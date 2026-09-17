Il film di Bruce Willis che ha definito “relatable”—e quello di cui si è pentito di aver fatto





“Non c’era nessuno nel film per cui potessi fare il tifo.”





Bruce Willis ha recitato in diversi dei film più epici del mondo.

Forse conosci il suo nome perché sei un fan dei film d’azione come Die Hard (è un film di Natale?), Il quinto elemento o Armageddon. Oppure magari hai incontrato Willis in altri classici, come Pulp Fiction, Il sesto senso o La morte ti fa bella.

Se sei stato abbastanza fortunato da essere in giro negli anni ’80, potresti ricordarlo in Moonlighting, la serie trasmessa su ABC dal 1985 al 1989, dove interpretava il brillante detective privato David Addison Jr.

Indipendentemente da quale dei suoi capolavori hai visto per primo, o quale sia il tuo preferito, Willis ha alcune opinioni personali.

Mettiamo in luce la sua filmografia per scoprire quali progetti Willis ha trovato “relatable” e quali ha poi rimpianto di aver preso parte.

QUELLO CHE HA DEFINITO RELATABLE

Molti potrebbero sostenere che il film più leggendario di Willis sia Die Hard. Alcuni di quei fan potrebbero anche dibattere se sia un film di Natale, una discussione che continua fino ad oggi. Ciò che è molto chiaro è che Willis ha davvero apprezzato girare Die Hard e lo ha lodato per essere relatable per il pubblico.

Dopo l’uscita del film nel 1988, ha detto a Today che non era preoccupato per i confronti con i classici del grande schermo con protagonisti Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone, perché Die Hard era diverso.

“Penso che ciò che rende il nostro film diverso sia che è anche un’avventura. E inoltre parla di persone, che penso, il pubblico possa relazionarsi. Questi non sono personaggi più grandi della vita. Questi sono, per la maggior parte, persone ordinarie.”

Die Hard è diventato un franchise con cinque capitoli, che si è protratto fino al 2013, con il terzo, Die Hard with a Vengeance, che ha avuto il maggiore incasso. Tuttavia, il maggiore successo al botteghino di Willis è arrivato negli anni ’90 con Il sesto senso.

QUELLO DI CUI SI È PENTITO DI AVER FATTO

Dai punti luminosi e dai successi al botteghino ai rimpianti.

Secondo Slash Film, Willis raramente ha criticato i film in cui ha lavorato, ma uno che ha ritenuto completamente malcastato e privo di qualcosa nella trama è stato Il falò delle vanità. I suoi colleghi attori (Robin Williams, Tom Hanks e Morgan Freeman) ricordano tutti il film come il loro meno preferito. Willis ha individuato quello che credeva fosse il problema.

“Ero malcastato. So che anche Tom Hanks pensa di esserlo. Il film era basato su un grande libro. Ma un problema con la storia, quando è arrivata al film, era che non c’era nessuno per cui potessi fare il tifo. Nei film di maggior successo, c’è sempre qualcuno da sostenere.”

Sebbene ammetta di non essere stato il suo più grande fan, Willis ha anche contestato l’opinione dei media sul progetto, criticando i critici per aver puntato il dito senza avere alcuna esperienza rilevante a supporto delle loro opinioni.

“Il media critico non voleva vedere un film che rappresentasse il mondo letterario sotto una luce negativa. Nelle recensioni, stavano ricastando il film. Dicevano: ‘Se stessimo facendo questo film, casteremmo William Hurt invece di Tom Hanks,’ o qualsiasi altra cosa. Bene, se stai facendo il film, allora potrebbe significare che hai qualche fottuta abilità e sai come raccontare una storia invece di scrivere di ciò che stanno cercando di fare gli altri.”

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