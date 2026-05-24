I miei genitori hanno cancellato la mia festa di laurea per non far sentire mia sorella esclusa. Ho preso le chiavi e me ne sono andata. Mesi dopo mi hanno vista al telegiornale.

I miei genitori erano seduti nelle file destinate alle famiglie. Lo sapevo perché qualcuno me lo aveva detto — un’insegnante che li aveva visti entrare. Non li avevo cercati con gli occhi. Non perché fossi arrabbiata in quel momento — ma perché quella mattina era mia, e avevo imparato che certi momenti si proteggono non guardando verso i posti in cui potrebbero essere erosi.