tu hai mandato la posizione?»

«Gli ho detto che forse l’avresti mandata. Non sapevo se l’avresti fatto davvero». La rabbia arrivò prima delle parole. Spinsi la busta sul tavolo. Le chiavi scivolarono contro il bordo e caddero a terra. «Hai messo in mezzo Becca. E hai lasciato che un uomo entrasse in una casa dove poteva esserci qualcuno». «Pensavo fosse vuota».

«Non lo sapevi». Imogen si coprì la bocca. Non piangeva ancora. Guardava la fotografia come se potesse cancellare la data. «Perché?» domandai. Mi raccontò che aveva incontrato Gareth mesi prima, tramite un’app. All’inizio lui era sembrato premuroso. Le aveva chiesto del lavoro, le aveva portato il caffè durante un turno difficile, aveva ricordato il nome del gatto di sua madre.

Poi aveva iniziato a presentarsi senza invito. Se lei non rispondeva, chiamava i colleghi. Una volta aveva aspettato fuori dal suo palazzo per quasi due ore. Quando Imogen aveva chiuso la relazione, Gareth aveva detto che voleva soltanto parlare. Lei aveva cambiato numero e aveva chiesto a un’amica di accompagnarla a casa. Per qualche settimana non era successo nulla.

Poi lui aveva cominciato a scrivere da profili diversi. Messaggi volgari, proposte esplicite, battute che sembravano fatte apposta per farla arrabbiare. Imogen li bloccava, ma ogni volta ne spuntava un altro. «Quando mi hai raccontato dei tuoi appuntamenti finti, ho capito che potevo scoprire se stava ancora controllando quello che facevi», disse. «Lui mi aveva parlato di una casa a Redland.

Ho cercato l’annuncio. Volevo vedere se avrebbe accettato di andarci». «E hai usato me come esca». «Non pensavo che sarebbe entrato». Le parole mi fecero più male perché non erano una scusa costruita bene. Erano una decisione presa da una persona spaventata, poi lasciata lì a produrre conseguenze per tutti gli altri. Le chiesi se Gareth le avesse scritto prima del messaggio sul mio profilo.

Imogen annuì. Mi mostrò il telefono. Il primo contatto era arrivato due giorni prima: «Ho visto che Nadia ha cominciato a rispondere a uomini come me». Sotto, Imogen aveva replicato: «Non sai niente di lei». Lui aveva risposto con una faccina sorridente. Non c’era alcuna prova che Imogen avesse iniziato la conversazione. Ma aveva continuato a rispondergli, e la stampa dimostrava che gli aveva dato informazioni sull’annuncio.

Quella parte non poteva più fingere di non averla fatta. «Che cosa cercavi di ottenere?» «Che smettesse di scrivermi. Volevo che capisse che non poteva entrare nella mia vita quando gli pareva». «Allora perché non sei andata dalla polizia?» «Ci sono andata una volta. Mi hanno detto di salvare i messaggi e chiamare se si presentava».

«E hai pensato che mandarlo in una casa fosse più sicuro?» Imogen si strinse nelle spalle. «Non ho pensato». Il suo telefono vibrò di nuovo. Questa volta era un numero sconosciuto. Lei fece per prenderlo, ma glielo impedii. «Non rispondere. Facciamo una copia di tutto e chiamiamo la polizia». La guardai mentre fotografava i messaggi e inoltrava gli screenshot al proprio indirizzo email.

Aveva le mani rigide. Quando arrivò il momento di chiamare, lasciò che fossi io a parlare. Spiegai l’ingresso nella villetta, i profili falsi e i messaggi. Poi le passai il telefono. L’agente ci chiese di portare la conversazione e di non contattare Gareth. Disse che una pattuglia stava cercando di rintracciarlo, ma che non potevano prometterci cosa avrebbe fatto.

Prima di uscire, Imogen infilò la fotografia nella busta e me la porse. «Non devi perdonarmi». «Non sto pensando a quello». «Lo so». Andammo alla stazione in taxi. Nessuna delle due parlò. Imogen fissava i fari che si allungavano sul finestrino; io tenevo il telefono in mano, pronta a chiamare Becca. Le avevo scritto soltanto che era tutto a posto.

Non era vero, ma non volevo farle prendere paura mentre era in macchina. Alla stazione, l’agente riconobbe subito il nome di Gareth. Aveva già ricevuto la segnalazione dalla pattuglia. Ci fece accomodare in una stanza piccola, con pareti color crema e una macchinetta del caffè che ronzava nel corridoio. Imogen consegnò gli screenshot. Io spiegai come avevo trovato l’indirizzo e ammisi di avergli detto che sarei arrivata.

L’agente non ci rimproverò. Ci chiese di raccontare ogni passaggio, anche quelli che ci mettevano in cattiva luce. Imogen confessò di aver suggerito a Gareth che la casa potesse essere collegata a me. Quando le domandarono perché avesse mentito sul non averlo visto, abbassò la testa. «Avevo paura che Nadia mi giudicasse». «Ti ho giudicata lo stesso», dissi.

«Solo che adesso so anche perché». Lei si asciugò il viso con il polso. Non tentò di difendersi. La polizia raccolse le informazioni sull’ingresso e ci chiese di non avvicinarci a Gareth. Non c’era stata una persona in casa, non risultavano danni e gli agenti avevano controllato ogni stanza. La borsa di Becca era stata spostata, ma nulla sembrava mancare.

Quel sollievo non cancellò il fatto che un estraneo avesse varcato la soglia. Telefonai a Becca fuori dalla stazione. Le raccontai la verità, senza addolcirla: avevo usato l’indirizzo della villetta per prendere in giro un uomo che mi aveva scritto una proposta sessuale; la casa non era vuota come credevo; Imogen aveva avuto un ruolo nella cosa.

Becca ascoltò in silenzio. «La mamma e io avevamo lasciato le medicine lì», disse. «Potevo passare a prenderle». «Mi dispiace». «Lo so. Ma non farlo mai più». «Non lo farò». Mi chiese se fosse al sicuro. Le dissi che sì. Poi restammo qualche secondo senza parlare. Non mi sgridò. Avrei preferito che lo facesse. Il giorno dopo, l’agenzia cambiò la serratura della villetta.

Becca recuperò la borsa accompagnata da un agente e da sua madre. La scatola delle medicine era ancora sul ripiano dell’ingresso. Il portachiavi giallo, invece, era rimasto sul pavimento. Becca lo raccolse e me lo mostrò in una foto. Quel piccolo oggetto mi fece sentire di nuovo il gelo della sera prima. Imogen cambiò numero e parlò con un servizio locale che aiutava le persone a documentare molestie e contatti indesiderati.

Le dissero di conservare i messaggi, annotare gli episodi e chiamare se Gareth si fosse presentato. Non le promisero che sarebbe sparito. Le offrirono un piano concreto: informare il proprietario di casa, avvisare due colleghi fidati, chiedere che nessuno comunicasse i suoi orari e concordare una parola da usare al telefono se avesse avuto bisogno di aiuto.

Le diedi una mano a preparare una cartella digitale con le date e le schermate. Non lo feci per far finta che non mi avesse coinvolta. Lo feci perché aveva paura e perché non volevo che quella paura la spingesse a fare un’altra cosa pericolosa. Per una settimana non ci vedemmo. Quando Imogen tornò in ufficio, si fermò alla mia scrivania senza togliersi il cappotto.

«Ho capito che ti ho messa in una situazione che non avevi scelto». «Sì». «Non ti chiedo di far finta che fosse un errore piccolo». La guardai. Aveva gli occhi gonfi, ma non cercava di usare le lacrime per accorciare la conversazione. Per me era importante. «Se ricapita, non usare il mio nome, il mio profilo o la mia casa per risolvere un problema tuo».

«Non lo farò». «E se hai paura, dimmelo prima che la paura decida al posto tuo». Imogen annuì. Non la abbracciai. Lei non cercò di avvicinarsi. Gareth non si presentò più alla villetta. Gli agenti lo rintracciarono alcuni giorni dopo e gli parlarono dei messaggi e dell’ingresso. Non ci fu una grande scena, né una confessione davanti a tutti.

La polizia gli chiese di non contattare Imogen e raccolse le dichiarazioni. I suoi profili sparirono per un po’; poi ne apparve uno nuovo, senza fotografia. Non risposi. Lo segnalai e salvai la schermata. La parte più difficile fu capire che il mio scherzo non aveva smascherato un uomo ridicolo. Aveva dato a una persona insistente un indirizzo reale e aveva trascinato dentro una donna che cercava di difendersi nel modo sbagliato.

Non bastava dire che la casa era risultata vuota. Becca avrebbe potuto essere lì. Un vicino avrebbe potuto aprire la porta. Io avevo trattato la posizione come un oggetto finto perché l’avevo copiata da un annuncio. Disinstallai l’app per un po’. Quando tornai a usarla, bloccavo i messaggi volgari. Non per gentilezza verso chi li mandava.

Perché non volevo più trasformare la mia rabbia in un gioco che coinvolgesse altri. Qualche mese dopo, Imogen mi scrisse una sola frase: «Gareth ha provato a contattarmi da un nuovo account. Ho salvato tutto e ho chiamato l’agente. Non gli ho risposto». Le mandai un pollice alzato. Non era una riconciliazione completa, ma era un gesto giusto, fatto al momento giusto.

Quella sera Becca mi invitò a cena. Sul tavolo, accanto ai piatti, c’era il portachiavi giallo. Lo aveva recuperato dalla villetta e lo teneva nella mano mentre mi raccontava del trasloco. Non aveva più la borsa con sé: l’aveva lasciata alla madre, dopo essersi trasferita definitivamente. «La prossima volta che trovi un annuncio di casa vuota», disse, «controlla prima che sia davvero vuota».

Sorrisi, ma non risi. «La prossima volta non mando nessuno da nessuna parte». Becca spinse il portachiavi verso di me. Lo presi e lo rigirai fra le dita. Il giallo era graffiato lungo un lato. Imogen e io ci parlammo ancora, con cautela. Non cancellai quello che aveva fatto e lei non mi chiese di farlo.

Quando la paura la colse di nuovo, chiamò il servizio che l’aveva aiutata, non un uomo che la spaventava e non me per trascinarmi in una trappola. Questo non aggiustò tutto, ma cambiò il modo in cui affrontò il problema. Io smisi di inventare appuntamenti. Una sera, un profilo nuovo mi scrisse la stessa domanda secca.

Il pollice mi rimase sospeso sopra la tastiera. Poi premetti «blocca» e posai il telefono. Il silenzio che seguì non fu divertente. Fu soltanto mio.



