Il mio parassita di fidanzato mi umiliò al ristorante. Quella notte distrussi il suo futuro.





Come ho distrutto il mio parassita di fidanzato in una notte

Mi chiamo Sarah Mitchell e per tre anni ho creduto di essere innamorata. In realtà, ero solo una banca con le gambe. Quella sera al Le Petit Château, mentre i suoi amici ridevano di me e l’acqua fredda mi colava sul vestito di seta, qualcosa si è rotto dentro di me. Non il cuore. Quello si era già rotto molto tempo prima, a pezzetti, in tutte quelle notti in cui aspettavo che tornasse a casa mentre lui era chissà dove con i miei soldi. Quella sera si è rotto l’inganno. La menzogna che mi raccontavo da tre anni: che lui mi amasse, che avesse bisogno di me, che senza di me non sarebbe riuscito a farcela. La verità era molto più semplice. Lui non aveva bisogno di me. Aveva bisogno dei miei soldi. E io, come una stupida, glieli avevo dati.





L’ufficio di Denise Harper era al settimo piano di un grattacielo nel centro di Portland. Ci arrivai alle 7:30 del mattino successivo, con una valigetta piena di documenti e gli occhi rossi di pianto. Denise mi aspettava con due tazze di caffè e un’espressione che non le avevo mai visto prima. Determinazione. “Hai portato tutto?” Mi sedetti. Aprii la valigetta. Tre anni di estratti conto. Tre anni di ricevute. Tre anni di messaggi. Foto. Video. Testimonianze di ex colleghi che avevano visto Randy spacciarsi per un imprenditore di successo mentre viveva grazie a me. Denise sfogliò tutto in silenzio. Poi alzò lo sguardo. “Sarah, questo non è solo un ragazzo parassita. Questo è un truffatore a tutti gli effetti. Possiamo fare molto più che lasciarlo”.

“Cosa intendi?” Denise sorrise. Non un sorriso felice. Un sorriso cattivo. Quello degli avvocati che sanno di avere il coltello dalla parte del manico. “Intendo che possiamo denunciarlo per frode. Per appropriazione indebita. Per falsa rappresentazione. E possiamo anche chiedere i danni. Tutto quello che ti ha preso, più gli interessi, più una cifra per il disagio emotivo”. Rimasi senza parole. Non sapevo che fosse possibile. Pensavo che l’unica opzione fosse andarmene e basta. Invece potevo fargli pagare ogni singolo centesimo. Potevo fargli male come lui aveva fatto male a me. “Fallo”, dissi. Denise annuì. Cominciammo subito.

Nei giorni successivi, mentre Randy continuava a vivere nel mio appartamento e a usare la mia macchina, io costruivo la mia vendetta. Ogni giorno, mentre lui dormiva fino a mezzogiorno, io ero già in ufficio con Denise. Ogni notte, mentre lui usciva con i suoi amici con i miei soldi, io organizzavo le prove. Chiamai testimoni. Ex datori di lavoro che avevano licenziato Randy per fannullaggine. Ex coinquilini che mi avevano messo in guardia su di lui. Persino una sua ex ragazza, che mi raccontò la stessa identica storia: tre anni insieme, tre anni a mantenerlo, poi lei era scappata senza voltarsi indietro. Lei non aveva fatto denuncia. Io sì.

Il giorno della svolta fu un martedì. Randy era uscito per andare al “lavoro” – in realtà andava al bar con i suoi amici – e io avevo il pomeriggio libero. Chiamai un fabbro. Cambiai tutte le serrature del mio appartamento. Poi, con l’aiuto di due amici, misi tutte le sue cose in sacchi della spazzatura e le lasciai fuori dalla porta. Quando tornò, alle 11 di sera, trovò le chiavi che non funzionavano più, i suoi vestiti per terra, e me dall’altra parte della porta con un citofono in mano. “Sarah, cosa cazzo stai facendo?” La sua voce era arrabbiata, ma anche confusa. Non si era mai visto rifiutare nulla. “Sto chiudendo la banca”, risposi. “E domani mattina ti arriverà la denuncia. Preparati”.

Imprecò. Urlò. Minacciò di chiamare la polizia. Io chiamai davvero la polizia. Due agenti arrivarono in dieci minuti. Spiegai la situazione. Mostrai i documenti che dimostravano che l’appartamento era mio, che l’auto era mia, che tutto quello che aveva addosso in quel momento – i vestiti, le scarpe, persino il telefono – era stato comprato da me. Randy diventò bianco. “Non puoi farmi questo”. “L’ho già fatto”. Gli agenti lo invitarono ad andarsene. Lui prese i suoi sacchi della spazzatura e se ne andò, lanciandomi un’ultima occhiata piena di odio. Ma l’odio non mi spaventava più. Ero sopravvissuta a tre anni di lui. Potevo sopravvivere a qualsiasi cosa.

La settimana successiva, la denuncia fu depositata. Randy fu convocato in tribunale. Non si presentò. Né la volta dopo. Né quella dopo ancora. Alla quarta convocazione, il giudice emise un mandato di arresto. Lo trovarono tre giorni dopo, nascosto a casa di uno dei suoi amici, senza soldi, senza auto, senza niente. L’udienza fu breve. Denise aveva portato prove schiaccianti. Randy non aveva nemmeno provato a difendersi. Il giudice lo condannò a risarcirmi ogni centesimo che mi aveva preso: quasi settantaduemila dollari, più interessi, più spese legali, più una cifra per danni morali. In totale, quasi centomila dollari.

Randy non aveva un centesimo. Naturalmente. Non aveva mai lavorato veramente in tre anni. Così il giudice dispose il pignoramento dei suoi futuri stipendi per i prossimi dieci anni. Randy dovette trovarsi un lavoro vero. Un lavoro duro. Un lavoro che odiava. E ogni mese, per dieci anni, una parte del suo stipendio sarebbe arrivata a me. Non avevo bisogno di quei soldi. Avevo già ricostruito la mia vita. Ma sapere che ogni mese lui avrebbe dovuto pensare a me, avrebbe dovuto firmare un assegno per me, avrebbe dovuto ricordarsi di ogni singola cattiva azione che aveva fatto, quella era la vera vendetta.

Oggi, a distanza di due anni, vivo in un nuovo appartamento, ho un nuovo lavoro, e sono felice. Randy non si è più fatto vedere. Qualche volta, però, ricevo una notifica dalla banca. Un bonifico. Il suo. Sempre puntuale. Perché se non lo fosse, tornerebbe in carcere. Sorrido. Poi spengo il telefono e torno a vivere la mia vita. Una vita senza parassiti. Senza bugie. Senza qualcuno che ride di me mentre io pago il suo champagne. La sera al Le Petit Château è stata la peggiore della mia vita. Ma mi ha salvata. Mi ha aperto gli occhi. Mi ha insegnato che a volte l’umiliazione più profonda è il regalo più grande, perché ti sveglia. E una volta che sei sveglia, non torni mai più a dormire.

Fine.

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