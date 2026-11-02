Grande Fratello Vip, scherzo notturno contro Alex Belli scatena le proteste del web





Marina La Rosa fora il pallone con i nomi di Delia Duran e del figlio, il pubblico insorge sui social network





All’interno degli ambienti del Grande Fratello Vip su Canale 5, durante le ore notturne tra domenica primo e lunedì secondo novembre, si è verificato un avvenimento che ha subito provocato tensioni e dibattiti online. La protagonista è Marina La Rosa, autrice di un’azione scherzosa eppure fortemente criticata contro un caro oggetto appartenente ad Alex Belli. L’uomo, che ha quarantaquattro anni secondo alcune fonti ma indicato come quarantaseienne, aveva denominato quel pallone gonfiabile Oblio, personalizzandolo scrivendo i nomi della consorte Delia Duran e del primogenito Gabriel, nato a marzo. L’episodio notturno è iniziato prelevando il manufatto dallo spazio adiacente alla piscina per condurlo nell’area adibita alla cura della persona.

Nel medesimo istante si trovavano nei paraggi differenti compagni d’avventura, ovvero Andreas Muller, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Invece di limitarsi a rimuovere l’articolo spostandolo altrove, la comitiva ha consigliato di bucarlo anziché farlo svanire senza lasciare tracce per l’uomo. La stessa Marina La Rosa ha perciò preso una spilla bucando la plastica, per poi riportare il pallone ormai sgonfiato vicino alla piscina, in modo che il proprietario potesse trovarlo poco dopo.

Appena il quarantaseienne ha constatato la gravità del danno subito dal suo amato pallone battezzato Oblio, ha immediatamente deciso di affrontare la questione parlandone apertamente con diversi inquilini presenti in quel momento all interno della dimora. Tra questi compagni di avventura con cui ha intavolato una conversazione figuravano esplicitamente Jonathan, la giovane Megan Ria e la stessa Federica Morello.

Tale dinamica relazionale ha ulteriormente evidenziato come il noto personaggio televisivo abbia preferito smorzare subito i toni della discussione anziché alimentare inutili tensioni all interno del gruppo di coinquilini con cui condivide quotidianamente questa intensa esperienza di reclusione forzata sotto l occhio vigile e costante delle telecamere accese giorno e notte in ogni angolo della struttura residenziale scelta per il programma televisivo.

Nel corso di tale colloquio diretto, l attore ha scelto di esprimersi utilizzando toni marcatamente ironici e intrisi di sottile sarcasmo, manifestando chiaramente agli interlocutori di non essersela presa in modo drammatico o eccessivo per il grave inconveniente appena verificatosi. Inoltre, l uomo ha voluto ridimensionare la portata della propria reazione emotiva di fronte al dispetto ricevuto, attribuendo tale atteggiamento calmo e distaccato anche alla propria età anagrafica matura che gli impediva giustamente di montare un caso esagerato per un semplice giocattolo gonfiabile rovinato durante le ore notturne all interno del reality show televisivo trasmesso sulle frequenze di Canale Cinque.

Questa pacata reazione verbale ha sorpreso non poco i presenti, i quali si aspettavano comprensibilmente una sfuriata ben diversa da parte del concorrente ferito nell affetto per i suoi cari. Tale dinamica relazionale ha ulteriormente evidenziato come il noto personaggio televisivo abbia preferito smorzare subito i toni della discussione anziché alimentare inutili tensioni all interno del gruppo di coinquilini con cui condivide quotidianamente questa intensa esperienza di reclusione forzata sotto l occhio vigile e costante delle telecamere accese giorno e notte in ogni angolo della struttura residenziale scelta per il programma.

Nonostante l’atteggiamento disteso mostrato all’interno delle mura domestiche, la sequenza ripresa dalle telecamere ha provocato una forte reazione all’esterno. La presenza dei riferimenti familiari sul pallone ha trasformato quello che doveva essere un passatempo notturno in un argomento di discussione molto teso. I telespettatori e gli utenti attivi sui social network hanno espresso giudizi particolarmente negativi nei confronti dei concorrenti coinvolti, definendo l’atto poco rispettoso e sgradevole. Al momento non è ancora chiaro se Alex Belli sia venuto a conoscenza dell’identità reale del responsabile prima o dopo i confronti con i coinquilini, né si sa con certezza se la vicenda verrà affrontata nel corso della prossima puntata televisiva serale condotta da Ilary Blasi.



