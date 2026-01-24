Il caso degli assorbenti spariti: risolto nel modo più inaspettato

Per mesi ho davvero pensato di impazzire.

Ogni volta che mi arrivava il ciclo, aprivo il cassetto del bagno e trovavo metà degli assorbenti spariti. Non tutti — solo abbastanza da farmi dubitare di me stessa. Ne avevo usati di più il mese scorso? Avevo dimenticato di comprare una nuova confezione? Ero forse sonnambula?





Una volta arrivai persino ad accusare mia sorella quando venne da me per il fine settimana. La presi in giro, ma anche un po’ sul serio, chiedendole se ne avesse “preso in prestito qualcuno”. Mi guardò come se mi fossero cresciute due teste e rispose:

“Perché mai dovrei farlo? Ho i miei!”

Fine della faccenda.

Passarono settimane e il mistero continuava a tormentarmi. In un momento di esasperazione avevo persino controllato tutto l’appartamento alla ricerca di… non so, un procione con problemi mestruali? Era così ridicolo che quasi mi faceva ridere.

Poi, però, ieri è successo qualcosa.

Sono tornata a casa prima dal lavoro perché hanno cancellato una riunione. Appena entrai sentii uno strano fruscio provenire dal bagno — come se qualcuno stesse spostando le cose in fretta. Poi sentii la voce del mio ragazzo, affannata e sussurrata:

“Cavolo, cavolo, cavolo…”

Naturalmente ho pensato che stesse succedendo qualcosa di grave.

Così mi sono precipitata e ho aperto la porta.

E lì c’era lui.

Il mio ragazzo. Seduto sul pavimento del bagno come un bambino sorpreso a fare qualcosa di proibito.

In mano teneva uno dei miei assorbenti — aperto con cura, lato adesivo verso l’alto — e lo stava premendo con forza sotto l’ascella.

Rimanemmo immobili. Sembrava che il mondo si fosse fermato per almeno dieci secondi.

Riuscii a balbettare:

“Che… cosa stai facendo?”

Lui mi guardò, sbatté le palpebre e sospirò come se stesse per svelare un segreto degno di un Nobel. Poi disse, con la massima serietà:

“Sono perfetti per assorbire il sudore in palestra.”

Rimasi a fissarlo. Il mio cervello era in buffering.

Allora si lanciò in tutta una spiegazione: di come la parte adesiva li tenga fermi all’interno della maglietta; di come assorbano il sudore meglio di qualsiasi altra cosa avesse provato; di come non volesse “sprecarli”, quindi ne prendeva solo uno o due alla volta. Come se stesse tenendo una conferenza TED sull’innovazione nei prodotti mestruali.

Insomma… mistero risolto.

Il mio ragazzo ha usato i miei assorbenti come salviette per il sudore delle ascelle.

Ancora non so se ne sono orripilata, impressionata… o se dovrei iniziare a farmi rimborsare i “consumabili”.