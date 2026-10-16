Il cancello, il vetro e la terza chiave — Il finale drammatico





Una storia, tre finali alternativi. Questa è una delle tre versioni possibili. Scopri le altre due.

Una storia con tre finali alternativi. Racconto di fantasia.





Il finale drammatico

Finale 1

Ho tirato fuori la chiavetta dalla tasca interna della giacca e l’ho messa nella mano di Rinaldi senza guardare nessuno. Il gesto è stato piccolo, ma nel cortile ha fatto più rumore della spranga. Mio fratello ha capito prima degli altri e gli si è irrigidito il viso. Nora ha portato subito una mano alla bocca. Mia madre, invece, ha lasciato andare un no quasi muto, come se le fosse caduto qualcosa dalle dita.

Rinaldi ha collegato la chiavetta al tablet. Il cortile è rimasto in attesa del suono. Prima la mia voce, calma, che chiede a Clara di bloccare i dati del mezzo. Poi quella di Mirko, che pretende le chiavi. Poi ancora mia madre, netta, che sussurra: «Dite che è stato un urto. L’assicurazione non farà domande.» Infine Nora, con il tono troppo pulito di chi sa già dove mentire: «Cancella i messaggi. Se no ci affondano tutti.»

Mirko ha voltato la testa verso di me come se non mi avesse mai visto. «Hai fatto ascoltare questo a uno sbirro?»

«Ho fatto ascoltare la verità.»

Lui ha provato a reagire afferrandomi per il braccio, ma Rinaldi era già tra noi. Un secondo agente è arrivato dal cancello, attirato dalla segnalazione che avevo fatto in precedenza. Mia madre si è messa in mezzo per istinto, poi ha smesso di difendere Mirko nel momento esatto in cui ha capito che anche il suo consiglio sull’assicurazione era registrato. Il colore le è scivolato dal viso.

Il vicino Dario, che da anni aggiustava carrozzerie nel box dietro casa, ha alzato il telefono. «Ho ripreso tutto,» ha detto. «Dal momento in cui ha preso la spranga al colpo sul vetro.»

Nora ha lasciato cadere il telefono sull’erba. «Io non volevo che finisse così.»

Rinaldi le ha chiesto di consegnarlo. Lei lo ha fatto, e con quel gesto è crollata l’unica maschera che le restava. Mirko, invece, ha scelto il ruolo che conosceva meglio: la rabbia. Ha cominciato a parlare di provocazione, di famiglia umiliata, di una macchina troppo costosa per uno come me. Ma ogni parola si incastrava contro l’audio, contro i file, contro i vicini, contro il modulo che aveva già caricato tutto nel cloud.

Quando gli hanno messo le manette, lui ha lottato solo un istante. Non contro la legge, ma contro l’idea di essere visto per quello che era davvero. Mia madre restava ferma, le mani chiuse sulla cartellina di papà come se potesse usarla per tornare indietro. Non ci riuscì. Rinaldi le fece una domanda secca, e la sua risposta esitante bastò a far cadere anche l’ultimo tentativo di copertura.

Quel pomeriggio, nel cortile, la famiglia non si spezzò con un urlo. Si spezzò quando nessuno ebbe più il coraggio di chiedermi di mentire. E io, mentre la station wagon veniva sigillata per le prove, capii che la sola porta rimasta aperta era quella da cui sarei uscito io.

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