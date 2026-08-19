I migliori attori della storia del cinema: la classifica scelta dal pubblico





Da Anthony Hopkins a Jack Nicholson, passando per Al Pacino, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio: il pubblico ha scelto le più grandi stelle del cinema.





Stabilire chi sia il più grande attore della storia del cinema è praticamente impossibile. Generazioni diverse hanno avuto i propri miti e ogni spettatore conserva nel cuore interpretazioni capaci di segnare un’epoca. C’è però chi ha provato a trasformare questa eterna discussione in una gigantesca votazione popolare.

Ranker ha raccolto milioni di preferenze degli utenti per realizzare una classifica dedicata ai migliori attori cinematografici di sempre. Non si tratta quindi della decisione di una giuria di critici, ma di una graduatoria dinamica determinata dalle preferenze del pubblico.

Ed è proprio il risultato delle prime posizioni a riservare qualche sorpresa.

Anthony Hopkins conquista il primo posto

In cima alla classifica troviamo Anthony Hopkins, uno degli interpreti più versatili e riconoscibili della storia del cinema.

Per moltissimi spettatori il suo volto rimarrà inevitabilmente associato a Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti. Un’interpretazione inquietante e magnetica che gli permise di creare uno dei personaggi più memorabili del grande schermo.

Ma ridurre la carriera di Hopkins a quel ruolo sarebbe profondamente ingiusto. Nel corso dei decenni l’attore ha dimostrato di sapersi muovere tra generi completamente differenti, dai grandi drammi alle produzioni più commerciali.

Al secondo posto compare un’altra leggenda: Jack Nicholson.

Il suo sorriso inconfondibile e la capacità di interpretare personaggi imprevedibili hanno contribuito a renderlo un’icona. Film come Qualcuno volò sul nido del cuculo, Shining e Codice d’onore rappresentano soltanto alcuni dei momenti più importanti di una carriera straordinaria.

Sul gradino più basso del podio troviamo invece Denzel Washington, capace di conquistare il pubblico grazie a interpretazioni intense e a una presenza scenica difficilmente replicabile. Da Malcolm X a Training Day, Washington ha costruito negli anni una filmografia che gli ha permesso di entrare definitivamente nell’élite di Hollywood.

Al Pacino davanti a Robert De Niro

La quarta posizione è occupata da Al Pacino, protagonista di alcuni dei film più importanti della storia americana.

Michael Corleone nella saga de Il Padrino, Tony Montana in Scarface e Frank Serpico sono soltanto alcuni dei personaggi che hanno contribuito a costruire il mito dell’attore newyorkese. La sua capacità di alternare silenzi, esplosioni emotive e una presenza scenica potentissima lo ha reso un punto di riferimento per generazioni di interpreti.

Subito dopo arriva Robin Williams, quinto classificato. Un risultato che dimostra quanto l’attore sia ancora amato dal pubblico. Williams possedeva una caratteristica rarissima: riusciva a passare dalla comicità più travolgente a ruoli profondamente drammatici mantenendo sempre una straordinaria naturalezza.

Interpretazioni come quelle de L’attimo fuggente, Will Hunting – Genio ribelle e Mrs. Doubtfire hanno lasciato un’impronta indelebile. La sua morte nel 2014 ha privato il cinema di uno dei suoi talenti più originali.

Al sesto posto troviamo Morgan Freeman, altra presenza immediatamente riconoscibile grazie alla voce, al carisma e allo stile apparentemente naturale con cui riesce a dominare la scena.

La settima posizione appartiene invece a Robert De Niro. Sorprende forse vederlo fuori dalle prime cinque posizioni, considerando l’incredibile quantità di personaggi entrati nella storia del cinema.

Da Taxi Driver a Toro scatenato, passando per Quei bravi ragazzi e Il Padrino – Parte II, De Niro ha costruito una carriera difficilmente eguagliabile, caratterizzata anche dalla lunga collaborazione artistica con Martin Scorsese.

All’ottavo posto compare Gary Oldman, considerato uno dei più grandi trasformisti del cinema moderno. Oldman ha spesso reso quasi irriconoscibile se stesso per entrare completamente nei personaggi interpretati. Una capacità premiata anche con l’Oscar per la sua interpretazione di Winston Churchill ne L’ora più buia.

Daniel Day-Lewis e Leonardo DiCaprio completano la Top 10

La nona posizione va a Daniel Day-Lewis, interprete celebre per il livello quasi maniacale di preparazione con cui ha affrontato molti dei suoi personaggi.

Il suo metodo di lavoro gli ha permesso di realizzare interpretazioni memorabili in pellicole come Il mio piede sinistro, Il petroliere, Gangs of New York e Lincoln. È inoltre uno dei pochissimi attori capaci di conquistare tre Oscar come miglior protagonista.

A chiudere le prime dieci posizioni troviamo Leonardo DiCaprio.

Partito giovanissimo e diventato una star mondiale grazie anche al fenomeno Titanic, DiCaprio è riuscito nel tempo a trasformarsi da idolo del pubblico adolescente in uno degli interpreti più rispettati della sua generazione.

Film come The Departed, Inception, The Wolf of Wall Street e Revenant – Redivivo hanno mostrato una versatilità che gli ha permesso di lavorare con alcuni dei più importanti registi contemporanei.

La classifica prosegue con altri nomi giganteschi. Christian Bale occupa l’undicesimo posto, seguito da Alan Rickman, indimenticabile interprete di Severus Piton nella saga di Harry Potter e di Hans Gruber in Die Hard.

Al tredicesimo posto compare Robert Duvall, mentre Michael Caine occupa la quattordicesima posizione.

Ed ecco una delle sorprese più evidenti: Marlon Brando è soltanto quindicesimo.

Per molti critici Brando rappresenta uno degli attori più influenti del Novecento. Le sue interpretazioni in Un tram che si chiama Desiderio, Fronte del porto e soprattutto Il Padrino hanno modificato profondamente il modo di recitare davanti alla macchina da presa.

Seguono Sean Connery al sedicesimo posto, Willem Dafoe al diciassettesimo, Tommy Lee Jones al diciottesimo e Samuel L. Jackson al diciannovesimo.

Questa graduatoria, naturalmente, non può stabilire in maniera definitiva chi sia stato il più grande interprete della storia. Il suo fascino sta proprio nel fatto che nasce dalle preferenze degli spettatori e può quindi cambiare nel tempo.

E forse la domanda più interessante rimane proprio questa: Anthony Hopkins merita davvero il primo posto oppure avreste messo davanti Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson o Marlon Brando?

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