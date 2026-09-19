Grande Fratello Vip, Alessandro Varsi, è al centro di una polemica dopo dichiarazioni sulla sua ex, Carlotta Cocina, che hanno scatenato reazioni sui social.





La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco, ma già fuori dalla Casa più seguita d’Italia si sono sollevate polemiche. Mentre i concorrenti iniziano a conoscersi e il pubblico cerca di comprendere chi saranno i protagonisti, alcune dichiarazioni rilasciate davanti alle telecamere hanno scatenato una reazione intensa sui social media.





Un episodio specifico ha attirato l’attenzione: il racconto della vita sentimentale di Alessandro Varsi, uno dei nuovi concorrenti. Questo ha dato il via a una vera e propria bufera, in particolare a causa delle affermazioni fatte da Varsi riguardo alla sua relazione con Carlotta Cocina, che era iniziata durante un’altra trasmissione e continuata anche dopo la fine del reality show. Secondo Carlotta, la narrazione di Alessandro sarebbe molto distante dalla realtà.

Alessandro Varsi ha parlato della sua storia con Carlotta Cocina, sostenendo che la loro relazione non fosse stata seria. I due si erano conosciuti durante la prima edizione di “Too Hot To Handle Italia” e avrebbero mantenuto un legame per circa un anno, dall’estate del 2024 fino all’estate del 2025. Tuttavia, Carlotta ha già fatto sapere che la sua famiglia e i suoi amici non approvavano il suo ex, scrivendo sui social: “alla mia famiglia, così come a tutti i miei amici e amiche, purtroppo lui non è mai piaciuto”.

La situazione è tornata alla ribalta con l’ingresso di Varsi nella Casa del Grande Fratello Vip. La dichiarazione di Alessandro, secondo cui non aveva mai amato Carlotta, ha suscitato la sua ira. In una room su X, Carlotta ha rivelato alcuni dettagli inediti: “Mi ha chiesto un figlio, mi ha dato un anello. Se ora ha detto quelle cose l’ha fatto apposta perché voleva farmi arrabbiare”. Ha poi aggiunto: “Fino a un anno fa stava sotto casa mia a chiedermi di stare insieme alle 3 di mattina, a dirmi che mi amava!”.

Inoltre, Carlotta Cocina ha affermato che, dopo la loro separazione, Alessandro Varsi non avrebbe avuto relazioni significative, limitandosi a flirt di breve durata. Secondo lei, le affermazioni fatte nella Casa sarebbero state destinate a provocarla. La possibilità di un incontro tra i due concorrenti davanti alle telecamere ha già suscitato discussioni. Carlotta ha dichiarato: “Se il Grande Fratello ci farà incontrare gli lancio l’anello in faccia”, esprimendo il desiderio di ricevere scuse e di chiarire se Varsi stesse mentendo ora o in passato.

In aggiunta, Carlotta ha rivelato che non le dispiacerebbe affatto entrare nella Casa come concorrente. Attualmente single, ha già individuato un altro gieffino che corrisponde ai suoi gusti: Alessandro Roncaccia. “Lo conosco, è il mio tipo ideale, il mio prototipo. Lui è alto, moro, con i ricci… Non voglio Alessandro Varsi, ma Alessandro Roncaccia!” ha affermato.

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