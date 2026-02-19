Il significato delle targhe con la stella d’oro





La maggior parte delle targhe automobilistiche serve semplicemente a identificare un veicolo, confondendosi nel traffico senza attirare particolare attenzione. Ma alcune targhe portano simboli che parlano da soli. Tra i più potenti c’è la stella d’oro. Questo simbolo non è decorativo, né vago nel suo significato: rappresenta una perdita profonda e un onore duraturo. Una targa con la stella d’oro identifica il conducente come un familiare stretto di un membro delle forze armate statunitensi morto durante il servizio militare. È un riconoscimento silenzioso e dignitoso del sacrificio, visibile non per attirare attenzione, ma per ricordare.





La tradizione della stella d’oro iniziò durante la Prima Guerra Mondiale, quando le famiglie cercavano modi per riconoscere pubblicamente i propri cari impegnati oltremare. Nel 1917, il capitano dell’esercito Robert L. Queisser creò quello che divenne noto come il Blue Star Service Banner per rappresentare i suoi figli in servizio attivo. L’idea si diffuse rapidamente e le famiglie in tutto il Paese esposero striscioni con stelle blu alle finestre. Quando un militare moriva, la stella blu veniva sostituita con una dorata—trasformando lo stendardo in un simbolo di perdita, onore e gratitudine nazionale.

Nello stesso anno, la stella d’oro ottenne un riconoscimento formale. Il presidente Woodrow Wilson autorizzò le madri che avevano perso figli in combattimento a indossare fasce nere con stelle d’oro, riconoscendo il loro sacrificio a nome della nazione. Questo gesto contribuì a consolidare la stella d’oro come emblema duraturo della perdita militare. Con il tempo, le famiglie accomunate da questo dolore si unirono, portando alla fondazione di American Gold Star Mothers, Inc. nel 1928. L’organizzazione continua ancora oggi a offrire sostegno, rappresentanza e un senso di comunità a coloro che hanno perso persone care in servizio.

Nel 1936, il Congresso designò l’ultima domenica di settembre come Gold Star Mother’s Day, successivamente estesa per onorare tutte le famiglie Gold Star. Oggi, molti Stati rilasciano targhe con la stella d’oro ai familiari aventi diritto, permettendo loro di portare questo tributo nella vita quotidiana. Queste targhe non sono solo una forma di riconoscimento—sono simboli di resilienza, memoria e amore incrollabile. Ogni stella d’oro rappresenta una vita donata al servizio e una famiglia cambiata per sempre, ricordando a chiunque la veda che il costo della libertà è profondamente personale e non viene mai dimenticato.



