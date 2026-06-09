Ho annullato il matrimonio tre mesi prima della data: il bambino aveva tre settimane e non era mio — e non riuscivo più a fingere che andasse bene





Le settimane dopo l’annullamento hanno avuto una qualità sospesa che non sapevo come descrivere alle persone che me la chiedevano. Non era depressione nel senso clinico — non faticavo ad alzarmi, non smettevo di funzionare. Era più simile a vivere in un appartamento da cui hai tolto tutti i mobili: lo spazio c’è, la struttura regge, ma ogni rumore fa eco in modo diverso e ci vuole tempo prima di capire come muoversi senza i punti di riferimento abituali.





Ho disdetto il catering. Ho chiamato il wedding planner, una donna di nome Gail che lavorava nel settore da vent’anni e che aveva sentito ogni tipo di storia — la sua voce al telefono era quella di qualcuno che non giudica e non fa domande inutili. Mi ha detto cosa era recuperabile economicamente e cosa no, mi ha aiutata a capire quali fornitori erano già stati pagati e quali no. Marcus ha gestito la sua parte senza creare problemi — questo lo dico perché è vero e perché sarebbe disonesto non dirlo. Non ha cercato di usare i soldi o la logistica come leva. Si è comportato come qualcuno che sa di aver fatto del male e che cerca di limitare i danni in tutto quello che può controllare.

Ho restituito l’abito. Era un abito lungo, tessuto leggero, con una scollatura sul retro che avevo scelto io senza consultare nessuno perché era esattamente quello che volevo. La commessa del negozio quando l’ho riportato aveva quell’espressione attenta di chi non sa se chiedere. Non ho spiegato. Ho firmato il modulo di reso, ho preso la ricevuta, sono uscita. Sul marciapiede fuori dal negozio mi sono fermata un secondo — non per piangere, non per ripensarci, ma perché avevo bisogno di un respiro che fosse solo mio prima di continuare.

Christine mi ha suggerito di non prendere decisioni grandi nei primi tre mesi. Non cambiare lavoro, non traslocare lontano, non ricominciare a frequentare nessuno. Lasciare che il corpo si stabilizzasse prima di chiedere alla testa di fare piani. Era un consiglio saggio e l’ho seguito più o meno bene — non ho cambiato lavoro, non sono partita, ma ho fatto alcune cose piccole che sembravano importanti. Ho ridipinto il monolocale in un colore che avevo sempre voluto e che Marcus avrebbe trovato troppo scuro. Ho comprato piante che richiedevano attenzione quotidiana perché avevo bisogno di qualcosa di vivo che dipendesse da me in modo semplice e gestibile. Ho ripreso a correre la mattina presto, cosa che avevo smesso due anni prima senza capire bene perché.

Sofia mi ha chiamata quattro volte nel primo mese. La prima volta ho parlato con lei per venti minuti di cose di scuola — una recita, una maestra nuova, una bambina con cui aveva litigato e poi fatto pace. Alla fine della telefonata ha detto: “Sei ancora la mia quasi-mamma?” Le ho risposto: “Sono ancora la tua Christine” — aveva un soprannome per me, una versione distorta del mio nome che si era inventata quando aveva tre anni. “Va bene anche quello,” ha detto. Ho aspettato che riattaccasse prima di abbassare il telefono.

Marcus e io ci siamo visti tre volte nelle settimane successive, sempre per questioni pratiche — cose da ridistribuire, documenti, un conto condiviso da chiudere. Ogni volta era civile e strano nella stessa misura, quella stranezza di chi ha condiviso una vita e adesso deve gestire la logistica della sua dissoluzione. L’ultima volta che ci siamo visti, in un bar neutro a metà strada tra i nostri appartamenti, mi ha detto che Owen stava bene e che aveva trovato un accordo con Vanessa per la custodia. Non so perché me lo ha detto — forse perché voleva che sapessi che stava facendo la cosa giusta con suo figlio, forse perché aveva bisogno di dirlo ad alta voce a qualcuno che lo conosceva davvero. Ho detto che ne ero contenta. Lo intendevo.

La domanda che mi facevo più spesso in quel periodo — quella che mi girava in testa mentre correvo la mattina o mentre aspettavo il caffè — era se mi sarei pentita. Non nel senso di “avrei dovuto restare” ma nel senso più sottile: avrei rimpianto la vita che avrebbe potuto essere, la versione in cui avevo trovato il modo di portare tutto insieme senza che mi schiacciasse? Ci ho pensato molto e onestamente. La risposta che trovavo era sempre la stessa: rimpianto e scelta sbagliata non sono la stessa cosa. Puoi rimpiangere una strada non presa senza che questo significhi che la strada presa fosse quella sbagliata. Sono due cose diverse e tenerle separate è uno sforzo che vale la pena fare.

Quattro mesi dopo l’annullamento ho incontrato per caso una mia vecchia amica, Danielle, che non vedevo da due anni. Ci siamo sedute in un posto qualunque e abbiamo parlato per tre ore. A un certo punto mi ha chiesto come stavo davvero, non per cortesia ma perché voleva sapere. Le ho detto la verità: che stavo meglio di quanto pensassi, che certi giorni erano difficili e altri no, che avevo smesso di aspettare di sentirmi completamente a posto perché “completamente a posto” non era uno stato che conoscevo bene neanche prima di tutto questo. Danielle ha riso e ha detto: “Questo è il commento più onesto che ho sentito in anni.” Ho riso anch’io. Era la prima volta che ridevo in modo vero da molto tempo, e me ne sono accorta solo dopo, sulla strada di casa, quando ci ho ripensato.

Non so cosa succederà con Marcus nel lungo periodo — se resteremo in qualche modo nella vita dell’altro attraverso Sofia, se col tempo la distanza diventerà più facile o più strana. Non so se conoscerò Owen un giorno o se rimarrà per sempre il bambino nella fotografia sul telefono di Marcus quella mattina. Non so se tra qualche anno guarderò indietro e vedrò questa storia come una perdita o come un punto di svolta o come entrambe le cose insieme, che è probabilmente la risposta più onesta.

Quello che so è che ho trentaquattro anni e un monolocale con le pareti di un colore che ho scelto io e delle piante che innaffio ogni mattina e una bambina di cinque anni che mi chiama con un soprannome storpiato e che ogni tanto mi telefona per raccontarmi della scuola. Non è la vita che avevo pianificato. È la vita che ho adesso, e adesso è abbastanza.

Fine

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