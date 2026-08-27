HO RIGUARDATO IL VIDEO DELLA FESTA E HO VISTO IL MIO RAGAZZO RICEVERE UN VELENO





La bottiglia d’acqua era ancora sigillata, o almeno così sembrava a un primo sguardo distratto, ma osservandola sotto la luce cruda della cappa, ho notato un minuscolo foro sul tappeto di plastica. Il terrore è diventato una nausea violenta che mi ha costretto a correre in bagno, mentre la realizzazione del piano di Brooks e Naomi si palesava in tutta la sua brutale chiarezza. Quella fiala blu era finita nella mia acqua, un veleno o un sedativo progettato per farmi scivolare in un sonno da cui forse non mi sarei mai più svegliata. Brooks non era rimasto a pulire la casa di Naomi; stava aspettando che il liquido facesse effetto per tornare e inscenare quello che sarebbe sembrato un tragico incidente domestico.

Ho afferrato il telefono, intenzionata a chiamare la polizia, ma in quel momento ho sentito il ronzio metallico del citofono del palazzo, un suono che ha squarciato il silenzio come un urlo. Brooks era sotto, stava citofonando con insistenza, nonostante mi avesse detto che sarebbe tornato solo il mattino dopo per portarmi la colazione e portarmi a fare una passeggiata. Ho guardato lo schermo del video-citofono: Brooks non era solo, Naomi era dietro di lui, nascosta nell’ombra dell’androne, con lo sguardo fisso verso la telecamera come se potesse vedermi attraverso il monitor. Non avevano aspettato il mattino, avevano fretta di chiudere i conti, forse perché sapevano che avevo girato troppi video o forse perché Naomi non tollerava più la mia esistenza.





“Sienna, apri, ho dimenticato le chiavi di casa mia da te e Naomi ha bisogno di recuperare dei documenti urgenti,” gridò Brooks con una voce che cercava di apparire calma ma che tradiva una vibrazione metallica. Non ho risposto, sono rimasta immobile nell’oscurità del corridoio, pregando che il battito del mio cuore non fosse udibile oltre la porta blindata che mi separava dai miei potenziali assassini. Naomi ha fatto un passo avanti, prendendo il citofono dalle mani di Brooks, e la sua voce è uscita fredda e tagliente, priva di ogni maschera di amicizia: “Sappiamo che sei sveglia, Sienna. Sappiamo che hai guardato il video. Apri la porta e rendiamo la cosa semplice per tutti.”

In quel momento ho capito che non potevo più scappare e che la mia unica via d’uscita era affrontare la verità, qualunque essa fosse, prima che trovassero un modo per forzare l’ingresso. Ma proprio mentre stavo per digitare il numero del Detective Sterling, un vecchio amico di mio padre, ho notato un dettaglio nel video-citofono che mi ha fatto raggelare ancora di più. Naomi non teneva in mano una pistola, ma un piccolo dispositivo elettronico che stava emettendo un segnale luminoso verde, lo stesso che usava mio padre per disattivare i sistemi di sicurezza dell’azienda. Mia migliore amica non stava solo cercando di uccidermi per gelosia; stava cercando qualcosa che io possedevo senza saperlo, un segreto legato alla morte di mio padre avvenuta l’anno scorso.

Il silenzio c he seguì la minaccia di Naomi fu interrotto solo dal rumore elettronico del dispositivo che stava maneggiando. Sentii lo scatto secco della serratura elettrica del portone principale del palazzo: erano entrati. Il mio appartamento era al quarto piano, avevo meno di trenta secondi prima che raggiungessero il mio pianerottolo. Non avevo tempo per le lacrime o per i rimpianti; l’adrenalina aveva preso il sopravvento, trasformando la paura in un’efficienza gelida e calcolata che non sapevo di possedere. Corsi nello studio di mio padre, una stanza che avevo mantenuto intatta dopo la sua scomparsa, e iniziai a cercare febbrilmente quel segreto di cui Naomi sembrava così ossessionata.

Mio padre era stato un ingegnere capo per la Sterling & Co., una società di difesa privata, ed era morto ufficialmente per un arresto cardiaco, ma io avevo sempre sospettato che ci fosse dell’altro dietro quel decesso improvviso. Naomi era stata la sua assistente personale per un anno, una coincidenza che all’epoca mi era parsa fortunata e che ora appariva come il cavallo di Troia perfetto per infiltrarsi nella nostra famiglia. Sentii l’ascensore fermarsi al mio piano e i passi pesanti di Brooks che correvano lungo il corridoio, seguiti dal ticchettio rapido dei tacchi di Naomi, un ritmo che scandiva la mia fine imminente. Mi infilai sotto la scrivania massiccia, stringendo tra le mani l’unica cosa che mio padre mi aveva lasciato con l’ordine di non aprire mai se non in caso di estremo pericolo: un piccolo scrigno di metallo nero.

La porta d’ingresso venne abbattuta con una spallata violenta, il rumore del legno che cedeva rimbombò nell’appartamento come un colpo di cannone. “Sienna! Esci fuori, non peggiorare le cose!” urlò Brooks, la sua voce era ora carica di una rabbia disperata, quella di un uomo che sa di aver superato il punto di non ritorno. Sentivo i loro passi muoversi per la cucina, poi in camera da letto, il rumore dei cassetti svuotati e dei mobili spostati con furia cieca. “Cerca nello studio, Vance dice che deve essere lì, quella maledetta chiave deve essere lì!” gridò Naomi, e in quel momento realizzai che “Vance” non era il cognome di un complice, ma il nome in codice del progetto militare a cui mio padre stava lavorando.

Entrarono nello studio con la grazia di due predatori in una gabbia. Naomi si fermò al centro della stanza, il suo viso illuminato solo dalla luce della luna che filtrava dalle tende socchiuse, mostrandola in tutta la sua mostruosa bellezza. Brooks era dietro di lei, teneva in mano la bottiglia d’acqua forata, il suo volto era una maschera di sudore e colpa che lo rendeva quasi irriconoscibile. “Tuo padre era un idealista stupido, Sienna. Pensava di poter nascondere i codici del Vance per evitare che venissero usati, ma non ha capito che il progresso non si ferma per la morale di un vecchio,” disse Naomi parlando al vuoto della stanza.

Brooks iniziò a frugare tra i libri della biblioteca, scagliandoli a terra con violenza, mentre Naomi si avvicinava alla scrivania sotto la quale ero rannicchiata. Sentivo il suo profumo, quel sandalo pungente che ora puzzava di morte, e potevo vedere le punte delle sue scarpe a pochi centimetri dal mio viso. In quel momento, il mio telefono, che avevo dimenticato di silenziare completamente, emise un piccolo segnale acustico: era il caricamento del video sul cloud che era finalmente terminato. Il suono fu sottile, ma nel silenzio della stanza sembrò un’esplosione; Naomi si bloccò, un sorriso crudele le incurvò le labbra mentre si chinava lentamente per guardarmi negli occhi.

“Trovata,” sussurrò, afferrandomi per i capelli e trascinandomi fuori dal mio nascondiglio con una forza brutale che mi fece gridare di dolore. Brooks accorse subito, ma quando vide lo scrigno nero nelle mie mani, esitò, il suo sguardo passò da me a Naomi con una luce di dubbio che non gli avevo mai visto. “Naomi, avevi detto che le avremmo solo dato il sedativo, che l’avremmo portata via… non avevi detto che le avresti fatto del male così,” balbettò Brooks, cercando di mettere una mano sulla spalla della mia amica. Lei lo colpì al volto con il rovescio della mano, un colpo secco che lo fece barcollare all’indietro contro lo scaffale.

“Zitto, idiota! Brooks, sei solo un pedone sacrificabile, non dimenticarlo. Ora prendi quella scatola e andiamocene prima che la Sterling mandi la sua squadra di pulizia,” ordinò lei, puntandomi ora un coltello alla gola, la lama fredda che premeva contro la mia pelle. Io guardai Brooks negli occhi, cercando di raggiungere quel briciolo di umanità che speravo fosse ancora sepolto sotto la sua vigliaccheria. “Brooks, l’hanno ucciso loro mio padre. Naomi lo ha avvelenato proprio come voleva fare con me stasera. Pensi davvero che ti lasceranno vivo dopo che avranno ottenuto quello che vogliono?” dissi con una voce che tremava ma che portava in sé tutto il peso della mia verità.

Brooks sbiancò, fissando Naomi che non negò, anzi, emise una piccola risata di scherno che confermava ogni mia parola. In quel momento di stallo, il rumore di un elicottero che sorvolava il palazzo e le sirene della polizia che circondavano l’edificio ruppero l’incantesimo di terrore. Naomi si irrigidì, capendo che il tempo era scaduto, e cercò di affondare la lama, ma Brooks fece l’unica cosa nobile della sua vita: si scagliò contro di lei, facendoci cadere tutti e tre sul pavimento. Lo scrigno volò via, aprendosi nell’impatto e rivelando non codici segreti, ma una chiavetta USB e una lettera scritta a mano da mio padre indirizzata al Detective Sterling.

La lotta tra Brooks e Naomi fu breve ma feroce; lei era addestrata, lui era solo un uomo spaventato che cercava di espiare i suoi peccati. Naomi riuscì a colpirlo al fianco con il coltello, ma Brooks non la mollò, tenendola bloccata a terra mentre io strisciavo verso la chiavetta USB. La porta dello studio venne abbattuta di nuovo, ma questa volta erano gli agenti della SWAT guidati dal Detective Sterling in persona, le luci delle loro torce che accecavano i presenti. “Fermi! Polizia! Lasciate le armi!” gridarono, mentre Naomi imprecava e Brooks gemeva per la ferita, coprendosi il fianco insanguinato.

Le ore successive furono un turbine di interrogatori, medici e dichiarazioni ufficiali che misero fine a un incubo durato un anno intero. Naomi Vance non era solo un’assistente, ma un’agente infiltrata di una società concorrente che voleva rubare i segreti militari di mio padre, e Brooks era stato ricattato per i suoi debiti di gioco per aiutarla nel piano. La fiala blu trovata nella tasca di Brooks conteneva una tossina sintetica indetectabile che Naomi aveva usato anche su mio padre, simulando l’attacco di cuore che lo aveva ucciso. Brooks aveva cercato di salvarmi all’ultimo momento non bevendo l’acqua e cercando di convincerla a non uccidermi, ma la sua debolezza aveva quasi causato la mia morte.

Brooks sopravvisse alla ferita, ma fu condannato a dieci anni per complicità in omicidio e tentato avvelenamento, perdendo ogni cosa, inclusa la mia stima e il mio amore. Naomi sparì nel sistema carcerario federale, condannata all’ergastolo senza possibilità di uscita, ma il suo sguardo di odio durante il processo continua a perseguitarmi nei sogni. Io venni inserita in un programma di protezione testimoni per alcuni mesi, finché i documenti contenuti nella chiavetta di mio padre non portarono allo smantellamento dell’intera rete di corruzione della Sterling & Co. Mio padre non aveva nascosto codici, ma le prove dei crimini commessi dalla sua stessa azienda, usando me come custode involontaria della sua eredità morale.

Oggi vivo in una piccola città sulla costa del Maine, lontano dalle luci di Seattle e dai ricordi di quella notte sul tetto che ha distrutto la mia vita. Ho cambiato nome, ho cambiato aspetto, ma non ho mai cancellato quel video dal mio cloud, non per masochismo, ma come monito per non dimenticare mai quanto possa essere sottile il confine tra l’amicizia e il tradimento. Naomi era la mia roccia, Brooks era il mio futuro, eppure entrambi erano pronti a vedermi morire per un’ambizione che non gli apparteneva nemmeno. Lavoro come bibliotecaria in una piccola comunità dove nessuno fa domande sul passato e dove la pioggia ha un suono dolce e purificatore, molto diverso da quello di quella notte a Seattle.

Spesso mi siedo sul molo a guardare l’oceano, chiedendomi se mio padre sapesse quanto pericolo mi stava mettendo addosso lasciandomi quella scatola. Forse credeva che sarei stata abbastanza forte da affrontare la verità, o forse non aveva altra scelta che fidarsi dell’unica persona onesta rimasta nella sua vita. Il Detective Sterling mi scrive ogni tanto, assicurandosi che io stia bene e informandomi sugli sviluppi legali che continuano a scuotere il mondo della difesa privata. La giustizia è stata lenta, ma inesorabile, e anche se non riavrò mai mio padre o la mia innocenza, ho conquistato una libertà che non ha prezzo.

A volte rivedo il volto di Naomi nel video, quel momento esatto in cui passa la fiala a Brooks, e provo una strana forma di pietà per lei. Ha passato la vita a cercare potere e controllo, finendo prigioniera di se stessa molto prima di entrare in una cella di cemento. Brooks mi ha scritto una lettera dal carcere lo scorso mese, implorando il mio perdono e giurando che non voleva che finisse così. Non l’ho letta; l’ho bruciata nel caminetto insieme ai resti di una Sienna che non esiste più, una ragazza che credeva nei sogni e nelle promesse eterne.

Sono Sienna, o almeno lo ero, e questa è la storia di come un semplice video di una festa mi ha salvato la vita e distrutto l’anima in un colpo solo. La verità è una medicina amara, ma è l’unica che può guarire una vita infettata dalle bugie, e io ho scelto di berla tutta, fino all’ultima goccia. Guardo il tramonto sul mare e respiro l’aria salmastra, sentendomi finalmente leggera, finalmente intera, pronta a scrivere un nuovo capitolo dove non ci sono più fiale blu o sorrisi traditori. La festa è finita da un pezzo, le luci si sono spente, e io sono l’unica rimasta sveglia a raccontare come sono sopravvissuta all’orrore vestito da amicizia.

Mentre chiudo gli occhi per dormire, so che ovunque sia mio padre, è orgoglioso della donna che sono diventata, una guerriera silenziosa che ha saputo sconfiggere i mostri con la sola forza della verità. La notte non mi fa più paura, perché ora so che anche nell’oscurità più profonda, c’è sempre una piccola luce digitale pronta a rivelare il volto del male. Brooks, Naomi, e la fiala blu sono solo ombre che svaniscono nel vento, mentre io cammino verso un domani che appartiene solo a me. Addio Seattle, addio tradimenti, la mia nuova vita inizia qui, tra le onde e il silenzio di un porto sicuro dove nessuno potrà mai più farmi del male.

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