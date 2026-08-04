 Il mio fidanzato mi obbligava a due docce al giorno: la verità era sua madre.





Le mani mi tremavano così tanto che il diario di Eleanor quasi mi cadde nel lavandino.





Ogni tassello del mosaico stava andando al suo posto, componendo un’immagine di pura follia.

Jacob non era l’uomo dei miei sogni.

Era il complice di un mostro.

Rimasi immobile dietro la porta del bagno, ascoltando i loro passi allontanarsi verso la cucina.

Sapevo che dovevo andarmene, ma le gambe sembravano fatte di piombo.

Guardai di nuovo la foto di Vanessa.

I suoi occhi erano spenti, privi di speranza.

Era stata letteralmente scorticata viva da quella follia della “purity”.

“Sonia? Sei lì dentro da un po’. Tutto bene?”

La voce di Jacob fuori dalla porta mi fece sobbalzare.

Era tornato quel tono dolce, premuroso, che ora mi appariva per quello che era: veleno zuccherato.

“Sì… arrivo subito,” risposi, cercando di rendere la voce ferma.

Misi il diario sotto il vestito, premendolo contro la pelle che Jacob diceva essere sporca.

Uscii dal bagno e lo trovai lì, nel corridoio stretto.

Mi guardò con quella sua solita espressione inquisitoria, fiutando l’aria come un predatore.

“Ti senti più… fresca?” chiese, allungando una mano per accarezzarmi la guancia.

Mi ritrassi prima che potesse toccarmi.

“Jacob, dobbiamo andare. Non mi sento bene.”

In quel momento, Eleanor apparve dietro di lui.

Teneva in mano un vassoio con tre tazze di tè fumante.

“Ma cara, non abbiamo nemmeno iniziato la cena. Ho preparato un infuso speciale. Aiuta a espellere le tossine dal sangue. Jacob sa quanto sia importante.”

Sapevo cosa c’era in quel tè.

C’erano le pillole grigie.

C’era la stessa sostanza che aveva ridotto Vanessa in cenere.

“No, grazie,” dissi, dirigendomi verso l’ingresso.

Jacob mi bloccò il passaggio, afferrandomi il braccio con una forza che non gli avevo mai visto usare.

“Sonia, non essere scortese con mia madre. Bevi il tè. È per il tuo bene. Lo sai che hai ancora quell’odore addosso. Se non ti purifichi, non potremo mai sposarci.”

La sua voce era calma, ma i suoi occhi erano spalancati, vitrei.

Capii che Jacob non era solo una vittima del condizionamento di sua madre.

Era diventato lui stesso la malattia.

“Lasciami andare, Jacob,” ringhiai, cercando di liberarmi.

“Bevi il tè, Sonia,” ripeté Eleanor, avvicinandosi col vassoio. “Sii una brava ragazza. Non vorrai che Jacob debba… punirti come ha fatto con l’altra, vero?”

In quel momento, l’istinto di sopravvivenza prese il sopravvento.

Vidi un pesante vaso di ceramica su un tavolino accanto alla porta.

Lo afferrai e lo scaraventai a terra con tutta la mia forza.

Il rumore dello schianto li colse di sorpresa.

Nello sconcerto generale, spinsi Jacob e mi fiondai verso la porta d’ingresso.

Uscii nella notte, correndo verso l’auto, ma mi resi conto che le chiavi le aveva lui.

Iniziai a correre lungo il viale sterrato, il cuore che mi esplodeva nel petto.

Sentivo le urla di Jacob dietro di me.

“Sonia! Torna qui! Non sei pulita! Devi finire il trattamento!”

Raggiunsi la strada principale proprio mentre i fari di un camion illuminavano l’asfalto.

Sbracciai come una pazza finché il conducente non inchiodò.

“Mi aiuti! Per favore! Mi porti via di qui!”

L’uomo mi fece salire, vedendo il mio stato di terrore.

Mentre il camion si allontanava, vidi la figura di Jacob stagliarsi contro i cancelli della villa.

Era immobile, una sagoma scura circondata dalla foresta, che mi guardava svanire.

Andai dritta alla polizia.

Consegnai il diario e la scatola di pillole che ero riuscita a trafugare dal mobiletto (le avevo infilate in tasca prima di uscire, in un riflesso che non ricordavo nemmeno).

Quello che scoprirono gli inquirenti fu molto peggio di quanto avessi immaginato.

Eleanor era stata un’infermiera radiata dall’albo trent’anni prima per aver praticato esperimenti non autorizzati sui pazienti.

Credeva che le malattie fossero causate dalla “sporcizia morale” e aveva cresciuto Jacob in un isolamento psicologico totale, convincendolo che il mondo esterno fosse una cloaca infetta.

Vanessa, la ragazza della foto, non era solo la sua ex.

Era stata tenuta prigioniera in quella villa per due anni.

Le indagini nel giardino della proprietà portarono al ritrovamento di resti umani.

Vanessa non era “andata via”.

Era morta per insufficienza renale causata dagli integratori tossici che Eleanor le somministrava, ed era stata sepolta sotto il roseto che Eleanor curava con tanta dedizione.

Il processo fu una tempesta mediatica.

Eleanor fu condannata all’ergastolo.

Jacob fu dichiarato parzialmente incapace di intendere e volere a causa del condizionamento subito, ma fu comunque condannato a quindici anni in una struttura psichiatrica giudiziaria.

Durante l’ultima udienza, Jacob mi guardò dal banco degli imputati.

Non c’era odio nei suoi occhi.

C’era solo una profonda, infinita confusione.

“Sonia,” sussurrò quando gli passarono accanto. “Puzzi ancora.”

Oggi, a distanza di due anni, la mia pelle è guarita dalle irritazioni.

Ma le cicatrici interne sono ancora lì.

Faccio ancora fatica a entrare in una doccia senza sentirmi soffocare.

Uso solo saponi naturali, ma a volte, nel cuore della notte, mi sveglio con la sensazione che qualcuno stia fiutando l’aria accanto al mio collo.

Ho cambiato città, ho cambiato nome.

Ma ho imparato una lezione che non dimenticherò mai.

L’amore non dovrebbe mai avere l’odore della candeggina.

L’amore non dovrebbe mai chiederti di cancellare chi sei per essere “abbastanza”.

E se qualcuno ti dice che non sei abbastanza pulita per lui, non correre in bagno.

Corri verso la porta più vicina e non voltarti indietro.

Mai più.

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