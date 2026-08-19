I 5 segni zodiacali più inclini al tradimento: la classifica che sorprende





Fedeltà e segni zodiacali: una curiosa analisi delle iscrizioni a una piattaforma per incontri extraconiugali ha individuato cinque segni che spiccano sugli altri.





Può davvero il segno zodiacale dire qualcosa sulla nostra propensione a tradire? Naturalmente l’astrologia non può stabilire se una persona sarà fedele oppure no, ma una curiosa analisi realizzata alcuni anni fa ha provato a individuare quali segni fossero maggiormente rappresentati tra le persone interessate alle relazioni extraconiugali.

I dati provenivano da Ashley Madison, piattaforma conosciuta proprio per mettere in contatto persone alla ricerca di relazioni al di fuori della coppia.

Il team del sito aveva analizzato i compleanni degli iscritti provenienti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia, confrontandoli con i rispettivi segni zodiacali.

Il risultato? Cinque segni erano particolarmente presenti.

E la prima posizione potrebbe sorprendere, perché appartiene proprio a un segno tradizionalmente associato a stabilità e affidabilità.

1. Capricorno: la sorpresa al primo posto

Al vertice della classifica troviamo il Capricorno, nato indicativamente tra il 22 dicembre e il 19 gennaio.

È probabilmente il risultato più inaspettato.

Nell’astrologia tradizionale, infatti, il Capricorno viene descritto come una persona concreta, ambiziosa, responsabile e particolarmente interessata alla stabilità.

Quando costruisce una relazione importante tende a ricercare sicurezza e continuità. Almeno sulla carta, quindi, non sembrerebbe il candidato ideale per conquistare il primo posto di una classifica dedicata all’infedeltà.

E invece i dati analizzati dalla piattaforma raccontavano qualcosa di differente.

Il Capricorno risultava il segno maggiormente rappresentato tra gli utenti presi in considerazione. Non solo: secondo l’analisi, gli appartenenti a questo segno erano anche particolarmente attivi nelle interazioni con gli altri membri.

Come interpretare questo risultato?

Dal punto di vista astrologico, una possibile spiegazione potrebbe trovarsi proprio nel bisogno di avere obiettivi e stimoli. Quando la quotidianità diventa eccessivamente prevedibile, alcuni Capricorno potrebbero iniziare a cercare qualcosa di nuovo.

Naturalmente si tratta solamente di un’interpretazione astrologica e non significa affatto che chi nasce sotto questo segno sia destinato a essere infedele.

2. Acquario: la libertà prima di tutto

Al secondo posto troviamo l’Acquario, il segno generalmente associato ai nati tra il 20 gennaio e il 18 febbraio.

In questo caso il risultato potrebbe apparire meno sorprendente agli appassionati di astrologia.

L’Acquario viene infatti descritto come uno degli spiriti più indipendenti dello zodiaco.

Ama sentirsi libero, difficilmente accetta imposizioni e tende a proteggere con grande attenzione i propri spazi personali.

Anche quando è profondamente coinvolto sentimentalmente, potrebbe non sopportare una relazione eccessivamente possessiva.

Questo non significa necessariamente essere infedeli. Una persona indipendente può naturalmente costruire una relazione stabile e duratura.

Secondo la lettura astrologica, però, se l’Acquario comincia a percepire il rapporto come una gabbia potrebbe sentire maggiormente il bisogno di cercare nuovi stimoli.

Ed è forse per questo che la sua presenza nelle iscrizioni analizzate dalla piattaforma risultava particolarmente elevata.

3. Pesci: quando la fantasia prende il sopravvento

Sul terzo gradino del podio troviamo i Pesci, segno dei nati indicativamente tra il 19 febbraio e il 20 marzo.

I Pesci vengono spesso descritti come i grandi romantici dello zodiaco.

Sensibili, emotivi e dotati di una grande immaginazione, possono idealizzare fortemente l’amore e le persone che incontrano.

Ed è proprio questa caratteristica che, almeno secondo alcune interpretazioni astrologiche, potrebbe trasformarsi in un punto debole.

Quando la realtà sentimentale non corrisponde più alla relazione immaginata, il desiderio di vivere emozioni intense potrebbe diventare molto forte.

Un incontro segreto, una persona misteriosa o una nuova infatuazione possono allora assumere le caratteristiche di quella storia perfetta che esisteva soltanto nella loro fantasia.

È importante ricordare ancora una volta che stiamo parlando di caratteristiche tradizionalmente attribuite ai segni zodiacali, non di comportamenti inevitabili.

Essere Pesci non significa assolutamente essere infedeli.

4. Toro: il risultato che nessuno si aspetterebbe

Se il Capricorno al primo posto sorprende, trovare il Toro in quarta posizione potrebbe stupire ancora di più.

Il Toro, associato generalmente ai nati tra il 20 aprile e il 20 maggio, è infatti considerato uno dei segni maggiormente legati alla stabilità.

Ama le proprie abitudini, ricerca sicurezza e attribuisce grande importanza alla fiducia.

In amore può diventare estremamente protettivo e desidera normalmente poter contare completamente sulla persona che ha accanto.

Proprio per questo la sua presenza tra i cinque segni maggiormente rappresentati sulla piattaforma appare particolarmente curiosa.

C’è però un’altra caratteristica tradizionalmente associata al Toro: il forte legame con i piaceri della vita.

È un segno governato da Venere e, secondo l’astrologia, tende ad attribuire molta importanza alla sensualità, all’attrazione e al contatto fisico.

Se una relazione perde completamente questa componente, la tentazione di cercarla altrove potrebbe aumentare.

Ma anche in questo caso non esiste alcuna regola universale: molti Toro considerano proprio la fedeltà uno dei pilastri fondamentali della coppia.

5. Cancro: il cuore potrebbe giocare brutti scherzi

A chiudere la Top 5 troviamo il Cancro, segno associato ai nati tra il 21 giugno e il 22 luglio.

A prima vista potrebbe sembrare un’altra presenza sorprendente.

Il Cancro viene infatti considerato uno dei segni più legati alla famiglia, alla casa e alla sicurezza emotiva.

Quando ama può investire moltissimo nella relazione e ha generalmente bisogno di sentirsi apprezzato e protetto.

Proprio questa enorme necessità di connessione emotiva potrebbe però rappresentare, secondo l’interpretazione astrologica, anche una vulnerabilità.

Se una persona del Cancro comincia a sentirsi ignorata, trascurata o emotivamente distante dal partner, potrebbe diventare particolarmente sensibile alle attenzioni provenienti dall’esterno.

E quando incontra qualcuno capace di farla sentire nuovamente importante, potrebbe nascere un legame molto intenso.

Nei dati analizzati dalla piattaforma, inoltre, il Cancro non compariva soltanto tra i cinque segni più presenti: risultava anche tra quelli particolarmente propensi a creare connessioni con altri utenti.

Ma il segno zodiacale può davvero prevedere un tradimento?

La risposta è semplice: no.

Questa classifica nasce dai dati degli utenti di una specifica piattaforma e non dimostra che Capricorno, Acquario, Pesci, Toro e Cancro abbiano biologicamente o psicologicamente una maggiore predisposizione all’infedeltà.

Il campione, inoltre, non rappresenta necessariamente l’intera popolazione.

Il comportamento all’interno di una relazione dipende da personalità, valori, esperienze, qualità del rapporto, circostanze individuali e moltissimi altri elementi.

L’astrologia può rendere questa classifica una curiosità divertente sulla quale discutere, ma non dovrebbe diventare uno strumento per giudicare il proprio partner.

Una cosa, però, rende particolarmente interessante il risultato: alcuni dei segni che nell’immaginario astrologico vengono considerati più stabili e fedeli, come Capricorno e Toro, finiscono proprio nelle primissime posizioni.

Forse è questa la vera sorpresa della classifica.

E adesso controlla il segno del tuo partner: è presente nella Top 5 oppure può tirare un sospiro di sollievo?

Visualizzazioni: 22



