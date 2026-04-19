Ho avuto un ictus… e mio figlio non si è visto da nessuna parte





Il destino però non aveva ancora finito con me. Durante una sessione di fisioterapia conobbi Ion, un ex meccanico che aveva perso la moglie l’anno prima. Aveva un senso dell’umorismo secco e diretto che mi ricordava i miei vecchi colleghi della fabbrica. Diventammo amici quasi subito. Ogni domenica sua figlia Mira veniva a trovarlo portando cibo fatto in casa. La prima volta che mi incontrò mi salutò come se mi conoscesse da sempre. Aveva capelli ricci castani e una voce calda che riempiva la stanza. Si sedette accanto a me mentre mangiavamo e mi chiese come fossi finito lì. Le mie parole uscivano lente e confuse, ma lei ascoltò con una pazienza che non avevo sentito da mesi.





Da quel giorno ogni domenica divenne qualcosa da aspettare. Mira portava sempre qualcosa anche per me: cibo, libri con caratteri grandi per aiutarmi a leggere di nuovo, puzzle per allenare la memoria. Una volta mi portò perfino una cartolina di Sibiu perché avevo accennato che ero cresciuto lì. Un pomeriggio, mentre sedevamo sotto un albero nel giardino della struttura, disse una frase che non dimenticherò mai: “È strano come a volte le persone che dovrebbero esserci non arrivano… e quelle che non ti aspettavi diventano la tua famiglia.” Quelle parole mi rimasero dentro per giorni.

Poi arrivò un’altra sorpresa, ma questa volta dolorosa. Ricevetti una lettera da un avvocato. Dentro c’era scritto che la mia casa era stata venduta. Mio figlio aveva usato una procura che gli avevo dato anni prima per gestire le mie bollette nel caso mi fossi ammalato. Non avevo mai immaginato che l’avrebbe usata per vendere la casa in cui avevo vissuto per quarantadue anni. Rimasi a fissare quella lettera finché le parole iniziarono a confondersi. Quella notte piansi per la prima volta da quando avevo avuto l’ictus.

Il mattino dopo però presi una decisione. Con l’aiuto di Marta chiesi di poter fare una telefonata. Dovevo contattare qualcuno della mia famiglia. Così chiamai Vasile, il figlio di mia sorella. Non parlavamo da anni, ma quando seppe dove mi trovavo iniziò a piangere. Tre giorni dopo guidò per quattro ore per venire a trovarmi. Portò dolci fatti da sua moglie e fotografie dei suoi figli. Ma soprattutto portò una promessa: “Non resterai qui da solo, zio. Troveremo una soluzione.”

Non era ricco. Lavorava in una tipografia e viveva in un piccolo appartamento. Ma aveva qualcosa che mio figlio sembrava aver dimenticato: cuore. Con il suo aiuto incontrai un avvocato che lavorava gratuitamente per i casi difficili. Scoprimmo che la vendita della casa non era del tutto legale. Alcune firme erano state falsificate e alcuni documenti non erano validi. Il processo durò mesi, ma alla fine il giudice annullò la vendita.

Quando tornai nella mia casa, non era più esattamente come prima. Era vuota e silenziosa. Ma Vasile e i suoi figli avevano già dipinto le pareti. Mira portò alcuni mobili trovati nei mercatini e li sistemò nel soggiorno. Marta passò una sera con una pentola di zuppa calda e disse che voleva vedere dove vivevo davvero. Non era la stessa vita di prima, ma era una vita vera.

Qualche mese dopo ricevetti finalmente una lettera da mio figlio. Non era una vera scusa. Diceva solo che “la vita si era complicata” e che forse un giorno avremmo potuto parlare. Piegai la lettera e la misi in un cassetto. Forse un giorno succederà davvero. Ma quel giorno non è oggi.

Oggi ho Mira che mi chiama “nonno”. Ho Vasile che passa ogni tanto a bere un caffè e raccontarmi delle sue giornate. Ho Marta che mi telefona per sapere se sto bene. E ho la mia casa, con il sole che entra dalla finestra e il bollitore che fischia la mattina.

Ho perso un figlio nella distanza e nell’ambizione, ma ho trovato una nuova famiglia negli spazi vuoti che ha lasciato. A volte la vita ti spezza, è vero. Ma proprio nelle crepe entra la luce.

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