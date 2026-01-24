Ho scoperto che il mio fidanzato era sposato, e la richiesta di sua moglie mi ha lasciata senza parole

Qualche anno fa mi sono innamorata di un uomo e abbiamo iniziato una relazione.

Andava tutto bene, tranne per un dettaglio che continuava a ripetersi: in certi giorni e orari, lui non poteva proprio venire da me. Pensavo fosse impegnato o avesse delle responsabilità familiari, quindi non ho mai fatto troppe domande e ho lasciato correre.





Ma di recente ho scoperto la verità: era sposato.

Aveva una moglie da dieci anni, con cui aveva tre figli e viveva in una zona molto bella della città. L’ho scoperto solo perché è stata lei a confrontarsi con me riguardo alla “relazione extraconiugale”.

Inutile dire che il confronto è degenerato in una discussione.

Dopo di ciò, lui mi ha supplicato di restare. Mi ha promesso che avrebbe lasciato la moglie e che avremmo potuto avere la vita che avevamo sempre sognato. Ma ormai non mi sembrava più giusto. Continuavo a pensare: se ha potuto fare questo a sua moglie, cosa potrebbe fare a me?

Le settimane successive sono state un continuo di suppliche da parte sua e rifiuti da parte mia.

Poi, due settimane fa, mi ha detto di aver chiesto il divorzio, perché non voleva perdere quello che avevamo costruito. Quelle parole mi hanno colpita. Le sue insistenze stavano iniziando a logorarmi.

La settimana scorsa ho scoperto di essere incinta. Poco dopo, sua moglie mi ha chiamata chiedendomi un incontro. Ero molto titubante, ma mi ha fatto una proposta a cui non ho saputo dire di no, così ho accettato di prendere un caffè con lei.

Durante quell’incontro mi ha detto di non fidarmi di lui.

Secondo lei, si è sempre comportato come se lei fosse “la donna migliore del mondo”, ma ha colto ogni occasione possibile per tradirla. Ho preso seriamente il suo avvertimento, ma non è stata l’unica cosa che mi ha detto. Mi ha anche chiesto se sarei stata disposta a far conoscere il mio bambino ai suoi figli.

Mi ha spiegato che, poiché il bambino porta il sangue del loro padre, i suoi figli avevano il diritto di conoscerlo e far parte della sua vita.

Non ho idea di come abbia scoperto della mia gravidanza, ma a questo punto stanno succedendo così tante cose che non riesco nemmeno a farmi troppe domande.

Ora ho bisogno di un consiglio.

Cosa dovrei fare con il padre del mio bambino?

Dovrei permettere ai suoi figli di conoscere il mio?

È una buona idea coinvolgere la sua ex famiglia nella vita di mio figlio?