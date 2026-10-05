Il Paradiso delle Signore 5-9 ottobre 2026: Carla incastra Adelaide, Ciro ha un incidente e Riccardo confessa





La soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal 5 al 9 ottobre 2026 su Rai 1 alle 16:10 e disponibile su RaiPlay, propone una settimana ricca di eventi decisivi sia per la vita privata sia per le dinamiche professionali dei protagonisti che animano il celebre grande magazzino milanese. Le complicazioni si susseguono, intrecciando strategie, misteri e sentimenti nel contesto del Circolo e del magazzino.





Il Paradiso delle Signore: tensioni e incastri a Milano

Lunedì 5 ottobre si apre con lo sbilanciamento nella coppia formata da Ciro e Concetta. Mentre lui tenta di celebrare il loro anniversario con un gesto romantico, lei è immersa negli impegni lavorativi, mostrando poco entusiasmo. Al Paradiso, Elisa e Valter continuano la loro difficile convivenza professionale, complicata dalla presenza ingombrante di Cesare. Parallelamente, migliorano i rapporti tra Odile e Iacopo, uniti dalla progettazione della nuova collezione natalizia per GMM. Intanto Carla avvia una manovra tattica che mette sotto pressione Adelaide, annunciando tensioni in arrivo.

Martedì 6 ottobre vede un’accentuazione delle questioni personali e lavorative. Lia, sempre decisa a scoprire la verità sul padre, individua un indizio che segue in gran segreto, suscitando sospetti in Irene. Marcello contempla l’ipotesi di lasciare Il Paradiso, ma deve comunque occuparsi della caffetteria, trascurata da Ciro, il quale resta coinvolto in complicazioni crescenti. Nel frattempo, Marta si dimostra preoccupata per il legame tra Riccardo e Nicoletta, segnalando tensioni nascoste.

Mercoledì 7 ottobre la situazione si fa ancora più intricata. Lia mente riguardo a un incontro a Brugherio, alimentando i sospetti di Irene che si fa sempre più diffidente. La ragazza vuole proteggere la sua indagine, ma rischia seriamente di compromettersi. Ciro, nel frattempo, tenta invano di riportare un po’ di romanticismo con Concetta. Marcello decide di prendersi una pausa e affida formalmente la gestione della Caffetteria a Ciro tramite una delega, sottolineando le difficoltà della situazione.

Settimana intensa al Paradiso delle Signore: Carla incastra Adelaide e l’incidente di Ciro scuote tutti

Il giovedì 8 ottobre segna uno snodo cruciale. Matteo scopre un dettaglio chiave sulla ricerca di Lia e decide di offrirle il proprio aiuto, diventando così un alleato inatteso. Contestualmente, Concetta è impegnata negli ultimi ritocchi per i modelli destinati a Botteri, ma l’attenzione si concentra sull’incidente di Ciro, che mentre guida la fuoriserie di Marcello rimane coinvolto in un incidente e si ferisce al braccio. In parallelo, Carla riesce finalmente a far cadere Adelaide nella trappola astutamente preparata, dando il via a una nuova fase di scontri.

Venerdì 9 ottobre chiude la settimana con sviluppi decisivi. Dopo l’attacco subito, Adelaide cambia strategia contando sull’appoggio di Umberto, deciso a non lasciarla sola. Intanto un malinteso rischia di compromettere la posizione lavorativa di Valter. Marcello riflette su un possibile ritorno alla guida della caffetteria, soprattutto alla luce dell’infortunio di Ciro. Infine, in un momento di vulnerabilità, Riccardo si confessa con Marta rivelando parte della verità sul suo matrimonio, aprendo nuovi scenari per il futuro della trama.

Il Paradiso delle Signore continua a essere un appuntamento imperdibile nella programmazione pomeridiana di Rai 1 con puntate dal lunedì al venerdì alle 16:10, accessibili anche in streaming su RaiPlay. La serie prosegue a raccontare con passione e intrecci avvincenti le storie dei personaggi che animano il grande magazzino nel cuore pulsante di Milano.

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