Il significato nascosto di “SSSS” sulla tua carta d’imbarco





Viaggiare in aereo comporta spesso un certo livello di tensione ancora prima di arrivare in aeroporto.

Tra l’organizzazione del trasporto, il controllo delle regole sui bagagli, l’orientamento nei terminal e il monitoraggio degli orari di imbarco, i passeggeri devono gestire decine di piccoli compiti contemporaneamente. A questo si aggiungono lunghe file ai controlli di sicurezza, cambi di gate improvvisi o ritardi inattesi, e l’esperienza può diventare rapidamente estenuante. In mezzo a tutto questo, molti viaggiatori scoprono qualcosa di curioso sulla propria carta d’imbarco: un breve codice di quattro lettere mai notato prima.





Quel codice, “SSSS”, significa Secondary Security Screening Selection. È un indicatore utilizzato dalla Transportation Security Administration per segnalare un passeggero per controlli di sicurezza aggiuntivi prima dell’imbarco. La presenza di questo codice spesso sorprende i viaggiatori perché non viene annunciata in anticipo e diventa evidente solo in aeroporto, quando le procedure di sicurezza richiedono improvvisamente più tempo del previsto.

La designazione SSSS fa parte del programma Secure Flight della TSA, un sistema di controllo dei passeggeri basato sul rischio, implementato per rafforzare la sicurezza aerea.

In base a questo programma, le informazioni del passeggero — come nome completo, data di nascita e genere — vengono analizzate prima del viaggio. I dati vengono confrontati con liste di controllo governative e con database di viaggiatori affidabili. L’obiettivo non è selezionare le persone in modo ingiusto, ma identificare potenziali rischi per la sicurezza, permettendo allo stesso tempo ai passeggeri a basso rischio di attraversare i controlli più rapidamente.

È importante sottolineare che avere la sigla SSSS non significa essere sospettati di attività criminali. In molti casi, la selezione è casuale. In altri, può essere attivata da fattori comuni e innocui, come l’acquisto di un biglietto all’ultimo minuto, un volo internazionale, informazioni di prenotazione incomplete o incoerenti, oppure un nome simile a quello presente in una lista di controllo. Anche viaggiatori frequenti senza precedenti possono occasionalmente ricevere questa designazione.

Quando un passeggero viene selezionato per un controllo secondario, la procedura è generalmente più approfondita rispetto ai controlli standard.

Può includere un’ispezione dettagliata del bagaglio a mano, scansioni o tamponi sugli apparecchi elettronici per rilevare residui di esplosivi, un esame più attento degli effetti personali e una verifica dell’identità più rigorosa.

Sebbene il processo possa sembrare invasivo o frustrante, segue protocolli di sicurezza stabiliti per proteggere tutti i passeggeri a bordo.

Prepararsi in anticipo può ridurre sensibilmente lo stress legato a questa esperienza. Arrivare in aeroporto con largo anticipo consente di gestire eventuali controlli aggiuntivi senza fretta o ansia. Tenere il bagaglio a mano organizzato, sistemare i dispositivi elettronici in modo facilmente accessibile e rispettare le regole su liquidi e abbigliamento può rendere il processo più fluido. Indossare pochi oggetti metallici, sapere cosa deve essere rimosso durante il controllo e mantenere un atteggiamento calmo e collaborativo contribuiscono a una risoluzione più rapida.

Comprendere cosa rappresenta il codice SSSS può ridurre notevolmente incertezza e frustrazione.

Invece di sentirsi presi di mira o allarmati, i viaggiatori informati lo riconoscono come una misura di sicurezza standard e non come un’accusa personale. La consapevolezza permette di prepararsi mentalmente ai controlli aggiuntivi e di affrontare la situazione con pazienza anziché con panico.

In definitiva, lo scopo del controllo secondario è la sicurezza, non la punizione. Restando informati, organizzati e proattivi, i passeggeri possono affrontare procedure di sicurezza rafforzate con maggiore fiducia. Anche quando sono richiesti controlli extra, sapere cosa aspettarsi aiuta a proseguire il viaggio in modo più sereno, permettendo di concentrarsi meno sullo stress e più sull’arrivare a destinazione in sicurezza.



