IL NUOVO COLLEGA CI HA CHIESTO SE DOVEVA TRADIRE SUA MOGLIE DURANTE IL PRANZO DI BENVENUT





Pensavo che il disagio di quel pranzo fosse l’apice della stranezza, ma Clarence era solo all’inizio di un percorso disastroso che avrebbe logorato i miei nervi per i successivi cinque anni. Quando tornammo in ufficio, informai immediatamente Sienna, il nostro capo, che era in congedo medico ma rispondeva alle urgenze, raccontandole quanto fossimo rimasti inorriditi da quell’oversharing brutale. Lei rimase scioccata, promise che avrebbe tenuto d’occhio la situazione non appena fosse rientrata, ma purtroppo le dinamiche aziendali e l’arrivo imminente della pandemia bloccarono ogni possibile azione correttiva immediata. Clarence non solo era un invasore di spazi emotivi altrui, ma iniziò presto a dimostrarsi un completo incompetente nel suo lavoro pratico, nonostante un curriculum che lo dipingeva come un luminare del settore.

Sosteneva di essere un esperto mondiale di sistemi di filtraggio industriale, diceva di aver insegnato corsi universitari e di possedere certificazioni speciali che nessun altro nel team aveva mai conseguito in carriera. La realtà, però, emergeva prepotentemente durante le chiamate con i clienti, dove Clarence balbettava concetti basilari o, peggio ancora, forniva informazioni tecniche completamente errate che noi dovevamo poi correggere segretamente. Non rispondeva mai alle e-mail, ignorava i clienti che non considerava abbastanza ricchi e spesso non sapeva nemmeno che avevamo ricevuto ordini importanti su cui lui era in copia conoscenza. Era frustrante vedere quest’uomo inciampare in errori da principiante mentre percepiva uno stipendio da dirigente senior, protetto da una burocrazia aziendale che sembrava incapace di ammettere il fallimento del processo di selezione.





C’era qualcosa di viscido nel modo in cui gestiva le critiche, si inventava scuse sul momento durante le riunioni di vendita, cercando di arrampicarsi sugli specchi davanti a tutto il gruppo riunito. Sienna sembrava avere le mani legate dai vertici dell’azienda, che non volevano ammettere di aver sbagliato l’ennesima assunzione per quel ruolo geograficamente isolato e difficile da monitorare costantemente. Per cinque lunghi anni abbiamo raddoppiato il nostro carico di lavoro per coprire le sue lacune, per scusarci con i clienti che lasciava in sospeso e per rimediare ai danni tecnici che causava. Mi chiedevo spesso se fosse rimasto con sua moglie o se avesse seguito il suo istinto di tradimento, ma dopo quel pranzo fatidico non osò più affrontare l’argomento con noi. Ma la verità sulla sua permanenza forzata in azienda nascondeva un segreto molto più grande, legato direttamente a una ristrutturazione che nessuno di noi aveva previsto.

Il giorno in cui Clarence è stato finalmente licenziato, alla fine di marzo di quest’anno, l’aria in ufficio sembrava improvvisamente più leggera, come se un peso invisibile fosse stato sollevato dalle nostre spalle dopo un lustro di sopportazione forzata. Eravamo tutti riuniti in una chiamata generale quando è stato dato l’annuncio della sua uscita immediata a causa di una “ristrutturazione della rete di vendita” che eliminava la sua specifica posizione territoriale. Non c’erano stati saluti commossi, nessuna torta d’addio nel break room e nessun messaggio di ringraziamento sul canale Slack del team, solo un freddo silenzio che indicava quanto il suo legame con noi fosse ormai ridotto a un vuoto formale. Restai a fissare lo schermo spento del mio computer per qualche minuto, ripensando a quel pranzo di cinque anni prima e a come la sua incompetenza fosse stata molto più tossica del suo desiderio di tradire la moglie.

Avevamo scoperto, parlando tra colleghi dopo la sua uscita, che Clarence non aveva mai insegnato in nessuna università e che le sue famose certificazioni tecniche erano poco più che pezzi di carta ottenuti in corsi online di dubbia validità. Aveva costruito un’intera identità professionale basata sulla menzogna, approfittando del fatto che nessuno avesse controllato a fondo le sue referenze durante il caos delle selezioni accelerate per quel ruolo vacante. Durante le riunioni mensili, lo avevamo visto inventare dati di vendita, millantare contatti con aziende che non aveva mai visitato e porre domande così basilari da farci dubitare della sua sanità mentale professionale. Una volta, durante una presentazione cruciale per un nuovo sistema di depurazione, chiese se i filtri avessero bisogno di acqua per funzionare, lasciando il cliente e noi in un imbarazzato silenzio lungo un’eternità.

Il motivo per cui era rimasto così a lungo, nonostante le lamentele continue del team di vendita, era un groviglio di politica aziendale e timore legale da parte della direzione generale. Sienna ci confessò, in un momento di confidenza post-licenziamento, che il grande capo sopra di lei aveva un debito di gratitudine verso un vecchio mentore di Clarence, e questo legame lo aveva reso intoccabile per anni. Le sue mani erano rimaste legate mentre noi affogavamo nel lavoro extra, costretti a fare da babysitter a un uomo di cinquant’anni che non sapeva nemmeno usare il software per le note spese in modo corretto. Solo quando l’intero reparto vendite, circa venti persone sfinite, si era coalizzato per presentare un dossier dettagliato sui suoi errori e sulle perdite economiche causate dal suo disinteresse, la leadership era stata costretta ad agire.

La sua incompetenza non era solo una questione di pigrizia; era un disprezzo attivo per il tempo degli altri e per la serietà di un mestiere che noi amavamo profondamente. Ignorava sistematicamente i clienti medio-piccoli, quelli che costruiscono la spina dorsale del nostro fatturato, solo perché non gli davano il prestigio di “chiudere l’affare del secolo” che sognava costantemente di raccontare. Ricordo ancora quando Harper dovette passare un intero fine settimana a riscrivere un contratto da tre milioni di dollari perché Clarence aveva sbagliato i calcoli delle imposte, rischiando di farci causa per frode fiscale involontaria. Lui non si era nemmeno scusato, sostenendo che fossero “dettagli burocratici di poco conto” che non competevano a un uomo della sua esperienza e del suo calibro intellettuale superiore.

A quanto pare, la sua vita privata era rimasta in quel limbo grigio di cui ci aveva parlato a pranzo; per quanto ne sapessimo, era rimasto sposato con la moglie che non amava più, probabilmente perché troppo pigro per affrontare la burocrazia di un divorzio reale. La donna vedova di cui parlava era svanita nei suoi racconti quasi subito, forse spaventata lei stessa dalla sua totale mancanza di confini e dalla sua tendenza a scaricare i propri drammi su chiunque gli capitasse a tiro. Era un uomo che viveva di proiezioni e di fantasie, incapace di affrontare la realtà sia in ufficio che tra le mura domestiche, un guscio vuoto che cercava di riempirsi con l’attenzione forzata dei suoi colleghi. Non aver più dovuto sentire la sua voce arrogante durante le chiamate mattutine è stato come guarire da un mal di testa cronico che durava da mezza decade.

Adesso il mio lavoro è cambiato, la ristrutturazione mi ha dato più responsabilità ma anche molta più autonomia, e non devo più passare metà della giornata a correggere le e-mail sgrammaticate e offensive che Clarence inviava ai nostri partner. Harper e Riley hanno festeggiato la sua uscita brindando nello stesso ristorante dove tutto era iniziato, ma questa volta abbiamo parlato di progetti futuri, di viaggi reali e di una serenità ritrovata che credevamo perduta per sempre. Non c’è soddisfazione più grande che vedere la meritocrazia farsi strada, anche se con un ritardo imperdonabile, eliminando chi usa la propria posizione per manipolare le persone e sporcare la professionalità altrui. Mi sono promessa che, d’ora in avanti, sarò la prima a segnalare chiunque tenti di trasformare un pranzo di benvenuto in un confessionale per i propri desideri più torbidi e meschini.

Clarence rimarrà per sempre un caso di studio nel nostro team, un monito su quanto sia pericoloso ignorare i segnali d’allerta precoci e su come il silenzio possa alimentare l’incompetenza fino a renderla un cancro aziendale. Ogni volta che assumiamo qualcuno di nuovo, ora, Sienna ci permette di partecipare attivamente al colloquio tecnico, per assicurarci che non ci siano altri esperti di “mescolamento del tè” pronti a mentire sul proprio curriculum. La nostra azienda sta prosperando ora che gli ingranaggi sono finalmente tornati a girare senza l’attrito costante di un parassita che cercava di rallentare tutti per non far notare la propria immobilità. Guardo fuori dalla finestra dell’ufficio a Chicago e sento finalmente che il mio tempo ha un valore che nessuno potrà più permettersi di sprecare con storie di tradimenti mancati e certificazioni false.

La lezione più importante che ho imparato è che i confini non sono barriere, ma ponti di rispetto che permettono a una squadra di funzionare senza crollare sotto il peso dei drammi individuali non richiesti. Clarence non voleva un’amica o un consiglio, voleva un pubblico che assistesse al suo spettacolo di mediocrità e che gli permettesse di sentirsi importante nonostante la sua evidente nullità professionale. Ora che le luci su quello spettacolo si sono spente, resta solo il sollievo di poter tornare a essere semplicemente dei colleghi che fanno bene il proprio dovere, senza il timore di annegare nelle sabbie mobili della vita di qualcun altro. La mia scrivania è pulita, il mio calendario è pieno di appuntamenti con clienti soddisfatti e, finalmente, il pranzo di domani sarà solo un pranzo, con risate vere e zero segreti inconfessabili a rovinare l’appetito.

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