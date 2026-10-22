Milano, il ragazzo col passamontagna: ha 11 anni e appare nei video dei saccheggi





I video mostrano un minore con passamontagna nelle scene di guerriglia urbana a Milano; fonti locali parlano di furti per rivendita e di una ragazzo che vive in Barona.





«È andato lì per fare casino e diventare ricco, la roba che ha preso si rivende facile» (compagni). Un bambino di 11 anni, ripreso con passamontagna e abiti scuri durante gli scontri a Milano, è stato identificato come protagonista di alcuni dei video diventati virali nei giorni della guerriglia urbana.

I video mostrano: Chi è il ragazzo nelle immagini

Le immagini mostrano un minore con il volto coperto mentre esce da un negozio in via Dante con indosso abiti e cinture appena sottratte e successivamente durante l’assalto a un supermercato Carrefour, quando tenta di infrangere una vetrina. In altre sequenze viene ripreso vicino a un cestino in fiamme. Secondo il racconto raccolto dagli autori dell’articolo originale, si tratta di un bambino di 11 anni di origine magrebina residente nel quartiere della Barona a Milano, dove frequenta la scuola media.

Le dinamiche ricostruite

Fonti citate nel dossier riportano che il minore non era a conoscenza delle ragioni della manifestazione contro il caro vita e che non ha partecipato per motivi politici o civili. Compagni di scuola hanno descritto il suo comportamento come orientato a lucrare dalla rivendita degli oggetti sottratti, fornendo la frase che apre l’articolo come testimonianza diretta della loro versione dei fatti.

Il fenomeno mediatico e i numeri citati

I video sono diventati rapidamente virali, contribuendo a far emergere il caso in un contesto più ampio di percezione pubblica degli episodi di violenza urbana. Nel testo fornito vengono inoltre richiamati dati demografici: si segnala che nel 2001 gli stranieri residenti in Italia erano un milione e trecentomila, cifra salita a cinque milioni e quattrocentomila secondo l’Istat. Questi numeri sono citati nell’articolo originale per inquadrare un discorso più generale sull’immigrazione e sulla copertura mediatica.

Contesto editoriale e richiami a inchieste

Il materiale include estratti che rimandano a un libro dell’autore di “Effetto Vannacci”, presentato come un’opera basata su dati pubblici verificabili (Istat, Inps, Ministero dell’Interno, Corte dei conti, Banca mondiale, Nazioni Unite, Fondo monetario internazionale). Nel riassunto del testo vengono elencati temi affrontati, tra cui flussi migratori, impatti sui conti pensionistici, costi della rimpatriazione e ipotesi sull’effetto dell’intelligenza artificiale sul lavoro. Il dossier riporta che il libro non contiene slogan ma si propone di confrontare cifre e fonti ufficiali.

Nell’articolo originale si sottolinea l’intento di mettere a disposizione i dati per la verifica indipendente e si annuncia la presenza di capitoli dedicati a obiezioni e a possibili controargomentazioni riguardo le misure proposte. Non sono riportate qui dichiarazioni aggiuntive o reazioni ufficiali delle autorità locali rispetto al caso del minore.

Nota sulla verifica e limiti del materiale

Le informazioni qui riprese provengono esclusivamente dal dossier fornito, che raccoglie estratti dell’articolo pubblicato su DC News e parti tratte dal Corriere della Sera. Le sequenze video menzionate sono descritte nel testo originario; non è stata fornita la trascrizione integrale dei filmati né documentazione giudiziaria o dichiarazioni ufficiali di forze dell’ordine o di servizi sociali relative all’identificazione e al seguito del caso. Pertanto alcune ricostruzioni rinviano alle testimonianze raccolte dalla cronaca e alla visibilità dei video virali, e richiedono la consultazione diretta delle fonti video o dei verbali ufficiali per conferme ulteriori.

Non sono stati inseriti giudizi che trasformino ipotesi o accuse in fatti accertati: le affermazioni sui motivi della presenza del minore alla manifestazione e sulla finalità di rivendere la merce provengono da compagni e vengono riportate come loro dichiarazioni. Non sono state aggiunte informazioni o reazioni pubbliche che non compaiono nel materiale fornito.

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