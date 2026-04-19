Ha provato a sedurre mio marito mentre fingeva di avere la vita perfetta online… e per mesi l’ho guardata crollare da dietro uno schermo, finché non ho capito che stavo lasciando che il suo caos entrasse nel mio matrimonio





La prima seduta di terapia fu molto meno drammatica di quanto mi aspettassi. Nessun crollo immediato, nessuna rivelazione epocale. Solo io seduta su una poltrona troppo morbida, con le mani chiuse una nell’altra e la strana vergogna di dover ammettere ad alta voce che una sconosciuta aveva occupato una parte enorme della mia mente. La terapeuta mi chiese perché pensassi di aver iniziato a controllarla così tanto. Io risposi la prima cosa vera che avevo: perché mi aveva spaventata. Ma mentre continuavo a parlare capii che non era l’unico motivo. Mi aveva anche umiliata. Aveva fatto qualcosa che non era riuscito, sì, ma era comunque riuscita a farmi sentire vulnerabile. A farmi capire che bastava la decisione sporca di una persona estranea per aprire una crepa nei luoghi in cui ti senti più al sicuro.





Le raccontai dei messaggi, di Marc che li aveva subito condivisi con me, del fatto che non avesse mai davvero dato spazio a quella donna. Le raccontai del mio primo commento meschino, quando avevo detto che era “troppo vecchia” per flirtare in quel modo, e del disgusto che avevo provato subito dopo verso me stessa per aver cercato una forma di superiorità così stupida. Perché in fondo il problema non era la sua età. Era la sua fame. Fame di attenzione, di conferma, di potere, di segretezza. E quella fame, a modo suo, mi aveva messa in crisi proprio perché sembrava capace di convivere senza sforzo con una vita piena di facciata.

La terapeuta mi disse una cosa che mi restò addosso per giorni: alcune persone non ci ossessionano perché le ammiriamo o le temiamo davvero, ma perché incarnano una forma di disordine che ci offende profondamente. Léonie era questo per me. Non volevo essere lei, non volevo la sua vita, non volevo nulla di ciò che mostrava. Ma mi faceva impazzire il fatto che sembrasse avere tutto e voler comunque sporcare anche ciò che apparteneva agli altri. E soprattutto mi faceva male che una parte di me avesse reagito cercando controllo invece che pace. Come se, monitorando il suo crollo, avrei potuto restitui re dignità a me stessa.

Nel frattempo, fuori dalla terapia, la sua vita online continuava a sgretolarsi a piccoli colpi. Un giorno era una frase triste sulla guarigione. Un altro una foto di un libro aperto accanto a un bicchiere di vino e a un tramonto ambiguo. Poi niente marito. Niente coppia. Solo i figli, i cavalli, un dolore accuratamente impacchettato in immagini belle abbastanza da sembrare ancora socialmente digeribile. Io resistevo alla tentazione di controllare. A volte ci riuscivo bene, altre male. Iniziňai a capire che il problema non era sapere o non sapere cosa le stesse succedendo. Il problema era che, finché guardavo, restavo legata a lei.

Poi arrivò l’episodio che chiuse il cerchio.

Una sera, quasi per riflesso, andai di nuovo sul profilo di suo marito. Non perché volessi davvero farlo, ma perché certe abitudini tossiche si presentano come gesti automatici anche quando hai deciso di smettere. E trovai un post lungo, stranamente intimo, scritto da lui. Parlava di tradimento senza usare quella parola. Parlava di cose scoperte troppo tardi, di fiducia spezzata, di verità che finiscono sempre per emergere anche quando tutti fanno finta di non vederle. Diceva che a volte si ignorano i segnali d’allarme perché si ha paura di ricominciare, ma che il silenzio ruba a tutti la verità. Lessi quella frase più volte. Poi guardai i commenti sotto, pieni di sostegno, di allusioni, di persone che evidentemente sapevano più di quanto scrivevano. Rimasi lì a fissare lo schermo e capii qualcosa di semplicissimo: non ero io a dover smascherare Léonie. La verità ci era arrivata da sola. Come fa quasi sempre.

Quella sera raccontai tutto a Marc.

Gli dissi dei mesi passati a controllare il suo profilo, del messaggio scritto e mai inviato al marito, dell’incontro in mensa, della rabbia, della soddisfazione sporca che avevo provato quando avevo intuito che il suo matrimonio stava crollando. Glielo dissi aspettandomi, in fondo, un po’ di imbarazzo o fastidio. Invece lui mi ascoltò fino in fondo, poi mi abbracciò e disse la frase che avrebbe dovuto bastarmi fin dall’inizio: «Mi dispiace che ti abbia fatto sentire come se non fossi abbastanza. Ma lo eri. Lo sei sempre stata».

Piangere tra le braccia di qualcuno per colpa di un’altra donna è una sensazione strana. Ti sembra quasi di concederle ancora troppo spazio. Ma in quel momento non stavo piangendo per Léonie. Stavo piangendo per il tempo che avevo perso. Per tutte le sere in cui avevo scelto il suo caos invece della mia vita. Per tutte le volte in cui avevo lasciato che una persona esterna decidesse, senza nemmeno saperlo davvero, il tono dei miei pensieri prima di dormire.

Il giorno dopo la bloccai ovunque.

Facebook, Instagram, tutto. Non per dispetto. Per igiene mentale. Certe persone non vanno sconfitte, vanno soltanto rimosse dallo spazio in cui non meritano di stare. Continuai terapia non perché mi sentissi “rotta”, ma perché avevo finalmente capito che il modo in cui reagiamo a chi ci ferisce dice molto su dove siamo vulnerabili. E io non volevo più usare l’ossessione come forma mascherata di autodifesa.

Col tempo iniziai a notare cosa succede quando smetti di guardare altrove. La mia vita, quella vera, si allargava di nuovo. Marc ed io tornammo a fare passeggiate al mattino. Cucinammo insieme più spesso. Riprendemmo a ridere senza che in un angolo della mia mente ci fosse sempre una donna con un profilo perfetto e una vita marcia. Mi accorsi che la pace non arriva quando l’altra persona cade. Arriva quando smetti di seguirne la caduta come se dovesse servirti a guarire.

Ogni tanto penso ancora a lei. Mi chiedo se stia provando a ricostruire davvero, se i figli stiano bene, se quel marito dai modi gentili abbia deciso di restare o no. Ma sono pensieri leggeri, lontani. Non ganci piantati nella pelle. E questa, per me, è stata la vera vittoria. Non il fatto che lei sia stata scoperta. Non il fatto che la sua vita pubblica si sia incrinata. Ma il fatto che io abbia smesso di usare il suo crollo come sedativo per la mia inquietudine.

Perché il punto, alla fine, era tutto lì.

Léonie aveva provato a sedurre mio marito.

Aveva fallito.

Ma io stavo quasi lasciando che vincesse lo stesso, permettendole di occupare la mia testa, il mio telefono, il mio sonno, la mia attenzione più intima. E certe persone non hanno bisogno di ottenere davvero ciò che vogliono per fare danni. A volte basta che tu continui a guardarli.

Ora non lo faccio più.

E se c’è una cosa che mi porto dietro da tutta questa storia, è questa: non serve assistere alla rovina di chi ti ha ferito per sentirti di nuovo intera. Non serve sapere esattamente come andrà a finire la loro menzogna. Non serve restare agganciata al loro degrado per validare il tuo dolore. La pace non arriva dal vedere l’altro cadere. Arriva quando finalmente gli togli il diritto di abitarti dentro.

Visualizzazioni: 6



